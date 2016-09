Pojačalo se tržište Beneluxa. Nijemci su se prebacili sa srpnja na kraj kolovoza i početak rujna. Veliki ugovor s poljskim partnerima konstantno dovodi u Resort 300 do 500 Poljaka od svibnja do rujna

NOVI VINODOLSKI U novljanskom Resortu ove je godine bilo živo. Dva puta se mijenjala vodeća garnitura, a što je još bitnije više je gostiju. Lanjskih godina Resort je u rujnu bio siromašno popunjen, ove godine je luksuzno turističko naselje na ulazu u Novi Vinodolski ispunjeno gostima.

Rujan je još ljepši, jer je iza Resorta uspješna turistička sezona, nakon niza godina u kojima se Resort, uz pokoju lijepu priču, uglavnom spominjao u kontekstu dugova u stotinama milijuna kuna i sukoba na relaciji s gradskim vlastima zbog neplaćanja obaveza.

Jaka animacija

Na proljeće je Resort u višegodišnji najam uzela talijanska hotelska grupacija »Valtur«. Krajem travnja 90 posto »Valtura« kupila je talijanska firma »Invest industriale« u vlasništvu Andree Bonomija. Slijedila je nova reorganizacija unutar firme, no buking je već odrađen pa dolazak novog vodstva nije imao utjecaja na pripreme za sezonu.

– U svibnju smo stopirali prodaju srpnja, jer je već bio rasprodan, ističe voditeljica prodaje Renata Stanec.

U srpnju se pojačalo tržište Beneluxa. Nijemci su se prebacili sa srpnja na kraj kolovoza i početak rujna. Velik ugovor s poljskim partnerima konstantno dovodi u Resort 300 do 500 poljskih turista od svibnja do rujna. Ima i Austrijanaca, Slovaka i Talijana. Hrvati su na petom-šestom mjestu, uglavnom im je zanimljiva pred i posezona. Hrvatskom tržištu zanimljivi su kongresi. Resort će raditi najvjerojatnije do kraja listopada, kada se kreće u neophodno renoviranje kompleksa koji prima 1.350 gostiju i rasprostire se na 150 tisuća kvadrata. Broj noćenja povećan je sa 83 na 104 tisuće, uz zadržavanje cijena, naglašava Stanec. Cijena dvokrevetne sobe kreće se od 150 do 350 eura, ovisno o terminu i datumu bukinga.

– Dosad je Valtur bio jak na talijanskom tržištu, a preuzimanjem se tržište internacionaliziralo, ističe voditeljica prodaje Resorta dodajući da je povećan broju gostiju iz drugih država, Nijemaca, Engleza, Francuza i Amerikanaca.

Stalne goste Resorta je iznenadila animacija po kojoj je Valtur poznat. Za djecu i mlade na raspolaganju su animacije za četiri uzrasta. Do dvije godine, od dvije do pet, od pet do 11 te od 11 do 17. Pojačana je animacija za odrasle. Raspon je zaista širok. Zabava uz DJ-a, ples, sportski sadržaji, kabarei...

Plitvice, Vrbnik, Pavlomir... Gosti se ne zadržavaju samo u Resortu. Plitivice su najzanimljiviji izlet. Na drugom mjestu je Vrbnik, a na trećem posjet vinogradima Pavlomira.

– Naše goste fasciniraju razlike u prirodi u samo nekoliko kilometara, kaže Stanec.

Turistički vlakić

Dio gostiju primjećuje da je Novi premiran grad i željeli bi više sadržaja u samom gradu. Željeli bi da se događanja u gradu bolje promoviraju. Ideja je da se Resort poveže s gradom turističkim vlakićem, što bi sigurno dovelo veći broj gostiju i sigurno utjecalo na živost grada. Resort dobro surađuje s Turističkom zajednicom i Gradom i dopušta postavljanje samo njihovih promidžbenih plakata unutar Resorta.

U planu je uređenje plaže, dobra volja pokazana je od strane Grada Novog Vinodolskog i Primorsko-goranske županije koji su nadležni za izdavanje dozvola.