Goranskih prvašića je ove godine više za 25, a ukupan broj osnovaca veći je za 24. Za to su zaslužne ponajprije Delnice bez kojih bi inače sve skupa bilo gotovo na razini stagnacije. U odnosu na lanjskih samo 29 prvašića, Delnice su skočile na 54, gotovo sto posto više, a sličan iskorak bilježe i Brod Moravice

DELNICE Za 1.269 goranskih osnovaca jučerašnji je kišni dan bio prvi u novoj školskoj godini, a s najviše su ga pažnje pratili prvašići, njih 189 u deset goranskih osnovnih škola. Obje ove brojke veće su od prošlogodišnjiih – prvašića je ove godine više za 25, a ukupan broj goranskih osnovaca veći je za 24 učenika no prošle školske godine.

Konkretne brojke govore da najviše prvašića, već po tradiciji, imaju Delnice gdje ih je ove školske godine 54 – 49 u Delnicama i pet u Crnom Lugu. S po 30 polaznika prvih razreda iza Delnica su Vrbovsko i Čabar, a dalje slijede Ravna Gora (18), Lokve (13), Fužine i Brod Moravice (po 11), Skrad (9), Mrkopalj (8) i Brod na Kupi (5). Donekle sličan raspored bilježimo i kad je riječ o ukupnom broju goranskih osnovaca – najviše, 325, ih je u Delnicama, a dalje slijede Vrbovsko (265), Čabar (217), Ravna Gora (118), Fužine (78), Skrad (59), Mrkopalj (53), Lokve (51), Brod Moravice (40) i Brod na Kupi (39).

Srednjoškolski minus Kad je riječ o srednjoškolcima brojke su, na žalost, u minusu pa je tako u prve razrede tri goranske srednje škole upisano točno 100 učenika prvih razreda, što je za 13 manje no prošle školske godine, a manji je i ukupan broj goranskih srednjoškolaca kojih je ove godine 396, a prošle ih je godine bilo 405. Najviše srednjoškolaca pohađa SŠ Delnice gdje je ih je 204 (šest manje no lani), u Moravicama ih je 150, isto koliko ih je bilo prošle godine, a u Čabru 48, odnosno tri manje u odnosu na prošlu školsku godinu.

Povratak »u normalu«

Svakako, rast broja prvašića i ukupnog broja učenika raduje (tim više što je riječ o porastu drugu godinu za redom!), ali je ta radost nešto manja kad se vidi da su za ukupan plus zaslužne ponajprije Delnice bez kojih bi sve skupa bilo gotovo pa na razini stagnacije. Naime, Delnice koje su prošle godine zabilježile značajan podbačaj broja prvašića, ove su se godine »vratile u normalu«, što je pak donijelo značajan rast polaznika prvog razreda.

Točnije, u odnosu na prošle godine zabilježenih samo 29 prvašića, Delnice su ove godine skočile na 54, što je zamalo pa stopostotno povećanje, odnosno Delnice će ove godine imati cijeli jedan razred prvašića više no lani! Bravo za delničke (i crnoluške) mame i tate! Još bolji rast, bar u postocima, bilježe i Brod Moravice gdje je ove godine 11 prvašića, a prošle ih je godine bilo samo šest pa su očigledno i mladi naraštaji ovog dijela Gorskog kotara radili na poboljšanju demografske slike.

Kod svih ostalih nema ovako upečatljivog napretka, ali ni nazadovanja. Štoviše, brojke svjedoče kako je plus ili minus četiri prvašića gornja granica pa tako Lokve imaju lijepih plus četiri, Fužinarci imaju jednog prvašića više, Mrkopaljci su na, kako se to kaže »pozitivnoj nuli«, Ravnogorci imaju jednog prvašića manje, u Brodu na Kupi i Čabru tri su manje, a Skrad bilježi minus od četiri učenika prvih razreda.

Zanimljivija je, i bitno drugačija, ljestvica kad je riječ o manjku ili višku ukupnog broja učenika.

U Crnom Lugu đaka-prvaka 500(!) posto više Uzmemo li u obzir sve goranske osnovne škole, dakle i one područne, onda je najveći rast broja prvašića u Crnom Lugu, gdje ih je – 500 posto više no prošle godine! Naime, lani u ovom prekrasnom goranskom mjestašcu nije bilo niti jednog prvašića, a ove ih je godine – pet! To su Petar Prstojević, Borna Abramović, Lea Gašparac, Iris Mrak i Noa Turić koje su uz njihovu učiteljicu Slađanu Kauzlarić jučer posjetili delnički gradonačelnikk Ivica Knežvić, dogradonačelnica Katarina Mihelčić i ravnatelj OŠ I. G. Kovačića Mladen Bolf, poželjevši im što ljepše školovanje, a Grad Delnice osigurao im je knjige i pribor kako bi školovanje bilo što lakše.

U prosjeku dobro

Tu, naime, bitnu ulogu ima broj učenika prošlogodišnjeg osmog razreda pa je, što je njih bilo manje, ukupan rezultat bolji. Tako su na toj ljestvici najuspješniji Lokvarci čiju će OŠ Rudolfa Strohala ove godine pohađati ukupno osam učenika više, brojku od sedam osnovaca više bilježe Skrad i Čabar, u Delnicama i Brod Moravicama ih je petero više, Fužine imaju jednog više, Mrkopalj je na istom broju kao i prošle godine, Brod na Kupi i Ravna Gora imaju po dva manje, a najveći gubitnik ove godine je OŠ Ivana Gorana Kovačića iz Vrbovskog gdje je u odnosu na prošlu godinu pet osnovaca manje.

No, ni to nije neka strašna brojka pa se može reći kako su ovogodišnji rezultati ipak dobri. Nažalost, bolji od projekcije broja osnovaca za godine što dolaze.