SUP ili Stand up paddling u slobodnom prijevodu znači »stojiš i veslaš«. Neki kažu da je to surfanje s veslom, drugi da je to veslanje na stojećki, ali u svakom slučaju to je fantastičan trening za cijelo tijelo jer dok se stoji na dasci, treba održavati balans i veslati

OPATIJA/VOLOSKO Opatijsku rivijeru osvaja novi sport. Zove se SUP ili Stand up paddling, što u slobodnom prijevodu znači stojiš i veslaš. Neki kažu da je to surfanje s veslom, drugi veslanje na stojećki, međutim to je prije svega odlična vrsta rekreacije, sporta i zabave koji je sve popularniji na rivijeri.

U lučici Volosko svaki dan sve je više veslača-daskaša. Jedni svoje daske pumpaju, drugi u more spuštaju tvrde daske, a prolaznici postavljaju sve više pitanja. Jedriličari, surferi iz Društva sportova na moru »Volosko«, nekako su najinformiraniji o ovom novitetu, a među prvima su donijeli novi trend na ovaj dio naše obale.

Riječ je o sportu kojeg su izmislili Amerkinaci na Havajima, a koji na hrvatskoj obali ima idealne uvjete za razvoj. Vedrana Brnčić, inače višestruka državna prvakinja i europska viceprvakinja iz 2014. godine u windsurfingu, mnogim Vološćanima otkrila je »veslanje na stojeć«, kojeg i sama sve češće prakticira uz obalu Opatije.

Radi cijelo tijelo

– SUP sam upoznala preko windsurf scene. Primijetila sam da mnogi surferi na dasci ili jedriličari koriste to kao dodatni trening i ugodnu rekreaciju, a koja se može povezati s nekakvom meditacijom jer si u prirodi, na moru. S druge strane to je odličan trening jer ti radi cijelo tijelo, stojiš na dasci na kojoj moraš održavati balans i veslaš. Znači, rade ruke, noge, cijelo tijelo – kod zaveslaja moraš i čučnuti. Uglavnom, to je fantastičan trening za cijelo tijelo, a za surfere je dobra podloga i dodatni trening za vještine koje su nam potrebne na dasci – govori Vedrana te otkriva kako mnogi koji probaju i ostaju na dasci za veslanje.

– SUP je praktičan, family friendly sport. Daske na napuhavanje staviš u rucak, napušeš na plaži i partiš. Mnogi to doživljavaju kao svoju barčicu na moru – dasku za sunčanje, kupanje, meditaciju i rekreaciju – kaže vološćanska surferica.

Od 500 do 1.000 eura Daska i veslo za SUP se može nabaviti u svakoj trgovini windsurf opreme. U Hrvatskoj postoji nekoliko ovlaštenih distributera i trgovaca, a cijene se kreću od 500 do 1.000 eura, ovisno da li je riječ o rekreacijskim SUP-ovima na napuhavanje ili profesionalnim.

Regata 17. rujna

– U našem klubu DSNM-u Volosko već imamo par članova koji voze SUP. Na međunarodnoj sceni postoje i organizirana natjecanja. Naši susjedi Slovenci u tome su ispred nas, no i kod nas se polako razvija ovaj sport. Član našeg kluba Željko Srdoč, koji je već uspješan na natjecanjima izvan Hrvatske, prvi je organizator SUP regate koja će se održati na Voloskom 17. rujna u sklopu tradicionalne windsurf regate. Dolazak su najavili Slovenci, ali i natjecatelji iz cijele Hrvatske. Regata će se voziti u tri kategorije. Natjecatelji na tvrdim »race« SUP-ovima veslat će šest kilometara, u fun kategoriji, na SUP-ovima na napuhavanje, natjecatelji će proći tri kilometra, a organizirat ćemo i regatu za djecu kako bi i mlađi mogli isprobati novi sport – rekla je Brnčić.