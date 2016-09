Zanimanje je golemo, sustižu nas ponude, najviše od njih su se približavale iznosu od 150 milijuna kuna, istaknuli su Žana i Safet Bojić. Cijena bi bila 10 tisuća eura po »kvadratu«, znači – 15 milijuna eura. Može realna vrijednost vile biti i veća, poglavito zbog pozicije, no u ovom ekonomskom trenutku, ne više od 120 milijuna kuna

Definitivno smo odlučili – prodajemo. Otvaraju nam se neke druge investicije ovdje u Opatiji tako da smo odlučili našu vilu prodati. Zanimanje je golemo, uostalom od kad smo ovdje sustižu nas ponude, najviše od njih su se približavale iznosu od 150 milijuna kuna, a nam je najvažnije da naša vila dođe u ruke ljudi koji će znati cijeniti njezinu kvalitetu i emocije koje smo u nju ugradili, te iznad svega Opatiju i ovu predivnu poziciju do kakve je na ovom dijelu Jadrana apsolutno nemoguće doći. Istaknuli su nam to Žana i Safet Bojić, vlasnici Vile Bojić na opatijskoj Punti Kolovi.

Iako djeluje pomalo nestvarno da je na toj poziciji jedna od najskupljih, ako ne i najskuplja, vila na Jadranu – istina je. Objekt koji je s cestovne strane, u ulici Maršala Tita, djeluje kao »tek još jedna« od opatijskih nekretnina, s morske dobiva svoj pravi značaj. Cesta je naime u razini s najvišim katom, raskoš se rasprostire niže, nakon svega slijedi još i kaskadno spuštanje sve do mora. Četiri kata, veliko dvorište s bazenom, pa uokvireno monumentalnim kamenim stepenicama, koje noću dobivaju posebno impresivan izgled zahvaljujući ambijentalnom osvjetljenju, sve do privatne plaže i veza za jahte što kod Bojićevih nerijetko pristaju.

Zdanje iz snova

Poslovni čovjek koji je s građevinskim poslovima počeo prije 26 godina u Pragu, da bi poslovanje kasnije disperzirao u nekoliko smjerova te ga prije petnaestak godina proširio i na Dubai, vlasnik je vile čija je korisna, stambena površina veća 1400 »kvadrata«. Cijena?

– Moramo razumjeti dvije stvari – prva je vrijednost nekretnine napravljene od najkvalitetnijih materijala, stotine su i stotine »kvadrata« i »kubika« bračkog kamena u njoj, skupocijenog namještaja, dok je druga pozicija na kojoj se nalazi. Naglašavam – prazno zemljište poput ovog na kakvom je naša vila više ne postoji. Ne možete doći na opatijsku obalu i kupiti nekoliko tisuća »kvadrata« kako biste na njima počeli zidati svoje zdanje iz snova. Nikako jer ga – nema. Znači da je konačna cijena ove kuće stvar pogodbe koja će uvažiti nekoliko slojeva njezine vrijednosti. Zanimanje za kupnju je veliko, od državničkih razina gdje postoji težnja prema otvaranju rezidencijalnog zdanja, pa sve do privatnih investitora. Zadnji je primjerice upit bio iz Kazahstana, objašnjava nam Bojić.

Vrhunska zaštita Skupocjeni objekt ima i vrhunsku zaštitu. Svaki je pedalj pokriven nadzornim kamerama, brojni su senzori koji uključuju alarm uđe li netko nepozvan u prostor, a impresionira i podatak da su svi pokrovi prozora, roletno izvedeni, zapravo – blindirani. Ono o čemu nismo bili informirani, no skoro da smo i u to sigurni je personalni nadzor sigurnosti kuće. Nevidljivi, ali vrlo vjerojatni su i stražari itekako prisutni, s kopnene i morske strane!

Ipak, recimo da je blizu realnosti 10 tisuća eura po »kvadratu«. Znači – 15 milijuna eura bilo bi negdje optimalno. Može realna vrijednost vile biti i veća, poglavito zbog pozicije, no u ovom ekonomskom trenutku, ne više od 120 milijuna kuna. No, već i po toj činjenici može se reći da Vila Bojić vrijedi kao prosječni neboder na Kantridi ili Zametu, onaj sa stotinjak stanova. Time, nakon što smo prolistali trenutnu jadransku ponudu sličnih objekata, dolazimo do podatka kako je ujedno riječ o najskupljem objektu takvog tipa što se trenutno prodaje na hrvatskoj obali.

Šetnja kroz vilu otvara fascinaciju za fascinacijom. Unutarnji lift, 11 soba i jednako toliko kupaonica. Svaka u svom stilu. Slavine i ukrasi od čistog zlata. Četiri dnevna boravka, četiri kuhinje, fitnes sala, uredi te golemi prostor, ispod kuće i bazen u kojem se nalaze svi oni bezbrojni sustavi što nadziru hlađenje i grijanje, električne vodove, ispravnost vode u bazenu, ... Iako je namještaj svakog doma ono što iskazuje stil i stav vlasnika, opet neobičnosti. Kuhinje su primjerice priča za sebe. Dvije posebno. Jedna je Ferrarijeva vrijedna četrdeset tisuća eura, dok je druga s potpisom samog Giorgia Armanija, a vrijednost joj je nevjerojatnih 130 tisuća eura!

– Dobri smo s Armanijem, darovao nam je i ovu zanimljivu skulpturu, a želja mu je bila da imamo i jednu kuhinju s njegovim potpisom, pojašnjavaju nam Safet i Žana.

Sve s »potpisom«

Ono što na kraju postaje upitno, kad je riječ o tako skupim objektima u kojima je sve s »potpisom«, pitanje je koliko se u nečem takvom može osjetiti toplina – doma. A izgledan da može jer se u Vili Bojić itekako osjeti i nemalo zadovoljstvo života u njoj. Osjeti se naprosto da je na krajnje, vrlo hrabro, uređenje kuće najviše utjecao stav i stil samih vlasnika. I na kraju, ali ne manje bitno, kavu, koju smo popili na terasi, skuhala nam je sama vlasnica, Žana Bojić. Što znači da se basnoslovno skupim kuhinjama zna i – koristiti.

– Da, prodajemo da bismo investirali. Sve će ostati ovdje u Opatiji, jednom od najljepših gradova na svijetu, zaključili su Bojići.