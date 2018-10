PAG Grad Pag osvojio je nagradu za najbolji mali grad u Republici Hrvatskoj i 1. mjesto u kategoriji obrazovanja, demografije, mladih i socijalne politike. Nagradu su Pagu dodijelili Jutarnji list, portal gradonačelnik.hr i Ipsos Puls.

Škole, vrtić, naknade i stipendije

– Vrlo smo zadovoljni zbog ove nagrade koju smo dobili i koja nam je sada i uručena. Grad Pag već godinama jako puno izdvaja za kategorije za koje je stigla nagrada, a osvojena je praćenjem proračunskih stavki. Za ovu nagradu zaslužni su mnogi. To ne bismo mogli ostvariti bez naših koalicijskih partnera. Ovoj nagradi značajno su pridonijeli i Osnovna škola Jurja Dalmatinca na čelu s ravnateljicom Željkom Zubović, Srednja škola Bartola Kašića na čelu s ravnateljicom Marijom Pećirko te Dječji vrtić Paški mališani na čelu s ravnateljicom Ljubicom Fabijanić i svi koji su iskazali trud u ovim segmentima za koje je Pag dobio nagradu.

I dalje ćemo se truditi kako bismo zadržali visoku razinu koju smo postigli i brinut ćemo o školstvu, obrazovanju, socijalnoj politici i mladima jer to smatramo izuzetno važnim za Grad Pag. Što se demografske politike tiče, Grad Pag se definitivno ističe jednim od izdašnijih naknada za novorođenčad. Za prvu bebu isplaćuje 5.000, za drugu 10.000, za treću 30.000, a za četvrto dijete čak 50.000 kuna. No, uz to, obitelji koje imaju petero djece od Grada do 18. godine djeteta primaju godišnju naknadu od 10.000 kuna!

Izgrađen je novi vrtić vrijedan 18 milijuna kuna koji može zbrinuti 120 djece uz visoke pedagoške mjere i standarde, sufinancira se produženi boravak u školi i osigurava besplatan prijevoz svim učenicima, pa i srednjoškolcima koji svaki dan putuju u školu u Zadar.

Dijeli se 30-40 stipendija od 300 kuna za učenike do 600 kuna za studente. Uz projekt energetske obnove škole, Grad je u potpunosti financirao čitavu projektnu dokumentaciju za gradnju nove strukovne srednje škole za kuhare i konobare, za koju su ishodovali i građevinsku dozvolu i planiraju projekt prijaviti na natječaj za EU sredstva.

Poseban plan za ostanak mladih

Cilj im je, kažu, osigurati ujednačene standarde i jednosmjensku nastavu u svim školama u gradu. Uz to, s obzirom na to da je Pag poznat po svojoj čipki, koja je dobila i UNESCO-vu zaštitu, Grad financira čipkarsku školu koja njeguje ovu tradiciju, a za što je, kažu nam, izuzetno veliki interes među mladima.

Gradonačelnik Ante Fabijanić najavljuje, pak, kako će u idućoj godini dodatno, za 350 do čak 500 tisuća kuna, povećati izdvajanja za obrazovanje i to za poseban program kojeg tek planiraju predstaviti. Za sada otkriva tek kako je riječ o zajedničkom projektu sa susjednim općinama kojim žele osigurati posao i ostanak mladih na Pagu.

Završnica izbora održana je u šibenskom hotelskom kompleksu Amadria uz sudjelovanje brojnih gradonačelnika hrvatskih gradova, ministrice regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijele Žalac te dvojice župana Zlatka Komadine iz Primorsko-goranske županije i Valtera Flege iz Istarske županije. Nagradu u ime Grada Paga primio gradonačelnik Ante Fabijanić te se tim putem zahvalio svim svojim suradnicima, svome timu i partnerima.

– Posebna zahvala ide ravnateljici DV Paški mališani te ravnateljicama OŠ Jurja Dalmatinca i SŠ Bartula Kašića Pag koje su pomogle u raznim projektima koji su doprinjeli nagradi, rekao je gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić.