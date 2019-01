Čelnici krčkih gradova i općina podijeljeni su po pitanju naplate mostarine na Krčkom mostu po sadašnjem modelu, iako bi praktički svi pristali da se most naplaćuje, uz uvjet da zarada ide u izgradnju otočnih prometnica, a ne u kasu Autoceste Rijeka-Zagreb. U prvom redu izgradnju Plave magistrale, od Baške, preko Vrbnika i Dobrinja do Omišlja, odnosno mosta, kojom bi se rasteretila postojeća glavna prometnica, državna cesta D-102, kao i proširenje ceste D-102 za dodatne dvije prometne trake na potezu od mosta do Grada Krka i Valbiske.

O tome što misle o ukidanju mostarine upitali smo ih nakon što je Unija Kvarnera podnijela ustavnu tužbu protiv naplate mostarine na Krčkom mostu, a Primorsko-goranski savez najavio da će učiniti isto.

Gradonačelnik Krka Darijo Vasilić, ujedno i predsjednik PGS-a jedan je od pokretača inicijative za ukidanje mostarine te već punih godinu dana upozorava kako je riječ o jedinom mostu u Hrvatskoj koji je u sustavu naplate, kao i da ne postoje alternativni cestovni pravci prema Krku. Vasilić je u nizu javnih istupa dosad iznio brojne druge argumente za ukidanje naplate, od činjenice da je most odavno otplaćen, do traženja jednakosti s ostalim otocima povezanima mostom s kopnom.

Mostarina ljeti

Načelnik Općine Baška Toni Juranić smatra kako treba ispoštovati zaključke koordinacije otočnih načelnika iz srpnja ove godine, prema kojima, na tragu priješnjih razgovora s ministrom prometa Olegom Butkovićem, treba pokrenuti pitanje izgradnje Plave magistrale na istočnoj strani otoka, zbog preopterećenosti ceste D-102 koja u ljetnim mjesecima, a ponekad i u ostatku godine, ne može adekvatno zadovoljiti potrebe otoka.

– Lijepo bi bilo imati sve besplatno, iako treba istaknuti da stanovnici Krka, Cresa, Lošinja, Raba i okolnih manjih otoka imaju pravo besplatnog prelaska. No, zbog nedostatne prometne infrastrukture, kako po pitanju prometnica, tako i parkirališta i sredstava prijevoza, mi u ljetnim mjesecima ne možemo primiti više vozila nego što ih sada imamo, posebno u dnevnim migracijama kada ljudi dolaze na otok na kupanje. Ukidanjem mostarine dnevnih bi turista bilo još više, a jednostavno nemamo ni ceste ni parkirališta da ih primimo. Na tom tragu koordinacija je predložila da se dio sredstava iz mostarine uplaćuje u poseban fond za gradnju nove ceste na istočnom dijelu otoka, kao i za budući, novi Krčki most.

Ako možemo govoriti o djelomičnom ukidanju naplate, moj je stav da se ona može ukinuti izvan turističke sezone, jer bi to vjerojatno potaklo veći dolazak dnevnih turista, što je u tom dijelu godine poželjno, ali u ljetnim mjesecima svakako bih zadržao naplatu mostarine. Ministar Butković je, još u veljači prošle godine, pokazao dobru volju za rješavanje ovih problema otočne prometne infrastrukture i nadam se da će se oni uskoro početi rješavati na zadovoljstvo svih stanovnika otoka i naših gostiju, kaže Juranić.

Marinko Žic, načelnik Općine Punat, ističe kako najprije treba uzeti u obzir činjenicu da je Krčki most jedini u Hrvatskoj čiji se prelazak naplaćuje.

– Za dolazak na otok Krk ne postoji alternativni pristup koji ne podliježe naplati, što je pravilo u slučaju mogućnosti korištenja autoceste uz naplatu ili državne, odnosno županijske ceste, bez naplate. Samim time smatram da nema principijelnosti, kao ni jednakosti za sve građane Hrvatske. Ono što je meni osobno sporno jest sljedeće – za što se koriste sredstva uprihodovana od naplate mostarine, osim naravno za zaposlene i redovno održavanje, zatim financira li se tim sredstvima održavanje mostova bez naplate kao i nerenatibilne dionice autoputeva po RH i na kraju, zašto se ta sredstva već do sada nisu investirala u projekte izgradnje nove cestovne infrastrukture na otoku Krku, kao i novog mosta ako govorimo o punom profilu autoceste na otoku, pita se načelnik Punta.

Preusmjeriti zaradu

Njegova kolegica iz Omišlja Mirela Ahmetović rezolutno je za ukidanje naplate.

– S obzirom na činjenicu da je kredit za gradnju Krčkog mosta isplaćen deset godina poslije njegova puštanja u promet, s obzirom na to da u tadašnjem zakonu izrijekom piše da će poslije isplate kredita mostarina biti ukinuta, s obzirom na to da za dolazak na Krk ne postoji alternativan put, dakle naplata je protuustavna, s obzirom na to da su proizvodi i usluge stanovnika otoka Krka u startu skuplje za 35 odnosno 39 kuna njihovim konzumentima, u odnosu na proizvode i usluge stanovnika drugih otoka RH, s obzirom na to da od 80 milijuna kuna čiste zarade država krpa dugove u cestovnom sektoru u kojem se tuneli farbaju dvaput, a istovremeno ne ulaže u otočnu infrastrukturu, s obzirom na to da Država i preko Krčkog mosta, ali i DINA Petrokemije, LNG terminala, Janafa, kamenoloma i koječega drugog na nama otočanima vježba centralizaciju, bezakonje, deinstitucionalizaciju države, bahatost i autokraciju, moj odgovor je da u paketu treba ukinuti i mostarinu i sve one koji podržavaju taj i ostale navedene nezakonite aktivnosti i projekte putem kojih se grabi iz džepova stanovnika otoka Krka odnosno građana Republike Hrvatske, poručuje Ahmetović.

Potpuno suprotan stav, da mostarinu nikako ne valja ukinuti, ima načelnik Vrbnika Dragan Zahija, koji smatra da, s obzirom na turističku orijentaciju otoka odluka o ukidanju mostarine ne bi bila primjerena, već da zaradu treba usmjeriti u otočne infrastrukturne projekte.

– Smatram da bi, s obzirom na to da mi otočani već imamo privilegiju besplatne vožnje mostom, bila ludost ukinuti mostarinu. Štoviše, mislim da treba razmotriti čak i mogućnost poskupljenja, uz uvjet da se dobar dio zarade od mosta vrati na otok Krk, s obzirom na velike potrebe otoka za izgradnjom i obnovom prometne infrastrukture. Na prvom mjestu tu mislim na Plavu magistralu, koja bi bila glavna prometnica za istočni dio otoka, od Stare Baške, preko Vrbnika i Dobrinja do Omišlja, odnosno mosta, čime bi se znatno smanjile gužve na sada praktički jedinoj prometnici preko otoka, cesti D-102. Pored toga, treba već sada razmišljati i o sredstvima za izgradnju novog Krčkog mosta, budući da je, prema nekim studijama, vijek trajanja sadašnjeg još samo dvadesetak godina. Uz sve navedeno smatram da mostarinu ne treba ukidati, nego usmjeriti zaradu od mosta na rješavanje prometnih problema na otoku, kaže Zahija.

Bez smisla

Načelnik Općine Malinska-Dubašnica Robert Kraljić kaže kako bi bilo logičnije da se naplaćuje prolaz tunelom Sveti Ilija kroz Biokovo, za koji još treba otplatiti gotovo pola milijarde kuna kredita, nego mostarina na Krčkom mostu, otplaćenom prije gotovo trideset godina.

– U pravu su kolege koji traže jednakost s ostalim krajevima Hrvatske. Na Krčkom mostu se definitivno pretjeralo s naplatom, što se najbolje vidi iz odnosa troškova održavanja mosta i godišnjih prihoda ARZ-a od mostarine, odnosno desetaka milijuna kuna profita koje svake godine ARZ ima od mosta. Ne bih se protivio naplati da se naplaćuje i tunel kroz Biokovo i drugi slični objekti, ali ovako sam protiv naplate. Mislim da je ukidanjem naplate tog tunela otvorena Pandorina kutija, no znamo zašto je to napravljeno, kaže Kraljić, ipak dodajući da bi se u manjoj mjeri protivio naplati kada bi profit od mostarine išao u fond za izgradnju Plave magistrale na otoku Krku.

– Da se je to do sad izdvajalo ili da se barem ubuduće izdvaja novac u tu svrhu, onda bi naplata bila opravdana. Ovako, kad sve ide u blagajnu ARZ-a, naplata nema nikakvog smisla. Samo nas deru već trideset godina, kaže Kraljić.

Načelnik Dobrinja Neven Komadina kaže kako po pitanju naplate mostarine najprije treba razmišljati o interesima stanovnika otoka Krka, ali i okolnih otoka, ističući kako je nužno pokrenuti izgradnju novih državnih cesta, na otoku Krku. Komadina podsjeća i na značajne troškove održavanja Krčkog mosta.

– Ukidanjem mostarine postalo bi upitno kvalitetno održavanje mosta, kaže Komadina, ističući da bez kvalitetnog i konstantnog održavanja nije moguće »produžiti« životni vijek mosta kojim dnevno prolazi i više od deset tisuća vozila.

– Koordinacija načelnika donijela je zaključak kojim se protivi ukidanju naplate mostarine. Inzistiramo na tome da se dio sredstava koja se ostvaruju naplatom mostarine preusmjeri u izradu studija i projekata buduće nove prometnice državnog značaja na otoku Krku, a zatim i u njezinu izgradnju te da se sredstvima od naplate mostarine financiraju studije i projekti za novi Krčki most. Po informacijama iz Hrvatskih cesta u tijeku je izrada prometne studije koja će dati odgovor na pitanje hoće li se na Krku projektirati i graditi autocesta od Krčkog mosta do Grada Krka i pristaništa Valbiska ili će se graditi Plava magistrala, koja bi prolazila od Omišlja, preko Dobrinja i Vrbnika do lokaliteta Kuk, gdje bi se spajala s D-102 u smjeru Baške.

Vjerujem da ćemo kao čelnici otoka Krka uspjeti u našoj zajedničkoj inicijativi te da ćemo postići dogovor s resornim ministarstvom u cilju izgradnje nove cestovne infrastrukture iz sredstava naplate jer je to jedino jamstvo da će otok Krk, s obzirom na konstantno povećanje prometa i iznimno velik značaj u djelatnosti turizma, dobiti prometnice primjerene današnjem vremenu i potrebama, zaključuje Komadina.