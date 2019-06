Lipanj će biti obilježen izborom. U svim aspektima pojavit će se više opcija, a na nama će biti da odlučimo koju odabrati. Bit ćemo željni novih spoznaja, no s njima će doći i nove nedoumice. Unatoč svemu, osjećat ćemo optimizam i vjeru u pozitivan ishod. Sredinom mjeseca, zahvaljujući ulasku punog Mjeseca u znak Strijelca, otkrit ćemo neke nove spoznaje vezane uz naše životne istine. Pitanje je hoćemo li se moći nositi s njima?

Velika ljubavna događanja očekuju nas ovog mjeseca s brojnim mogućnostima izbora. Tražit ćemo nekoga tko će nas razumijeti, a Venera u Blizancu to će i omogućiti. No, krajem mjeseca neki bi mogli doživjeti ljubavna razočarenja, a to znači da je vrijeme da se probude iz sna.

Pogledajte što zvijezde donose horoskopskim znakovima ovog mjeseca.

OVAN

Ovog mjeseca puno ćete putovati, no bit će riječ o manjim poslovnim putovanjima unutar zemlje. Činit će vam se kao da živite u autu, no bez obzira na napore, uživat ćete u dinamici ovog mjeseca. Bavite li se komunikacijom, prodajom ili marketingom, ovog mjeseca bit ćete puni elana i uspješno ćete odraditi svaki zadatak. Znat ćete kako iskoristiti vaše komunikacijske sposobnosti da dobijete točno ono što želite.

Ovog mjeseca vrlo je izgledno i jedno romantično putovanje s voljenom osobom. Samci će imati priliku za novu ljubav koja će se pojaviti u bližoj okolini. Obratite pozornost na svoju okolinu i, ukoliko se prilika ukaže, nemojte čekati- predstavite se osobi koja vam se svidi. Krajem mjeseca, točnije 26. lipnja, Merkur ulazi u vaš sektor romanse – ljubav će biti jedino o čemu ćete razmišljati!

BIK

Pravi ste sretnici! Mladi mjesec pojavljuje se 3. lipnja i donosi vam financijsku dobit. U prvoj polovici mjeseca imat ćete priliku za dodatnu zaradu i činit će vam se kako napokon sve sjeda na svoje mjesto. Zbog priljeva financija, osjećat ćete olakšanje nakon dugo vremena jer upravo su vas veliki troškovi mučili već neko vrijeme. Nakon 17. lipnja vaša će se financijska situacija potpuno izbalansirati i činit će vam se kako ponovno upravljate svojim životom.

Na ljubavnom planu, samci će se dvoumiti između dvije osobe koje su izrazito zainteresirane i daju im samopouzdanje. No, pratite znakove upozorenja nakon 24. lipnja jer postoji velika mogućnost da će prijatelj za kojeg ste mislili da želi nešto više jasno pokazati da je spreman samo za prijateljstvo.

BLIZANCI

Lipanj bi vrlo lako moga postati vaš najljepši mjesec ove godine. Mladi mjesec ulazi u vaš znak 3. lipnja i donosi novu energiju dok okrećete novu stranicu u životu i osmišljavate nove životne ciljeve. Venera ulazi u vaš znak 8. lipnja i daje vam dodatni šarm, magnetizam i samopouzdanje.

Iako ćete se osjećati pomalo zbunjeno kad je riječ o smjeru kojim treba krenuti, pripazite da 9. i 24. lipnja ne predate svoje moći autoritativnim figurama u vašem životu. Oni ne vide tko ste vi uistinu, što će vas zbunjivati i osjećat ćete se nevidljivo. Nemojte to dopustiti.

Kad je riječ o ljubavi, pun Mjesec naći će se u vašem ljubavnom sektoru 17. lipnja i osjećat ćete optimizam da možete zaista dobiti sve što poželite, a s Venerom u vašem znaku, drugima će biti gotovo nemoguće odbiti vas.

RAK

Stres, tajne i seksualna frustracija... nije baš riječ o sretnoj kombinaciji, no čini se da je to ono što vas čeka na ljubavnom planu ovog mjeseca. Imate li problema u komunikaciji s partnerom, možda bi bilo dobro da potražite stručnu pomoć. Ljubavna drama koja će vas pratiti dostići će vrhunac između 14. i 16. lipnja. Osjećat ćete da vas partner ne razumije i ne pruža vam podršku. Samci će biti zainteresirani za nekoga koga ne mogu imati. Prestanite razmišljati o tome, ono što vam je suđeno, doći će vam.

S druge strane, ovog mjeseca možete postići zaista odlične rezultate ukoliko odlučite raditi na sebi. Meditacija ili joga bit će vam od velike koristi i pomoći da se ponovno osjećate ispunjeno. Sredinom mjeseca obratite pozornost na zdravlje.

LAV

Lipanj će biti u znaku ljubavi. Samci će već početkom lipnja osjetiti promjene u društvenom životu zahvaljujući ulasku Venere u vaš društveni sektor. Možda je vrijeme da iskušate aplikacije za upoznavanje ili se pak odlučite na druženje i provod s prijateljima gdje ćete imati prilike upoznati nove i zanimljive osobe. Barem jedan od njih privući će vam pažnju.

One zauzete očekuju velika ljubavna uzbuđenja sredinom mjeseca. Na ljubavnom planu osjećat ćete se potpuno ispunjeno, a postoji i velika mogućnost za prinovu.

Tijekom lipnja obratite pozornost na zdravlje. Između 16. i 16. lipnja bit će vrijeme da doneste odluke o zdravom životu. Učinite za vaše zdravlje ono što treba.

DJEVICA

Novi uspjesi u karijeri izgledni su tijekom ovog mjeseca. Početkom lipnja mladi Mjesec pruža vam priliku za novi početak- iskoristite ju! Uvijek je dobro imati više opcija, a vama ih neće nedostajati! Da stvar bude bolja, 8. lipnja Venera se pomiče na vrh vaš karte, a takva pozicija donosi vam obožavatelja koji je vrlo važna osoba u vašem životu. Ta će vam osoba davati puno pažnje i komplimenata, a riječi će biti praćene djelima.

Na poslovnom planu, postoji velika mogućnost da ćete biti prisiljeni napustiti sadašnjeg poslovnog partnera ili klijenta kako biste krenuli u novom smjeru.

Ljubav će pasti u drugi plan pred odličnim poslovnim prilikama. Između 14. i 16. lipnja osjećat ćete se odbačeno od strane sadašnjeg partnera jer vas neće postaviti za priroritet u svom životu.

VAGA

Tijekom lipnja imat ćete puno energije za ostvarivanje poslovnih ciljeva. Povoljan utjecaj Marsa daje vam odličnu priliku za pokretanje novog posla ili unaprijeđenje koje ste dugo tražili.

Iako ćete imati puno ambicija, u obiteljskim situacijama nailazit ćete na otpor. Možda vaša obitelj i nije baš najsretnija s vašim odabirom karijere nad njima. Očekujte neprilike između 14. i 16. lipnja kad će se Mars i Merkur naći u opoziciji sa Saturnom koji se nalazi u vašem obiteljskom sektoru. Frustirat će vas osjećaj da vas obitelj ne podržava.

Na ljubavnom planu, oni zauzeti potražit će s partnerom nove duhovne spoznaje ili znanja u prvoj polovici mjeseca. Bilo da je riječ o izletu, odlasku na radionicu ili veliko putovanje, ovog mjeseca širite horizonte. Samci bi se ovog mjeseca trebali okrenuti sebi i svojim mislima umjesto novim poznanstvima.

ŠKORPION

Novac vam stiže u pravo vrijeme, i to s više različitih izvora, a postoji i velika mogućnost za neočekivani dobitak. Ovo je dobro vrijeme za sklapanje poslovnih partnerstva kako biste osigurali daljnji priljev novca. No, pripazite, jer 9. i 24. lipnja postoji mogućnost za krivu prosudbu. Unatoč tome, lipanj će obilježiti financijska stabilnost koju će potencirati pun Mjesec 17. lipnja.

Kad je riječ o ljubavi, s partnerom se posvetite duhovnim ili misaonim aktivnostima i nemojte uplitati financije u vezu. Čak i ako vaš partner osjeti porast u financijskom sektoru, nemojte miješati ljubav i novac jer bi vas u bliskoj budućnosti moglo koštati više nego što mislite.

STRIJELAC

Ljubav vam je odlično pozicionirana ovog mjeseca. Početkom lipnja mladi Mjesec i Venera ulaze u vaš ljubavni sektor, a ljubavna harmonija ulazi u vaš život. Oni koji su tek započeli vezu osjetit će da se ona razvija u pozitivnom smjeru i partner pokazuje želju za ozbiljniji korak. Oni zauzeti s partnerom će uživati u produbljivanju veze.

Pun Mjesec ulazi u vaš znak 17. lipnja i dodatno pojačava osjećaj zadovoljstva unutar obiteljskog kruga. Čak i kad će vam se činiti da sve ne ide po planu, osjećat ćete optimizam i zadovoljstvo kad je riječ o odnosima između članova obitelji i bit ćete u stanju u svemu vidjeti pozitivnu stranu.

JARAC

Mars ulazi u vaš ljubavni sektor i činit će vam se kao da ste na bojnom polju. No, možete odahnuti jer ćete i vi i parnter biti motivirani da razgovorom izgladite stvari. Sredinom mjeseca, zahvaljujući komunikaciji moći ćete popraviti narušene odnose. No, zbog pozicije Marsa i Merkura vaša tvrdoglava fiksacija da kontrolirate razvoj situacije doći će do izražaja, a vašem partneru činit će se kao da sabotirate vezu. Nemojte to dopustiti.

S druge strane, očekuje vas nova prilika za posao. Mladi mjesec početkom lipnja pružit će vam podršku na razgovorima za posao. Početkom mjeseca Venera ulazi u vaš poslovni sektor i vrlo je izgledno da ćete biti dobro plaćeni za neki freelance posao. Odnosi s kolegama bit će vrlo dobri i bit ćete spremni za suradnju.

VODENJAK

Očekuju vas uzbuđenja na ljubavnom planu već u prvoj polovici mjeseca, a to je točno ono što ste priželjkivali. Planetarne pozicije pružit će podršku za otvaranje srca prema drugoj osobi, a sve se to događa u znaku Blizanaca, što znači da ćete imati više od jedne osobe za birati.

Oni zauzeti mogli bi dobiti vijesti o prinovi što će kod vas potaknuti kreativna razmišljanja. Slijedite svoje strasti. Ovog mjeseca ostvarit će vam se neke želje i snovi.

RIBE

Čini ste da ste u pokretu, u punom smislu te riječi. Mladi Mjesec naći će se u vašem obiteljskom sektoru, a zatim, 8. lipnja u isti sektor ulazi Venera, a vi ćete biti sretniji no ikad zbog ove tranzicije. Gdje god da odete, budite sigurni da će vas pratiti sreća. Čini se da sve sjeda na svoje mjesto i osjećate se sigurnima.

Zauzeti će ovog mjeseca poželjeti testirati vode i učiniti veliki korak, poput zajedničkog života ili čak i nečeg ozbiljnijeg. No, 24. lipnja preispitivat ćete vaše odluke ulaskom Venere u Neptun koji se nalazi u vašem znaku. Moguća su razočarenja, a na vama je da odlučite koji će biti sljedeći korak.

Na poslovnom planu, očekujte da ćete se naći u centru pozornosti sredinom mjeseca. Predstoji vam nagrada. No, ukoliko osjetite da i dalje niste zadovoljni životnim odabirom, možda se odlučite za neki sasvim novi smjer.

