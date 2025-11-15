Čini se da nas meditacija i joga mogu pomladiti, iako na prvu zvuči kao marketinški trik

U njoj se sve češće pojavljuju konkretne brojke, magnetske snimke mozga, molekularni markeri i precizni epigenetski satovi koji pokazuju da se biološko starenje doista može usporiti – samo što zahtijeva vrijeme, disciplinu i kontinuitet.

Najnovije studije iz 2024. i 2025. godine pokušale su odgovoriti upravo na to pitanje: može li redovita meditacija doista ”vratiti“ biološku dob, ili je tek riječ o svježini i miru koji dolaze s godinama prakse? Rezultati su zanimljivi, ali i oprezni.

Pokazuju da dugogodišnji meditatori doista imaju mozak koji izgleda mlađe od njihove stvarne dobi, no, da kratkotrajni programi – pa makar trajali i godinu i pol – ne mogu preokrenuti biološki sat preko noći.

Joga, Foto: iStock

Mozak koji stari sporije

Najčvršći dokaz za ”pomlađujući“ učinak meditacije dolazi iz neuroznanosti. U listopadu 2025. objavljena je velika studija europskog konzorcija Age-Well u časopisu Scientific Reports. U njoj su znanstvenici usporedili 25 ”eksperata“ u meditaciji – ljudi koji meditiraju više od 20 godina – sa 135 zdravih starijih osoba koje su bile uključene u 18-mjesečno kliničko ispitivanje.

Snimke mozga i analize pomoću umjetne inteligencije pokazale su da mozgovi dugogodišnjih meditatora izgledaju znatno mlađe od onih u kontrolnoj skupini. Kada su istraživači izračunali tzv. brain age – dob mozga prema njegovim strukturnim karakteristikama – razlika se pokazala jasnom: što je netko dulje meditirao, mozak mu je imao ”negativniji“ BrainPAD, odnosno, izgledao je nekoliko godina mlađe.

Zanimljivo je, međutim, da se isti efekt nije pojavio kod početnika. U skupini starijih osoba koje su tijekom 18 mjeseci učile meditaciju, nije zabilježena značajna promjena na snimkama mozga. Drugim riječima, kratkotrajna praksa može popraviti raspoloženje i koncentraciju, ali da bi mozak zaista ”izgledao mlađe“, potrebne su godine, možda i desetljeća.

Taj je rezultat važan, jer je riječ o prvom velikom randomiziranom pokusu koji je mjerio biološke markere starenja mozga, a ne samo subjektivne dojmove. On potvrđuje ono što su ranije, manjih studije, već nagovještavale – da se kod iskusnih meditatora vidi sporija atrofija sive tvari i bolje očuvanje veza među regijama koje su ključne za pažnju i emocionalnu stabilnost.

Joga, Foto: iStock

Priča o telomerima

Drugi pristup proučava starenje na razini stanica, kroz tzv. telomere – zaštitne kapice na krajevima kromosoma koje se s godinama prirodno skraćuju. Kraći telomeri znače i stariju biološku dob.

I u tom je području napravljen važan korak. Istraživači iz projekta Age-Well objavili su 2024. u časopisu Biological Psychiatry: Global Open Science rezultate sekundarne analize kojom su mjerili duljinu telomera prije i nakon 18-mjesečne meditacijske obuke. Zaključak je bio prilično jasan: nema glavnog učinka meditacije na duljinu telomera.

To ne znači da meditacija ne djeluje – nego da telomeri, kao dugoročni pokazatelj starenja, jednostavno ne reagiraju brzo. Biološke promjene koje ih štite i obnavljaju, poput smanjenja upale i oksidativnog stresa, traže godine, možda desetljeća. U praksi, telomeri se više mijenjaju kada se ujedine razne navike: prehrana, kretanje, san i mentalna higijena.

Zanimljivo, ista je studija pokazala da su sudionici s povišenim krvnim tlakom nakon 18 mjeseci meditacije ipak imali bolji dijastolički tlak. To sugerira da se promjene najprije događaju u fiziološkim parametrima – krvnim žilama, tlaku, disanju – a tek potom u mikroskali genoma.

Joga, Foto: iStock

Molekularni tragovi smirenosti

Dok MRI pokazuje mozak, a telomeri stanice, epigenetika nudi pogled na ”kemijsku” razinu starenja. Svaka stanica našeg tijela nosi genetski kod, ali način na koji se geni aktiviraju i deaktiviraju mijenja se s godinama. Ti obrasci, koje zovemo epigenetskim satom, danas su jedan od najsnažnijih pokazatelja biološke dobi.

Pregledni radovi iz 2025. godine donose intrigantnu sliku: životni stil, uključujući mindfulness, jogu i meditaciju, može usporiti epigenetsko starenje. Iako su pomaci umjereni – najčešće nekoliko godina “sporijeg” epigenetskog sata – riječ je o biološki smislenim promjenama. Posebno se ističe smanjenje metilacije gena uključenih u upalu i oksidativni stres, što znači da se tijelo nalazi u mirnijem, stabilnijem stanju.

Srodno tome, u siječnju 2025. objavljen je sustavni pregled 11 randomiziranih studija o učinku joge na ekspresiju gena. U njemu je više od 700 ispitanika pokazalo dosljedno snižavanje pro-upalnih gena poput IL-6, TNF-α i NF-κB – molekula koje su izravno povezane s procesima starenja i kroničnim bolestima. U tim se podacima vidi logika: kada smirimo stres i kortizol, gasimo i gene koji ubrzavaju trošenje stanica.

Joga, Foto: iStock

Koliko nas to zapravo može ‘pomladiti’?

Znanstvenici ne vole bombastične izjave, ali kada se spoje rezultati posljednjih godina, razumna procjena mogla bi biti sljedeća:

– na razini mozga, dugogodišnji meditatori imaju strukturu koja odgovara nekoliko godina mlađoj dobi, ponekad i do deset godina, ovisno o modelu.

– na razini telomera i epigenetskih satova, pomaci su skromniji – red veličine od jedne do tri godine – i snažno ovise o načinu života.

– na razini fiziologije, meditacija i joga redovito poboljšavaju krvni tlak, san, raspoloženje i imunološke markere, što sve doprinosi sporijem biološkom starenju.

Dakle, fraza o ”pomlađivanju za deset godina“ ima zrno istine, ali vrijedi samo ako govorimo o mozgu iskusnih meditatora, ne o cijelom organizmu prosječne osobe koja je tek počela vježbati. Za većinu ljudi, realniji opis bio bi da redovita praksa usporava starenje, a ne da ga čudesno vraća unatrag.

Joga, Foto: iStock

Znanstvena pozadina mira

Zašto uopće dolazi do tih promjena? Mehanizam je danas dobro poznat. Meditacija i joga utječu na os stresa – sustav koji povezuje mozak, živčani i endokrini sustav. Smanjuju aktivnost simpatičkog živčanog sustava i lučenje kortizola, a pojačavaju parasimpatičku aktivnost, što se osjeti kroz sporiji puls, dublje disanje i bolji san.

Kronični stres, s druge strane, dokazano ubrzava starenje – troši telomere, mijenja metilaciju DNA, pojačava upalne procese i smanjuje regenerativne sposobnosti stanica. Kada taj krug prekinemo, tijelo doslovno usporava biološki sat.

S jogom se dodaje još jedan sloj: fizička komponenta. Blaga, ali sustavna tjelesna aktivnost, duboko disanje i istezanje potiču cirkulaciju i oksigenaciju tkiva, što smanjuje oksidativni stres – još jedan ključan čimbenik starenja.

Joga, Foto: iStock

Kada rezultati postanu vidljivi

Većina znanstvenih skupina danas se slaže da bi za stvarne biološke pomake trebalo najmanje dvije do tri godine redovite prakse. To ne znači strogi asketizam ni sate meditacije dnevno – nego postojanost. Deset do dvadeset minuta meditacije dnevno i nekoliko termina joge tjedno sasvim su dovoljni da se kroz vrijeme u tijelu počnu događati mjerljive promjene.

Prve se najčešće primijete u raspoloženju i spavanju. Potom slijedi poboljšanje koncentracije i otpornost na stres, niži tlak i stabilniji imunosni sustav. Tek nakon duljeg razdoblja, u pozadini tih subjektivnih promjena, na molekularnoj razini nastupa usporavanje epigenetskog sata i očuvanje moždane mase.

U tom smislu, meditacija i joga nisu brzi eliksiri mladosti, nego polagani saveznici vremena – rituali koji tijelo i mozak održavaju u formi dok godine prolaze.

Joga, Foto: iStock

Granice i očekivanja

Unatoč entuzijazmu, znanstvenici ističu i ograničenja. Većina dosadašnjih istraživanja ima relativno male uzorke, a u praksi je teško kontrolirati sve druge čimbenike života. Ljudi koji redovito meditiraju obično se i zdravije hrane, manje piju alkohol i više spavaju, pa dio efekta vjerojatno dolazi i od tih navika.

Osim toga, nije poznato koliko se učinci zadržavaju ako se praksa prekine. Učinak se, po svemu sudeći, održava dokle god se održava i praksa – baš kao i fizička kondicija.

Najnovije analize, poput Age-Well projekta, zato upozoravaju da se biološko starenje ne može ”popraviti“ u godinu dana, nego da ono reagira tek na dugotrajne obrasce ponašanja. Biologija traži strpljenje – jednako kao i meditacija.

Joga, Foto: iStock

Pomlađivanje iznutra

Kada se svi ti slojevi povežu, slika je jasna. Meditacija i joga ne čine čuda u filmskom smislu, ali ono što čine – čine temeljito. One ne brišu bore ni ne smanjuju broj godina na osobnoj iskaznici, ali održavaju unutarnje sustave – mozak, krvne žile, stanice – mladolikima i otpornijima.

Ako postoji recept za biološku dugovječnost koji ne dolazi iz laboratorija, on vjerojatno izgleda ovako: mirno sjedenje, usredotočeno disanje, svjesno gibanje i svakodnevni povratak u ravnotežu.

U znanstvenom jeziku to se zove smanjenje upalnih putova i aktivacija epigenetske stabilnosti. U običnom jeziku, to znači – biti mirniji, zdraviji i u skladu sa sobom.

I možda, ako to radimo dovoljno dugo, naši će se geni, stanice i mozak jednog dana doista ponašati kao da su deset godina mlađi.