Novinari su Milana Bandića pitali je li Most uvjetovao suradnju s HDZ-u time da on ne sudjeluje u novoj Vladi. »Ne znam, ne bih se time bavio. Želio bih da nova Vlada za osam godina efikasno napravi od Hrvatske ono što sam ja u Zagrebu napravio u 16 i pol godina. I da hoće ne mogu me zaobići«, rekao je Bandić