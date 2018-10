Kad je prošli tjedan izbila "afera SMS" i uz nju, tada još samo na posredan način isplivalo ime Milijana Brkića, malo je tko slutio da je to tek vrh sante leda u razotkrivanju mutne biografije moćnog HDZ-ovog operativca. Da, doznali smo odmah da je Franjo Varga čovjek kojeg Brkić dobro poznaje. Ubrzo i da je policijsko praćenje nemuštog krivotvoritelja pokušao osujetiti dotad anonimni Brkićev pouzdanik, kum i prijatelj Blaž Curić.

"Gospodin Blaž Curić je gospodin Blaž Curić, a gospodin Brkić je gospodin Brkić", rečenica je kojom je Andrej Plenković isprva pokušao ostaviti dojam rezerviranosti oko neugodnih indicija na račun svojeg neomiljenog zamjenika.

Priča se, međutim, ovaj tjedan dodatno zakotrljala. Blaž Curić je ispao iz javnog diskursa, a svjetla i dalje ostala uperena na "gospodina Brkića, koji je gospodin Brkić". A to tko je zapravo "gospodin Brkić" još do kraja ne znamo, iako oko njega posljednjih dana sve više toga curi. Posljednje otkriće lansirao je tjednik Nacional, objavivši dokument naziva "Kompromitacija posebnih izvida" iz kojeg je bjelodano da je upravo on 2011. prokazan kao policijski izvor koji je javljao informacije kriminalcima i razbio tajnu istragu lanca prostitucije.

To smo iz nekog razloga doznali tek sada, ali Nacionalovo otkriće je, nažalost, tek početak puno ozbiljnije priče. Daleko važnije nego što je to pojedinac u liku "gospodina Brkića".

1. Gdje je spis o probijanju policijske istrage? Logično - nestao u selidbi

Što će oni rijetki normalni koji su ostali među nama idući put učiniti kad čuju floskuletinu - "pustimo institucije da rade svoj posao"? Hoće li se hvatati za glavu, revolver ili putovnicu, pa pobjeći odavde glavom bez obzira?

Afera s probijanjem policijske istrage iz 2011. godine poprima, dakle, sve luđe razmjere. Možda i ne zapanjuje toliko nova informacija da su svjedoci, koji su u prvom iskazu policiji teretili Brkića kao drukera tajnih informacija kasnije pred istražnim sucem promijenili mišljenje i ispustili njegovo ime. No ono što je jučer izjavio glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić doista zvuči nevjerojatno.

DORH, tvrdi, nije zataškavao ovaj slučaj i sve je odrađeno kako treba. Međutim, spisa o ovom predmetu više nema. Nestao je, je li, prilikom selidbe i danas ne postoji, a sudac Ivan Turudić kaže da to nije ništa jako čudno. Dio spisa ipak je u međuvremenu sinoć pronađen na sudu pa će se predmet navodno pokušati rekonstruirati, iako su svi potencijalni akteri ionako već odavno ekskulpirani zbog zastare.

U ovom je trenutku najmanje bitno koja će biti Vasina politička sudbina u HDZ-u i hoće li ga Plenković iz njega eliminirati.

Daleko je poraznije što iz dana u dan svjedočimo da ovdje uopće nije u pitanju to da su "neki ljudi zloupotrijebili" sustav. Naprotiv, radi se o sistemskom grijehu, rođenom i utemeljenom na zločinu, pljačkama i laži. Naš kolumnist Branko Mijić smatra da se ničemu ne trebamo čuditi, jer je ova država sustavno i pažljivo selekcionirala kao poželjne baš takve kadrove. Čuđenje je, nažalost, samo za naivne.

2. Prvi je put javno izrečeno - Uljanik i "3. maj" uskoro kreću svatko svojim putem

Kriza u škverovima iz tjedna u tjedan pokazuje da ima više slojeva dna. Kanadski brodar Algoma otkazao je novogradnju u Uljaniku, zbog čega državi na naplatu stiže više od četiri milijuna eura pokrivenog avansa, a uz to je izvjesno da će šteta biti i veća, jer je Uljanik na konto gradnje otkazanog broda uzimao kredite. Oni su, pogađate, također pokriveni državnim jamstvima.

U samo mjesec dana Uljaniku je, dakle, otkazano već pet novogradnji, a vise još neke.

No u priči oko posrnulih škverova nešto se ipak pokreće s mjesta. Barem je takav dojam ostao nakon posjeta ministra Darka Horvata Rijeci, gdje je javno rečeno da aktualni program restrukturiranja prvi put decidirano definira da će "3. maj" i "Uljanik" u bliskoj budućnosti krenuti svaki svojim putem. Za riječke navoze navodno već postoje dva zainteresirana ulagača, a vide li škverani zaista svjetlo na kraju tunela ili je u pitanju vlak - doznat ćemo brzo.

3. Razmišlja li i Vrdoljak da se prekvalificira? I eventualno - napokon napusti politiku?

Reforma školstva u Hrvatskoj poprima obrise karikature, iako stvari pritom nisu ni najmanje smiješne. HNS-ov Ivan Vrdoljak mrtav je hladan tako izjavio kako nema drame oko ukidanja društvenih predmeta u strukovnim školama i kako se profesori povijesti na primjer, koji će zbog toga ostati bez posla lako mogu prekvalificirati u deficitarne struke - poput profesora informatike.

Naravno, Vrdoljak se nakon zgražanja javnosti po tko zna koji put u svojoj nadasve konzistentnoj političkoj karijeri posuo pepelom i ispričao, no time ipak nije ispran dojam da će pompozno najavljivanu "Škola za život" povijest upamtiti kao fijasko. A kako će upamtiti Vrdoljakovu ekipu?

Čovjek je to koji se hvali kako "prije HNS-a nitko s reformom nije uspio ući u škole". Naša kolumnistica Sanja Modrić zaključila je - kamo sreće da niste ni vi.

4. Kako stvarno ide s reformama u Hrvatskoj: Ili padnu ili nam prisjednu

Reformom obrazovanja na ovom se mjestu bavimo već drugi tjedan zaredom , no zanimalo nas je i kako idu stvari s drugim reformama u zemlji. Premijer Plenković kaže da su one strukturne tu i da se provode.

Je li baš tako i zašto svi planovi uglavnom padaju već na prvom koraku, otkriva naša Jagoda Marić.

Gabrijela Galić, pak, otvorila dodatnu temu u ovom kontekstu, dosad nepoznatu široj javnosti. Još bi nam jedna pseudoreforma mogla prisjesti - u pripremi su, naime, nova zakonska rješenja koja bi već od iduće godine mogla ukinuti novčanu naknadu s "burze rada" za nezaposlene.

5. Porsche na Grobniku: Istražili smo kakvi su planovi auto giganta s Rijekom

Prilično interesa u lokalnoj javnosti izazvala je priča o tome da je automobilski div Porsche zainteresiran za dolazak na automotodrom Grobnik i da s njim ima velike planove.

Što se zapravo krije iza svega, istražio je Edi Prodan.

6. Tko je odgovoran za najveću rezultatsku krizu NK Rijeke u zadnje vrijeme?

Jedan poraz i četiri remija - bilanca je posljednjih pet prvenstvenih nastupa NK Rijeke, koji potvrđuju da se klub s Rujevice trenutno nalazi u jednoj od najvećih rezultatskih kriza u novijoj povijesti. Matjaž Kek je javno prihvatio svoj dio krivnje.

- Ako sam ja problem, onda problema nema. Nitko nije iznad kluba, ali svi moramo preuzeti odgovornost, poručio je javno Kek.

Drugi u klubu, međutim, tvrde da krize i drame - nema. Sportski direktor Srećko Juričić spušta loptu na zemlju, navodi kako je pozicija trenera sigurna i da je glavni cilj za ovu sezonu - a to je hvatanje Europe - još itekako dohvatljiv.

7. Svjetska banka: Hrvatska je među zemljama koje najviše ugrožava robotizacija

Pozabavili smo se porukama Svjetske banke, koja se prošli tjedan javno založila za stvaranje "novog društvenog sporazuma" poručila vladama da počnu - snažnije oporezivati bogate slojeve stanovništva.

Po prvi put, ova washingtonska institucija javno je podržala i prijedlog uvođenja univerzalnog dohotka koji bi jamčio egzistencijalnu sigurnost svim građanima.

U porukama Svjetske banke, naime, sakrila se i jedna zanimljivost koja se direktno tiče Hrvatske. Ova institucija smatra da živimo u jednoj od zemalja svijeta koje će najviše ugroziti skorašnja robotizacija. Uskoro bi u nas, prognoziraju, nepotrebno moglo postati čak 60 posto radnih mjesta na kojima trenutno rade ljudi.

8. Priče o odlasku mladih više gotovo pa i nisu vijest. No ova jest

Priče o odlasku mladih iz Hrvatske, nažalost, više skoro pa i nisu vijest. No ova jest - odlazak je najavila i olimpijka Daria Obratov, prva hrvatska sanjkašica koja je nastupila na Zimskim olimpijskim igrama.

Ubuduće će Daria, umjesto hrvatskih, braniti boje nizozemske reprezentacije, a navodi kako ju je na ovaj težak korak nagnalo nerazumijevanje čelnih ljudi Hrvatskog sanjkaškog saveza.

- Otvoreno su mi rekli da je bolje da odem - rekla je za naš list.

9. Fascinantni svijet podzemlja: Prošećite jedinstvenom Zametskom pećinom

Na spomen riječi špilja, većini Riječana prva je asocijacija Lokvarka ili Postojnska jama, a malo ih zna da praktički usred grada, u stambenom naselju, postoji Zametska pećina. Zavirili smo u nju i omogućili vam da zasad barem putem fotografija zavirite u fascinantni svijet riječkog podzemlja. Marinko Glavan donosi i priču o skorašnjem uređenju ove špilje, koja će, bude li sve po planu, svoja vrata posjetiteljima otvoriti u roku od tri godine.

10. MUP ulaže milijune u nabavu novih radara za mjerenje brzine. Evo gdje će sve stajati

Listanje javnih nabava uglavnoj je dosadan novinarski posao, ali često zna otkriti široj javnosti nepoznate stvari. Jednu od njih pronašao je Ladislav Tomičić - MUP je, naime, oglasio da za 40 milijuna kuna nabavlja čak 75 novih fiksnih sustava za radarsko mjerenje brzine na hrvatskim prometnicama.

Donijeli smo popis gradova u kojima će uskoro stajati novi stacionarni radari.