Filmovi u konkurenciji

»LA LA LAND« – Damien Chazelle (SAD)

»THE BAD BATCH« – Ana Lily Amirpour (SAD)

»UNE VIE« – Stéphane Brizé (Francuska, Belgija)

»THE LIGHT BETWEEN OCEANS« – Derek Cianfrance (SAD, Australija, Novi Zeland)

»EL CIUDADANO ILUSTRE« – Mariano Cohn, Gastón Duprat ( Argentina, Španjolska)

»SPIRA MIRABILIS« – Massimo d'Anolfi, Martina Parenti (Italija, Švicarska, dokumentarni)

»THE WOMAN WHO LEFT« – Lav Diaz (Filipini)

»LA REGIÓN SALVAJE« – Amat Escalante (Meksiko)

»NOCTURNAL ANIMALS« – Tom Ford (SAD)

»PIUMA« – Roan Johnson (Italija)

»RAJ« – Andrej Končalovski (Rusija, Njemačka)

»BRIMSTONE« – Martin Koolhoven (Nizozemska)

»NA MLIJEČNOM PUTU« – Emir Kusturica (Srbija, Velika Britanija)

»JACKIE« – Pablo Larraín (SAD, Čile)

»VOYAGE OF TIME« – Terrence Malick (SAD, Njemačka, dokumentarni)

»EL CRISTO CIEGO« – Christopher Murray (Čile, Francuska)

»FRANTZ« – François Ozon (Francuska, Njemačka)

»QUESTI GIORNI« – Giuseppe Piccioni (Italija)

»ARRIVAL« – Denis Villeneuve (SAD)

»LES BEAUX JOURS D’ARANJUEZ« – Wim Wenders (Francuska, Njemačka)