Postoji mnogo testova osobnosti, no ovaj japanski test s labirintom otkrit će skrivene dijelove vaše osobnosti i najdublje tajne podsvijesti za koje možda niste ni svjesni da postoje. Jeste li spremni?

Za rješavanje testa potrebna vam je olovka, papir i otvoreni um. Ovaj će vas test odvesti na zamišljeno putovanje u skrivene kutke vaše podsvijesti. Za najbolje rezultate, napišite ono što vam prvo padne na pamet nakon postavljenog pitanja bez previše razmišljanja.

Nakon što zapišete odgovore, njihova značenja potražite na dnu stranice. Krenimo!

Za početak, odvojite trenutak i zamislite kako hodate kroz mističnu i tajanstvenu šumu. Tko je s vama? Zapišite ime osobe s kojom hodate šumom.

Polako ulazite sve dublje i dublje u šumu. Na putu susrećete životinju. Zapišite o kojoj je životinji riječ.

Opišite kakva se interakcija odvija između vas i životinje.

Nastavljate s avanturom. Odjednom shvatite da se nalazite ispred čistine. Polako joj prilazite i otkrivate da je riječ o napuštenom labirintu. Koliko je veliki labirint?

Zaustavljate se na trenutak i promatrate tajanstveni labirint ispred vas. Proučavate zidove koji okružuju razgranate puteve unutar labirinta. Koliko su veliki zidovi labirnta?

Odlučili ste ući u labirint, no osoba u vašoj pratnji odbija ući s vama. Odlučujete da ćete ući sami u labirint.

Nakon lutanja labirintom, stižete do njegovog središta, otvorenog prostora iz kojeg se račvaju putevi. U središtu se nalazi čaša. Od kakvog je materijala napravljena? Što ćete učiniti s njom?

Napokon izlazite iz labirinta. Koja od ovih tvrdnji najbolje opisuje vaše putovanje labirintom?

A) "Bilo je skoro pa prelagano. U kratkom roku sam prošao labirint i bez problema sam prolazio njime."

B) "Trebalo mi je vremena da se snađem u prolasku kroz labirint, ali sad mi se čini da to baš i nije bio veliki problem."

C) "Potpuno sam se izgubio u labirintu. U više navrata imao sam osjećaj da nikad neću izaći iz njega."

D) "Osoba koja me je pratila odlučila je ući u labirint i pronaći me. Ona mi je pokazala izlaz. Da se to nije dogodilo, možda bih još bio unutra."

Jeste li spremni za rezultate?

Prvo, osoba koju ste odabrali da hoda uz vas šumom je osoba koja vam je najvažnija u životu.

Sjećate li se životinje koju ste susreli u šumi? Njezina veličina predstavlja vašu percepciju o veličini problema s kojima se susrećete u životu.

Način interakcije s životinjom indikator je načina na koji se suočavate sa životnim problemima.

Labirint je metafora različitih vijugavih i zaobilaznih puteva kojima prolazimo tijekom života. S obzirom da se većina ljudi osjeća izgubljeno tijekom adolescencije, vaše iskustvo u labirintu pokazatelj je načina na koji doživljavate svoju mladost.

Veličina zamišljenih zidova labirinta proporcionalna je vašim ambicijama za pokoravanjem izazova s kojima se susrećete u životu. Niski zidovi pokazatelj su otvorene osobnosti, dok visoki, kameni zidovi predstavljaju zatvorenu osobnost.

Sjećate li se čaše iz labirinta? Trajnost materijala čaše koju ste vizualizirali govori o ustrajnosti koju imate u odnosu s osobom koja vas je pratila na putovanju. Plastične ili papirnate šalice simbol su nestabilne veze do odabir jakih materijala poput metala simboliziraju da je riječ o osobi koja je pouzdana i na koju se možete osloniti. Staklena čaša može biti simbol krhkog odnosa.

Ono što ste učinili s čašom simbolizira vaš stav prema osobi koja vas je pratila na putovanju. Ako ste ju ostavili, to znači da ste u distanciranom odnosu prema toj osobi, no ako ste ju podigli, znači da vam je ta osoba bliska.

Ako ste za opis vašeg putovanja odabrali:

A) To znači da ste se puno zabavljali u mladosti. Nisu vas mučile uobičajene traume i pritisci s kojima su se suočavali vaši vršnjaci. No, s druge strane, to može značiti da ćete se tek u kasnijim godinama suočiti s nekim težim životnim izazovima.

B) Ovo je pokazatelj da vaše odrastanje nije bilo lagano. Vjerojatno ste izgubili previše vremena brinući se o uobičajenim problemima poput ljubavi, prijateljstva i budućnosti. No, ta iskustva pomogla su vam da se formirati u osobu koja ste sada, a lekcije koje ste tada naučili pomoći će vam u budućnosti.

C) Ako ste se osjećali izgubljeno u labirintu, znači da ste tijekom adolescencije bili dosta nesigurni. Bili ste previše osjetljivi, prepuni sumnje i previše ste analizirali. S druge strane, ovakav tip odrastanja dao je autentičnost i dubinu vašem karakteru.

D) Ako vam je parnter pokazao izlaz, to je pokazatelj da je zadovoljstvo koje osjećate u svom sadašnjem životu rezultat prijateljstava i veza koje ste stvorili u mladosti. Možda ste imali neke osobne probleme, no uvijek je bio netko uz vas tko vam je pomogao da ih uspješno razriješite.

