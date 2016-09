PULA Mateo Bertoša stigao je na »Drosinu« i potpisao ugovor kojim se obavezao na vjernost »zeleno-žutima« do kraja jesenskog dijela sezone.

– Zahvalio bih se ovom prilikom svim ljudima u Rijeci koji su prema meni bili korektni od početka do kraja, pogotovo predsjedniku Damiru Miškoviću i zamjeniku sportskog direktora Ivanu Manceu, kao i svim trenerima na čelu s Matjažom Kekom, a igračima bih zaželio svu sreću u nastavku prvenstva, da budu tamo gdje im je i mjesto.

»Rijeka« je za mene zaključena priča, sad sam u »Istri 1961«, to je moj klub i dat ću sve od sebe da mu pomognem i pružim ono što ljudi koji su me ovdje doveli očekuju od mene. Pričao sam s Milošem i bez obzira što smo i jedan i drugi tek stigli u Pulu, podudara nam se mišljenje da trenutačna pozicija sigurno ne predstavlja realnost »Istre 1961«. Na svima nama je da se potrudimo da sve to dignemo na malo viši nivo i stvorimo respektabilnu momčad vrijednu sredine ljestvice, ako ne i za malo više – kaže Bertoša koji je u Pulu stigao kao slobodan igrač nakon što je sporazumno raskinuo ugovor koji ga je uz »Rijeku« vezivao još godinu dana.

– Mnoge je iznenadio taj moj potez, ali jednostavno više nisam imao strpljenja čekati i sjediti na klupi. Računao sam da će mi se otvoriti neki inozemni angažman, od toga nije bilo ništa, ali onda je iskrsnula »Istra 1961« i eto me ovdje. Pripreme sam odradio u cijelosti, trenirao sam stalno, osim ova dva posljednja dana kad sam rješavao stvari oko prelaska. Činjenica je da duže vrijeme nisam igrao ozbiljne utakmice, no mislim da se to ne bi trebalo odraziti na mene i ono što ću pružati na terenu – zaključio je igrač iz Novigrada, koji je nakon svojih početaka u porečkom »Jadranu« kadetski i juniorski staž odradio na Kantridi.