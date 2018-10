U Kaliforniji je za zaštitu životinja učinjen velik korak nakon što je prošao zakon koji će učiniti ilegalnom svu kozmetiku koja sadrži proizvode ili sastojke testirane na životinjama, prenosi TNC Network.

Zakon, koji je prošlog tjedna odobrio guverner Jerry Brown, kreće u punu provedbu u siječnju 2020. godine.

Odluka o kozmetičkim proizvodima oslobođenima okrutnosti prema životinjama prihvaćena je od strane mnogih poznatih osoba, tisuće glasača i preko stotine kozmetičkih kompanija.

Tako se Kalifornija pridružila Europskoj uniji, Švicarskoj, Indiji, Izraelu i Guatemali u zabrani testiranja kozmetičkih proizvoda na životinjama.

- Ovo je ostvarenje snova. Nadao sam se da ćemo za mog života reći zbogom proizvodima testiranima na životinjama. To što smo uspjeli, najveće je priznanje u mom životu i veoma sam zahvalan guverneru Brownu što će provesti ovu inicijativu u zakon. To je ostavština na koju on i senator Galgiani mogu biti ponosni, za knjige iz povijesti koje pokazuju velik korak prema humanosti, rekla je Judie Mancuso, osnivačica i predsjednica Društvenog suosjećanja koje je sudjelovalo u kreiranju zakona.