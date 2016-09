RIJEKA Bilo bi to sasvim »obično« vjenčanje da se nije održalo na vodospremi Vidikovac na Bulevardu. Naime, jučer su u predvečerje svoje sudbonosno »da« izrekli Ana Stipaničev i Jurica Matečić iz Rijeke koji su za svoj dan iz snova izabrali ni manje ni više nego sjenovitu terasu vodospreme na Sušaku. Ovo je prvi događaj ovakve vrste koji se održao na ovoj lokaciji.

– Željeli smo vjenčanje na terenu i nismo dugo razmišljali o lokaciji njegovog održavanja, budući da živimo u ovom dijelu Rijeke, rekli su nam vidno uzbuđeni mladenci Jurica Matečić i Ana Stipaničev. Mladenka se još kao dijete igrala u parku koji okružuje cijeli ovaj kompleks koji je izgrađen početkom prošlog stoljeća u stilu historicizma i željela je za vjenčanje izabrati lokaciju koja nije toliko »isfurana« u Rijeci. U tome su definitivno uspjeli.

– Čim sam vidio stupove pergole, zelenilo, prekrasan pogled na Rijeku. more, rekao sam si – to je to. Moram podržati svoju buduću suprugu u njezinom snu, nadodao je mladoželja Jurica Matečić.

Vjenčanje je organizirala cvjećarna Twetty iz Rijeke, a kako saznajemo od vlasnice Martine Srdoč, nije bilo problema oko dobivanja dozvole za održavanje vjenčanja na vodospremi, kojom upravlja KD Vodovod i Kanalizacija, odnosno Grad Rijeka. Čak se cijela lokacija za tu svrhu sredinom tjedna očistila, a zelenilo ukrotilo.

Namjera je KD Vodovod i Kanalizacija da riječke vodospreme, a ukupno ih je četiri, stavi u javnu funkciju kroz održavanje predstava, koncerata, pa čini se i vjenčanja, a ova na Sušaku na čijoj se izgradnji nije štedjelo uistinu ima potencijala za takvo što, budući da je riječ o jedinstvenom planiranom graditeljskom uratku s istaknutom parkovnom arhitekturom. Njezina specifičnost leži dijelom u tome što je od samog početka zamišljena kao javni prostor, čiji se potencijali tek istražuju.