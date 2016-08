NEW YORK Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić, koji je postavljen kao 7. nositelj na ovogodišnjem izdanju US Opena, u prvom će kolu za suparnika imati Brazilca Rogeria Dutru Silvu, a uspiju li se obojica probiti do četvrtfinala, Marin bi se za mjesto u polufinalu borio protiv branitelja naslova i prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića koji će u prvom kolu igrati protiv Poljaka Jerzyja Janowicza.

Preostala trojica hrvatskih predstavnika nalaze se u donjem dijelu ždrijeba. Veteran Ivo Karlović je 21. nositelj i u prvom kolu ide na Tajvanca Yen-Hsun Lua, Borna Ćorić će igrati protiv 16. nositelja, iskusnog Španjolca Feliciana Lopeza, dok Ivana Dodiga u prvom kolu čeka Ukrajinac Ilja Marčenko.

Od prve osmorice nositelja u gornjem dijelu ždrijeba su još Španjolac Rafael Nadal (4) i Kanađanin Miloš Raonić (5), dok su u donjem dijelu ždrijeba uz dvostrukog olimpijskog pobjednika Britanca Andyja Murrayja (2), još i Švicarac Stan Wawrinka (3), Japanac Kei Nishikori (6) i Austrijanac Dominic Thiem (8).

U turniru tenisačica Hrvatsku će predstavljati Mirjana Lučić-Baroni i Ana Konjuh, a kroz kvalifikacije im se može pridružiti i Donna Vekić. Lučić-Baroni je u prvom kolu za suparnicu dobila Francuskinju Alize Cornet, dok Konjuh čeka obračun s 20. nositeljicom, Nizozemkom Kiki Bertens.

Mečevi glavnog turnira na US Openu započinju u ponedjeljak, 29. kolovoza, a najveća ovogodišnja novost na posljednjem Grand Slam turniru je velebni pomični krov nad glavnim stadionom Arthur Ashe, koji će omogućiti igranje mečeva i u slučaju kiše.