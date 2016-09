Najnovije ankete prema kojima bi Živi zid mogao dobiti čak osam mandata na izborima u nedjelju, zabrinule su vrh SDP-a. Osim što to znači da bi SDP zbog toga i u drugoj, i osmoj i nizu drugih jedinica mogao ostvariti manje mandata nego što su se nadali, to će ih prisiliti i da postizborno pregovaraju sa Živim zidom, donedavno marginalnim faktorom na političkoj sceni. Dapače, dio ljudi u vrhu stranke vrlo je sklon ideji da se umjesto s Mostom i Božom Petrovom koji ne prestaje ucjenjivati, nakon izbora, na kojima se očekuje da će relativna pobjeda biti u rukama Narodne koalicije, no ne i dovoljna za samostalni sastav Vlade, ipak razgovara i sa Sinčićevim ljudima.

Novi partneri

Neki kontakti već su uspostavljeni, oni i od ranije postoje s ljudima koji su ranije bili dijelom Mosta, a onda su se pridružili Sinčiću, poput Jure Martinovića, i glavni operativci s Iblera ovih dana rade na tome, svjesni da je komunikacija s Mostom sve slabija i da će SDP i partneri nakon izbora morati tražiti nove partnere. Vidi se to i po činjenici da lider koalicije Zoran Milanović u posljednjim nastupima ne kritizira Živi zid.

– Pa što, ima u Živom zidu ljudi s kojima itekako možemo surađivati, zašto ne – rekao nam je jedan od čelnika stranke s Iblera. U SDP-u naime misle da i dalje mogu postizborno na svoju stranu dobiti i ne samo Živi zid već i manjince, HDSSB i sve druge manje stranke koje nisu izrazito desne, uz naravno IDS i njihova minimalno tri mandata, a uz uvjet da Narodna koalicija osvoji barem 65 mandata.

Na pitanje kako bi namirivali Živi zid u izvršnoj vlasti, oni kažu da se zna da su neki od njihovih ljudi zainteresirani za monetarnu politiku te da nije nužno da se dijele mjesta u novoj vladi, a da bi se dogovor postigao. Ističu da Živi zid nisu samo »anarhisti«, na primjer u 8. jedinici imaju na listi nekoliko ljudi iz Akcije mladih, koja je uvijek bila afirmativna prema politici lijeve vlade.

– Mi sada razmišljamo samo o izborima, o ovoj nedjelji, i želimo postići najbolji rezultat, relativnu pobjedu, a sve drugo su pitanja tek za postizborni ponedjeljak – rekao je jučer u Rijeci na konferenciji za novinare SDP-ov Željko Jovanović, upitan o suradnji sa Živim zidom.

Gubitak vremena

Ipak, ima u vrhu stranke i onih koji misle da bi to bilo ispod razine SDP-a.

– Razgovori sa Živim zidom bit će samo gubitak vremena, i ništa više. Potrošit ćemo nekoliko dana, i onda se neće dogoditi – ništa – rekao nam je jedan član Predsjedništva SDP-a.

– Bojim se da ćemo time samo dovesti do percepcije da smo spremni na bilo što samo za vlast – rekao nam je član Predsjedništva SDP-a, a uz to, primjerice, SDP teško može podržati prijedlog Živog zida da se od ovrha zaštite prve nekretnine. »To znači da više nitko neće kupovati prvu nekretninu, što će to značiti za gospodarski sektor?! Ne možemo pristajati na bilo što« – pojasnio je.