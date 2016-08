''Pokazali smo da štitimo nacionalne interese. Zbog Ine je uostalom i pala posljednja vlada, odnosno afere 'Konzultantica' jer je Most zahtijevao da se Tomislav Karamarko povuče'', rekao je Grmoja

Nositelj liste Mosta u IX. izbornoj jedinici Miro Bulj na predstavljanju liste za X izbornu jedinicu u Splitu u ponedjeljak je poručio SDP– u i HDZ- da maknu prste s Ine i ponovio kako su tu tvrtku MOL– u predali »naši mađaroni« .

Most je branik malih ljudi, nacionalnih interesa, našega mora, Ine i mnogih ljudi koji su ovršeni, rekao je Bulj i istaknuo kako da su svi mislili da će Most pasti ili da će ih slomiti razne tajne službe i paraobavještajna podzemlja, no da su izdržali.

Bulj je rekao da su branitelji nakon rata državu dali u ruke političarima koji su ih iznevjerili i koji danas u predizborne svrhe manipuliraju braniteljima što Most neće dozvoliti. Stranka će s braniteljskim udrugama razgovarati, no tek nakon što prođu izbori, a neće njima manipulirati kao što to svaki put radi SDP i HDZ, ocijenio je.

»Dok su uključivali, locirali, transferirali naše najistaknutije branitelje dotle su od Hrvatske napravili lovište, pa su tako od Ine napravili to što su napravili, rekao je Bulj i ustvrdio da je12 ljudi Mosta u Saboru napravilo ono što se očekivalo, ono što je trebalo napraviti prije 15 godina. Kako je istaknuo, »ušli smo čistih ruku, izašli čistih ruku i ne bojimo se boriti za interese naših građana«.

Na pitanja novinara ocijenio je da je najveća nepravda učinjena djeci, jer pojedini bogati gradovi i sredine imaju besplatne udžbenike, dok roditelji djece u nerazvijenim područjima Like, Gorskog kotara, Dalmatinske zagore i Slavonije nemaju ni posao, a isto tako ni njihova djeca besplatne udžbenike.

To je bol i jauk do neba, jer sva djeca, s obzirom da je po Ustavu osnovna škola obvezna, drži Bulj, moraju imati besplatne udžbenike, a ne da se pogoduje raznim kućama koje samo tezgare s učenicima.

»Udžbenici se mijenjaju svake školske godine, a u biti je sadržaj svugdje isti osim što se uzimaju novci. Upitno je nastavi li se ovakva politika prema prijevozu učenicima koliko će djece uopće moći ići u školu. Most će se zalagati za socijalne kategorije isključivo zato jer imamo golemi prostor koji je prazan. Zbog toga su cijela Lika, Dalmatinska zagora, Gorski kotar i Slavonija prazno područje a ciljano je da se živi samo u nekoliko gradova i sredina. Danas imamo gradonačelnika Zagreba koji dijeli novac u predizborne svrhe, dok ih u našim sredinama roditelji nisu u mogućnosti osigurati svojoj djeci«, kazao je Bulj. Rekao je da se besplatni udžbenici učenicima mogu osigurati decentralizacijom jer gradonačelnik Zagreba u kampanji dijeli milijarde- naš novac pa kako je rekao, ne vidi, razlog zašto se ta sredstva ne bi decentralizirala na siromašne općine.

Ne može netko glumiti big bossa s parama građana pozivajući se da želi biti premijer, zaključio je Bulj.

Nikola Grmoja je podsjetio da je Most kampanju počeo na četiri različite strane Hrvatske tijekom čega su pokušali doći do građana i čuti njihove probleme i primjedbe, te reći što misle napraviti sa zemljom ako dobiju njihovo povjerenje. Kako je dodao, u kampanji su se nametnule teme odnosa prema Srbiji, braniteljima i univerzalnoj jurisdikciji, dok posljednjih dana bivši premijer Milanović otvara temu Ine.

»Most je vjerojatno jedina politička opcija koja za pet nositelja svojih lista ima dragovoljce Domovinskog rata. Ne branitelje, nego dragovoljce, a osim toga imamo još veliki broj branitelja na našim listama. Most će štititi hrvatske nacionalne interese, interese branitelja, te ćemo inzistirati da Srbija povuče sporni zakon«, poručio je Grmoja.

Govoreći o Ini, ocijenio je da SDP– ova vlada počela s rasprodajom Ine, da su za vrijeme Ive Sanadera na kriminalan način predana upravljačka prava, dok se za vrijeme vladavine Zorana Milanovića ništa nije učinilo da se spriječi uništavanje Ine od MOL– a, pa će Most zahtijevati da MOL počne ispunjavati svoje obveze kao strateški partner ili će tražiti novog strateškog partnera.

»Pokazali smo da štitimo nacionalne interese. Zbog Ine je uostalom i pala posljednja vlada, odnosno afere 'Konzultantica' jer je Most zahtijevao da se Tomislav Karamarko povuče«, rekao je Grmoja.