NEW YORK Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić u 2. kolu posljednjeg ovogodišnjeg »grand slam« turnira, US Opena u New Yorku igrat će protiv Ukrajinca Sergija Stahovskog.

Čilić je u susretu 1. kola svladao Brazilca Rogerija Dutra Silvu sa 6-4, 7-5, 6-1 za dva sata igre, dok je Stahovski nakon tri i pol sata bio bolji od Portugalca Gastaoa Eliasa sa 6-1, 3-6, 2-6, 6-3, 7-6 (4).

Čilić i Stahovski dosada su igrali četiri puta i svaki je put pobijedio Čilić, a posljednji su se put susreli u 2. kolu Wimbledona kada je bilo 6-2, 6-7 (6), 6-4, 6-4 za našeg igrača.