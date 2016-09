RIJEKA Sportska abeceda od A do V! Da, upravo tako. Svi oni koji sutra ujutro pohrle na stadion na Kantridi moći će je naučiti tijekom Hrvatskog olimpijskog dana, nacionalne sportske manifestacije s ciljem poticanja građana svih dobnih skupina na aktivno bavljenje onim sportovima koji su im na raspolaganju u sredinama u kojima žive i rade.

Dakle: atletika, auto i karting sport, boćanje, boks, gimnastika, judo, kendo, košarka, nogomet, odbojka na pijesku, pikado, padobranstvo, plivanje, rugby, rukomet, sinkronizirano plivanje, skokovi u vodu, sportska rekreacija, sportski ribolov na moru, sport studenata, streličarstvo, šah, taekwondo, tenis, triatlon i vaterpolo.

Tko voli, nek' izvoli!

Manifestacija koju organiziraju Zajednica sportova Primorsko-goranske županije i Riječki sportski savez prvi put seli s Korza na stadion podno legendarnih stijena. Kako i dolikuje duhu olimpizma, manifestacija će u 10 sati početi podizanjem olimpijske zastave.

Okupljeni će se još jednom moći podsjetiti na rezultate hrvatskih sportaša na netom završenim OI u Rio de Janeiru, a onda će igre na Kantridi doista moći početi. Predviđena su, naime, zajednička natjecanja djece i roditelja, ali i revijalna natjecanja ostalih sudionika. Predviđeno trajanje manifestacije je do 12 sati, a u međuvremenu će biti upriličeno predstavljanje sportova. Svi će sudionici imati priliku za lakši odabir uz univerzalni vodič za upis djece u sportske klubove Novog lista, a za sve sudionike organiziran je besplatan prijevoz na liniji 1 Autotroleja.

U okviru Hrvatskog olimpijskog dana bit će održana i humanitarna akcija »Koga briga za Matiju« s ciljem prikupljanja sredstava za Matiju Katalinića, učenika drugog razreda srednje Medicinske škole u Rijeci i mladoga košarkaša »Kastva«, koji se već nekoliko mjeseci bori s malignim tumorom kosti, osteosarkomom.

Nezavidna materijalna situacija u obitelji i činjenica da je Matiji nedavno preminuo otac organizatore su motivirale drugi po redu plivački maraton posvetiti baš njemu. Start maratona je u 17 sati na biviju ispred »Morskog prasca 2«, a cilj na Kantridi ispred »Morskog prasca 1«. Budući da maraton nema natjecateljski karakter, a da dionica nije pretjerano duga (dva kilometra) na njemu mogu nastupiti svi ljudi dobre volje.

Uzimajući u obzir da je Matija košarkaš, uz plivački, ove će se godine održati i svojevrsni košarkaški maraton s početkom u 10 sati na platou pokraj stadiona na Kantridi. Na jednom košu igrat će se pozivni turnir »tri na tri«, a na drugom košu svi prisutni moći će isprobati svoju preciznost od 10 do 16 sati.

Za svaki šut na koš treba donirati pet kuna, a za svaki pogođeni koš sponzor DI Klana donirat će u humanitarne svrhe još pet kuna.

Svi zainteresirani za nastup na plivačkom maratonu mogu se prijaviti u subotu do 16 sati u »Morskom prascu« pored plaže na Kantridi, poslije čega je svim sudionicima osiguran prijevoz do Bivija i prebacivanje njihovih stvari natrag na Kantridu. Uz to, za sve je sudionike plivačkoga maratona omogućena okrijepa i po završetku zabava.