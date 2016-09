Početak školske godine donio je nova uzbuđenja i očekivanja. Školarci su uz obvezni školski program uvijek raspoloženi i za izvanškolske aktivnosti, pa prema željama biraju između sportskih, glazbenih ili nekih drugih umjetničkih aktivnosti. Među ponuđenim programima koji se nude u gradu Rijeci neće biti teško odabrati prave.

Novi ciklus radionica u riječkom Centru za poticanje darovitosti

S početkom jeseni počinje još jedna sezona stvaranja, druženja i učenja kroz zabavu, igru i istraživanje. Centar za poticanje darovitosti započinje s novim ciklusom radionica u Rijeci namijenjenih djeci, potencijalno darovitoj djeci, s ciljem razvijanja raznih vještina i ostvarivanja punog potencijala djeteta. Mole se roditelji koji svoje mališane žele uključiti radionice za predškolsku ili školsku djecu da svoje prijave šalju na email adresu centarzadarovite@czpd.hr.

Prijave se primaju do 20. rujna nakon čega će svi roditelji prijavljene djece primiti detaljne informacije o radionicama. Radionice će se održavati u prostorima Udruge Regionalni info centar za mlade Rijeka - UMKI. Za sve dodatne informacije nazovite na broj 091 591 0223, naši voditelji vas čekaju.

Nova sezona i upisi u Male Riječane

U prostorima Osnovne glazbene škole Aleksandra Jug-Matić, Zvonimirova 1/1, od ponedjeljka, 5. rujna počinju probe i upisi u dječje zborove Male tratinčice (ponedjeljak, utorak i srijeda od 17.30 do 18.30 sati), Tratinčice (utorak i četvrtak od 19 do 20 sati) i Torettu (srijeda od 19 do 20.30 sati). Istovremeno se obavljaju upisi za sve uzraste u glazbeni tečaj za klavir, synthesizer, gitaru, violinu i solfeggio.

Počinju upisi i nova sezona za dječje zborove Mali Riječani i Morčići, za dosadašnje, kao i nove članove, u ponedjeljak, 12. rujna, u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, pod vodstvom prof. Egle Trošelj. Probe i upisi su ponedjeljkom i četvrtkom, za Male Riječane (predškolski uzrast) od 18 do 19 sati, za Morčiće (osnovnoškolski uzrast) od 19.15 do 20.15 sati. Za sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj 098/355 271.

Glazbeni tečaj Artel upisuje polaznike

Glazbeni tečaj Artel upisuje polaznike u školsku godinu 2016./17., za instrumente klavir, pjavanje, gitara i synthesizer. Nastava se održava na lokacijama Trsatska čitaonica, J. Rakovca 33, MO Podvežica, Kvaternikova 58 b i KUU Artel, Žrtava fašizma 2. Informacije se mogu dobiti na tel. 092/2541 191 ili e-mail artel@net.hr.

Kvarner 2010 organizira školu košarke

Košarkaški klub Kvarner 2010 obavlja upise u Školu košarke za sve zainteresirane dječake školskog uzrasta. Treninzi će se održavati ponedjeljkom, srijedom i petkom od 16.30 do 19 sati, u dvorani Nafta. Informacije na broj 091/541 5992 (trener Igor Kukić).

Ženski Košarkaški klub Riječanka obavlja upise u Školu košarke za sve zainteresirane djevojčice školskog uzrasta. Treninzi će se održavati utorkom od 19 do 20.30 sati, četvrtkom od 18.30 do 20 sati i petkom od 19 do 20.30 sati u OŠ Kozala. Informacije na broj 091/541 5992 (trener Igor Kukić).

Programi Karate kluba Ri za djecu

Karate klub RI Croatia upisuje djecu od 5 do 17 godina u sljedeće programe: karate vrtić, karate škola, karate usavršavanje i samoobrana. Info, e-mail:karate.rijeka@gmail.com ili 098/206 497. Treninzi se održavaju u SRC Belveder, Omladinska 8, srijedom i petkom od 19 do 20 sati.

Škola tenisa u Teniskom klubu Rijeka

Tenis klub Rijeka, B. Milanovića 3, obavlja upis djece u školu tenisa, neovisno o prethodnom iskustvu i znanju. Svi zainteresirani mogu se obratiti za dodatne informacije na broj 098/375 608 ili na e-mail tk.rijeka@gmail.com.

Stolnoteniski klub Rijeka upisuje članove

Stolnoteniski sportski klub Srdoči obavlja upis djece prvih, drugih i trećih razreda u Školu stolnog tenisa. Upisi se obavljaju u dvorani OŠ Srdoči, utorkom i četvrtkom od 17.30 do 19 sati te u dvorani SRC 3. maj (iznad kuglane) ponedjeljkom i srijedom od 18 do 19 sati. Detaljne informacije mogu se dobiti na broj mobitela 092/1922 224.

Upisi u Plivački klub Primorje-Croatia osiguranje

Plivački klub Primorje-Croatia osiguranje upisuje djecu od 4 do 17 godina u programe prilagođene njihovoj dobi i potrebama – plivački vrtić, škola, usavršavanje. Informacije na info@pk-primorje.hr, plivacka.skola.primorje@gmail.com ili 051/621 454 i 098/454 515. Prijavnica se može ispuniti na www. pk-primorje.hr.

Klub skokova u vodu Primorje 2010 obavještava da je u tijeku upis za sezonu 2015./2016. u programe škola skokova u vodu, usavršavanje skokova u vodu, usavršavanje skokova u vodu – rekreacija, usavršavanje skokova u vodu – veterani, radnim danom od 17 do 19 sati na Bazenu za skokove u vodu – Kantrida. Informacije na brojeve 091/154 5081, 098/917 3551 ili e-mail: ksv.primorje2010@gmail.com.

Škola stolnog tenisa

Stolnoteniski klub Rijeka upisuje članove u Školu stolnog tenisa, od najmlađeg uzraste na dalje. Trenutno su u tijeku upisi u rekreacijsku grupu za sve dobne kategorije. Sve informacije na info mobitel 091/506 7453 ili osobno u Dvorani sportskog centra Zamet (1. kat).

Škola nogometa za djevojčice

Ženski nogometni klub Rijeka obavlja upise novih članica i upis u Školu nogometa za djevojčice. Više informacija na e-mail znkrijeka@gmail.com, facebook: ženski nogometni klub rijeka, facebook: škola nogometa za djevojčice.

Upisi u tečaj plivanja u Triatlon klubu Rival

Triatlon klub Rival obavlja upise u tečaj plivanja za potrebe Škole triatlona za sezonu 2016./2017. Upisuju se djeca rođena 2009. do 2012. godine te djeca rođena 2004. do 2008. godine (napredni tečaj). Tečaj počinje 13. rujna i traje do 29. srpnja 2017. godine. Upisi se obavljaju na Bazenima Kantrida, utorkom i srijedom od 19.30 do 20.30 sati. Za sve dodatne informacije nazvati na broj 091/760 4476 ili na triatlon@riaval.hr ili www.rival.hr.

Škola odbojke za osnovnoškolce

Muški odbojkaški klub Rijeka s početkom nove školske godine obavlja besplatne upise za sve učenike osnovnih škola u školu odbojke. Polaznici će se upoznati s najmasovnijim sportom na svijetu, učiti osnove odbojkaških elemenata te kroz igru razvijati osnovne motoričke sposobnosti i sve to u društvu prvotimaca MOK Rijeke i uz vodstvo profesionalnih trenera odbojke. Više informacija o terminima na brojeve 092/174 1749 ili 095/198 4415 ili na facebook stranici Odbojka Rijeka.

Škola plivanja i vaterpola u VK Primorje EB

VK Primorje EB obavlja upise u školu plivanja i vaterpola za sve djevojčice i dječake. Informacije na broj 051/621-421 u klubu ili na mobitel 099/232 2061.

Upisi u Ski-klub Rijeka

Ski-klub Rijeka obavlja upise novih članova – za djecu uzrasta od 6 do 10 godina pripremljena je škola skijana, a za sve one malo starije napredni tečaj usavršavanja tehnika. Kondicioni (suhi) treninzi održavaju se u OŠ Kantrida, utorkom i četvrtkom od 19 do 20.30 sati. Škola skijanja na snijegu kreće čim to uvjeti na Platku dozvole, za one koji žele više organiziraju se treninzi na snijegu na ledenjaku Hintertux. Informacije na broj 095/530 8134 (Tina) ili ski-rijeka@ri.t-com.hr ili doći osobno u klub, Vodovodna 13 b (Školjić), ponedjeljkom i srijedom od 18 do 20 sati (tel. 051/371-054).