Moja osnovna ideja bila je da za invazivnu kardiologiju moramo educirati kadar, mlade ljude. Ne može sve sa mnom umrijeti, mogu umrijeti samo ja, kaže dr. Željko Plazonić pionir invazivne kardiologije u Rijeci koji je u Kliničkom bolničkom centru Rijeka pokrenuo i niz godina vodio Odjel za invazivnu i intervencijsku kardiologiju. U jeku predizborne kampanje s ovim riječkim liječnikom koji je svoje mjesto na predstojećim izborima našao na 12. mjestu liste HDZ-a u osmoj izbornoj jedinici, ne razgovaramo o politici, već o značajnom jubileju: dvadesetoj obljetnici od početka rada prve angiosale u riječkoj bolnici. Politička motivacija i političarski refleksi ipak ga ne napuštaju dok razgovaramo o razvoju medicine i struci, pa se na svoju izjavu u važnosti edukacije i uključivanju mladog kadra nadovezuje s konstatacijom: Možda nikad ne bih bio smijenjen da nisam tako radio.

A prije nego što su njegovo mjesto na čelu riječkog Odjela za invazivnu i interevencijsku kardiologiju 2013. preuzeli mlađi stručnjaci, Plazonić ga je vodio od njegova osnutka 1999. Tri godine prije toga i sedam godine prije nego što će KBC Rijeka dobiti prvu pravu kardiološku angiosalu, 1996. na kombiniranoj angiosali, koja je u prvom redu služila radiolozima, započeo je s provođenjem invazivne kardiološke dijagnostike, da bi 1998. ugradio prvi stent u riječkoj bolnici. Nakon toga, riječka je bolnica počela počela uvoditi nove metode i u korak sa svijetom primijenjivati nove zahvate od kojih su neki po prvi put u Hrvatskoj bili izvedeni upravo u riječkoj bolnici.

Kasne sedamdesete

No, njegova veza i istinski interes za invazivnu kardiologiju, datiraju puno ranije, još u kasne sedamdesete kada se kao mladi brodski liječnik zatekao u Houstonu.

– Slučajno sam kao brodski liječnik došao u Houston i tamo sam upoznao dr. Zvonimira Krajcara, tada mladog kardiologa koji je radio u eminentnoj kardiološkoj grupi – Leachman Cardiology Group koja se sastojala od šest istaknutih kardiologa. Krajcar, koji je već tada bio invazivni kardiolog, vodio me je po toj bolnici i to su moji počeci stjecanja slike o invazivnoj kardiologiji uopće. Tu sam se zaljubio u invazivnu kardiolgiju i u kardiologiju općenito. Poželio sam to stvoriti i ovdje, u Rijeci, prisjeća se Plazonić.

Kronologija razvoja endovaskularne medicine u KBC Rijeka 1962. prva periferna angiografija na horizontalno pokretnom stolu - dr. Branimir Budisavljević

1965. prva obostrana kateterizacija srca - dr. Branimir Budisavljević i dr. Antun Šepić

1967. prva operacija srca u izvantjelesnoj cirkulaciji - dr. Vinko Frančišković, dr. Antun Šepić, dr. Miro Košak i dr. Branimir Budisavljević

1970. ugradnja prvog trajnog srčanog elektrostimulatora - dr. Branimir Budisavljević

1974. prva koronarografija - dr. Branimir Budisavljević

1976. prva balonatrioseptostomija u djeteta - dr. Antun Šepić i dr. Vladimir Ahel

prva aortokoronarna premosnica - dr. Vinko Frančišković, dr. Antun Šepić, dr. Branimir Budisavljević

1978. prva balonvalvuloplastika u djece - dr. Vladimir Ahel

1995. montirana kombinirana angiosala na Zavodu za radiologiju

1996. početak invazivne kardiološke dijagnostike - dr. Željko Plazonić i dr. Đuro Marinović

1998. prvi primarni PCI u STEMI - dr. Željko Plazonić

1998. prva implatnacija bar metal stenta (BMS) - dr. Željko Plazonić

2001. prva implantacija drug eluting stenta (DES) - dr. Željko Plazonić

2002. prvo zatvaranje defekta septuma tzv. kišobranom - dr. Vladimir Ahel

2003. u rad puštena nova kardiološka angiosala na Sušaku

2004. implantacija prvog torakalnog graft stenta - dr. Željko Plazonić

2010. prva ugradnja abdominalnog graft stenta - dr. Željko Plazonić

2012. prva aplikacija “drug eluting baloona” - dr. Željko Plazonić

2012. prva renalna denervacija u Hrvatskoj - dr. Željko Plazonić

2012. prva implantacija biorazgradivog stenta - dr. Željko Plazonić

2015. prva transkateterska implantacija aortalne valvule (TAVI) - dr. Vjekoslav Tomulić i Matjaž Bunc

Kako kaže, kad se vratio iz Amerike, više od deset godina sanjao je o razvoju te grane kardiologije u Rijeci. Riječki liječnici endovaskularnu medicinu počeli su razvijati puno ranije nego što je mladi doktor Plazonić počeo sanjati o njoj. Prva periferna angiografija na horizontalno pokretnom stolu učinjena je na Sušaku 1962., da bi tri godine kasnije obavljena prva kateterizacija srca. Prva koronarografiju srca u riječkoj su bolnici obavili prof. dr. Antun Šepić i dr. Branimir Budisavljević 1974. da bi 1977. ugrađena prva aortokoronarna premosnica. Sredinom sedamdesetih godina u riječkoj se bolnici polako stišavaju aktivnosti koje su temelj razvoja endovaskularne medicine. Kirurzi i radiolozi koji su se njome bavili iz raznih razloga gube interes pa se sve do početka devedesetih u riječkoj se bolnici na tom području ne dešava praktički ništa.

Mentor prof. Šest s Rebra

– Devedestih godina nakon što sam se vratio s bojišnice postao sam šefom Intenzivne njege u sklopu Kardiologije na Sušaku gdje sam uveo niz novosti. Nakon toga dolazi odluka da odem u Zagreb na edukaciju iz invazivne kardiologije. Interesantan je podatak da smo na osnovi dobrog odnosa s profesorom Šestom s Rebra koji je bio moj mentor, uspjeli dogovoriti da primi dvaput mjesečno po jednog našeg bolesnika na koronarografiju. Dovoljno je usporediti to sa činjenicom da mi danas naparavimo preko 20 koronarografija u jednom danu, što je rezultat našeg dvadesetogodišnjeg rada. Kad sam ja počeo raditi koronarografije, akutni srčani infarkt bio je apsolutna kontraindikacija, danas je apsolutna indikacija i treba je napraviti što prije da bi se očuvalo što više srčanog mišića. To dokazuje kako se medicina razvija i mijenja i tako ponekad demantira samu sebe, objašnjava Plazonić.

Endovaskularna medicina, a posebno invazivna kardiologija, spadaju trenutno u jedne od najdinamičnijih medicinskih struka kad je u pitanju razvoj i primjena novih tehnika. Doktor Plazonić uvjeren je da će endovaskularna mediicna, poput endoskopije, ući u brojne medicinske grane što se već uostalom i dešava. Danas se endovaskularnim putem liječe razne bolesti koje su se nekad rješavale isključivo kirurškim putem, a to jee veliki napredak. Cilj suvremene medicine je što manje dezintegrirati ljudsko tijelo zbog čega se sve više okreće endoskopskim i endovaskularnim putovima.

I treća sala

– Endovaskularna medicina koju smo počeli razvijati sigurno će biti osnova našeg budućeg kvalitetnog rada u KBC Rijeka. Ona će ući u sve ostale specijalnosti poput neurologije, neurokirurgije, onkologije, ginekologije, traumatologije... Sve se više ide prema lokalnom davanju lijekova što iziskuje i treću angiosalu u Rijeci koja će biti različitih specifikacija nego prve dvije. Treba imati na umu i da je prva naša kardiološka angiosala iz 2003., a nakon što prođe 15 godina njezinog rada vi više ne možete nabaviti rezervne dijelove angiosalu. Prostora za treću angiosalu imamo, nabolje bi bilo napraviti hibridnu salu koja na jednom mjestu ima i CT i ultrazvuk. O tome KBC Rijeka mora misliti jer u Zagrebu već postoje dvije takve angiosale, a jedan KBC ne može biti više bez takve angiosale ako želi biti KBC, upozorava Plazonić.

Ipak put od prve angiosale u kojoj su riječki kardiolozi bili tek gosti pa do prve prave angiosale na kardiologiji kojoj se prije tri godine pridružila još jedna, bio je dug. Dvonamjenska angiosala u KBC Rijeka montirana je 1995. To zapravo, kako tvrdi Plazonić, nije bila dvonamjenska angiosala, već zapravo čista radiološka sala. Dvojica riječkih kardiologa, dr. Plazonić i dr. Đuro Marinović, počeli su raditi na aparatu koji nije bio primjeren za radiološku uporabu. Na njemu suradili sve do 2003. kad je napokon montirana kardiološka sala.

Njemački princip

– Prvu angiosalu smo, dakle, dijelili s radiolozima i tamo smo radili dvaput tjedno, utorkom i četvrtkom. Kompletnu dijagnostiku u njoj smo prvi počeli raditi dr. Đuro Marinović i ja. Usput smo počeli educirati dodatni kadar, a prvi sljedeći kolega koji nam se pridružio bio je dr. Rajko Miškulin koji se prvi nakon nas osposobio za samostalan rad. Sa profesorom Šestom usvojili smo princip, koji je njemački i kao takav vrlo pedantan i rigorozan, a koji u edukaciji zahtijeva broj učinjenih zahvata nakon kojih se tek stječe samostalnost u radu. Ja sam prvu samostalnu koronarografiju napravio nakon 100 koronarografija koje sam obavio uz mentora. Kad smo Đuro i ja radili prvu koronarografiju, nismo imali nikog iza sebe. Što smo pritom proživljavali od emocija do straha, to samo mi znamo. Znamo kako je raditi pionirski posao bez da se ima »leđa«, a da nam je pritom uvijek jako bilo stalo do pacijenta. Nakon što smo 1996. počeli s dijagnostikom u angiosali, 1998. implantirao sam prvi stent, a iste godine smo u toj angiosali zbrinuli i prvi akutni infarkt. Mi smo u početku imali isključivo balon dilataciju odnosno širenje krvnih žila balonom. U početku nije bilo stentova. Kad su došli stentovi onda smo ih koristili samo u onih pacijenata kod kojih je tijekom dilatacije došlo do komplikacije, a to su najčešće bile disekcije. Razvojem stentova, njih smo počeli stavljati nakon balon-dilatacijske pripreme lezije. Danas možda imamo i pretjerano korištenje stentova, budući da suvremena invazivna kardiologija ide prema tome da se stent ne implantira, a ako se i implantira da nestane kroz neko vrijeme što je moguće s biorazgradivim stentovima. Mi smo ugradili biorazgradivi stent u Rijeci među prvima u Hrvatskoj koji se razlikuje od klasičnog stenta. Postavljanjem klasičnog stenta krvna se žila armira na svojevrstan način i tako je isključujete iz njezine hemodinamske funkcije što nije dobro za pacijenta, ističe dr. Plazonić.

Ministrica Rukavina i ministar Milinović

Vlastitu angiosalu, riječki kardiolozi dobivaju tek 2003., a Plazonić za to velike zasluge pripisuje Ani Stavljenić Rukavina koja je tad bila ministrica zdravstva. Na prijedlog tadašnjeg ravnatelja bolnice, Plazonić je osobno sjedio u povjerenstvu za odabir angiosale. Naručene su dvije angiosale, jedna za Split, druga za Rijeku, a dogovor je bio da budu identične. Plazonić je posebno ponosan na tehničku specifikaciju koju je napisalo povjerenstvo koja je garantirala nabavku kvalitetne angiosale što je rezultiralo da su Rijeka i u Split dobili Siemensovu aparaturu koja je i dan-danas u uporabi u obje bolnice. Mnoge angiosale drugih proizvođača koje su nabavljene kasnije, ali od drugih proizvođača, prema Plazonićevim riječima, zamijenjene su s drugima.

– To znači da je naš odabir bio stručan, kvalitetan i pošten jer dobra angiosala znači dobru dijagnostiku, ali i zaštitni mehanizam za sve one koji su izloženi zračenju, a to je u prvom redu osoblje. I druga naša angiosala je uostalom Siemensova. Čim smo dobili vlastitu angiosalu počeli smo raditi svakodnevno, a osnovni limit koji nam je ograničavao rad, bile su financije. Niz godina nismo imali financijsku potporu ravnateljstva. Prvi sam put dobio nešto više novca za laboratorij kad su bile aktualne liste čekanja. Tada je ministar bio Darko Milinović kojeg stjecajem okolnosti znam iz ratnih, gospićkih dana. Tako smo dobili mogućnost da povećamo broj i intervencija i dijagnostike te da imamo vrhunsku kvalitetu materijala, što je jako bitno. To je sve dobro radilo do 2013. kad se počeo smanjivati limit potrošnje prema laboratoriju. To je smanjivanje bilo s ciljem i namjerom, a to je u konačnici rezultiralo mojom smjenom. No, bitno je da se sve nastavilo jer su moji učenici bili dobro obučeni. Oni sa svojom mladošću i dalje ulažu svoj ambiciozni moment u rad laboratorija i pokreću ga prema naprijed, optimistično će Plazonić.

Desetljeće čekanja

Drugu angiosalu KBC Rijeka je zapravo trebao dobiti odmah, no na nju je valjalo čekati cijelo desetljeće. Natječaj za tu angiosalu izašao je u studenom 2011. godine prije parlamentarnih izbora koje je stranka Darka Milinovića, tadašnjeg ministra zdravstva - izgubila. Iako je sljedeći ministar poništio taj natječaj, druga angiosala je ipak puštena u rad koncem 2013. Odjel za invazivnu i intervencijsku kardiologiju u riječkoj bolnici tada je već preuzeo je Plazonićev učenik, dr. Vjekoslav Tomulić, danas uspješan intervencijski kardiolog koji je prije godinu dana proglašen jednim od najradišnijih hrvatskih liječnika koji se nalaze u hrvatskom vrhu po broju obavljenih procedura.

– Nova angiosala bila je predviđena za nabavku dodatne aparature za elektrofiziologiju i elektroablaciju. Dr. Brusich koji je vrlo angažiran i entuzijastičan ulazi polako u tu domenu, koja je jedna od vrhunskih tehnika koje jako mogu pomoći pacijentu. Osim toga, već s prvom angiosalom, zajedno sa zagrebačkim kolegama uključili smo se u rad mreže za zbrinjavanje akutnog infarkta što je omogućilo našu dostupnost u 24 sata, a druga angiosala jamči tu dostupnost. Našom stalnom dostupnošću snažno je smanjen mortalitet. Danas imamo tek dva do tri posto mortaliteta među hospitaliziranim pacijentima s akutnim infarktom, ističe Plazonić.

Zapisano u genima

Dr. Željka Plazonića dijeli godina dana od mirovine koju će dočekati s više od deset tisuća obavljenih koronarografija i oko pet tisuća intervencija. Impresivan podatak iz profesionalnog životopisa, platio je zdravljem, ali ne žali. Njemu je invazivna kardiologija, kako se može zaključiti iz njegova objašnjenja, zapisana u genima.

– Da biste bili dobar invazivni liječnik bez obzira koje grane medicine, morate imati veliku količinu ljubavi prema tom poslu i veliki entuzijazam. Tu su i neke fizičke komparativne prednosti. Prije svega, to je sposobnost rada lijevom i desnom rukom odvojenom jedne od druge. Ja s obzirom na svoje bavljenje glazbom s tim nisam imao problema. Morate i znati gledati trodimenzionalno dvodimenzionalnu sliku. Tu je i najvažnija ljudska karakteristika u bavljenju tim poslom, a to skromnost, ali i svijest da ako radiš pettisućitu koronarografiju u svojoj karijeri, ne smiješ zaboraviti da je ona pacijentu prva. Toga nam danas pomalo fali i to nije dobro. Zdravlje? Jedna studija kaže da je intervencijski kardiolozi i radiolozi, imaju značajno skraćen život, pet puta veću mogućnost oboljenja od malignih bolesti, značajne probleme s očima, smanjenje imunološkog odgovora... Ja sam to sve proživio, bio sam pacijent. Imam dvije ugrađene valvule, preživio sam dvije sepse, melanom na leđima koji je operiran u prvom stadiju... Platio sam sve što može platiti u svom zdravstvenom kartonu pionir ovog posla koji predstavlja izravno izlaganje zračenju. Nije mi žao, ja sam to želio. Uostalom ni danas se ne čuvam. Pa ne mogu se staviti u futrolu ili epruvetu, ponosno zaključuje Plazonić.