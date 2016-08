Četrdesetak pasa bez vode, bez hrane. Hrpa izmeta, mrtvih, do pola pojedenih štakora. Životinje u lošem stanju, gladne, međusobno se jedu. Mladunčad nesteriliziranih kujica zaklana i pojedena, opisuju volonteri stanje u Marinićima

"Horor u Rijeci! Ljudi ovi će psi umrijeti od gladi ako im odmah ne pomognemo. Sudjelujte i spasite živote! Organizaciju, prijevoz, veterinare... mi ćemo odraditi.".

Ovako započinje dramatičan apel riječke Udruge prijatelja životinja Vis Vitalis, čiji su aktivisti upozorili javnost na dramatičnu situaciju u zapuštenom azilu za životinje u Marinićima.

- Godine nebrige gradova za životinje dovele su do svakakvih situacija. Jedna od tih je i osnivanje azila od strane volontera, koji su često, na žalost, prerasli i u sakupljanje. Jedan takav je osnovan u najboljoj namjeri još davne 1985. godine, na privatnom posjedu u Marinićima. Da odmah zaustavimo daljnja izmišljanja – ne radi se o azilu Udruge osnivača Marina Lenza. U ovom slučaju, on je pomogao koliko je mogao. Unatrag par mjeseci brinuo je i o ovim psima, ukazivao na problem, molio rješenje – ništa. Zbog bolesti, on više pomoći ne može. Radi se o azilu na njegovoj zemlji koju je Udruga Capica koristila, a nakon što je voditeljica preminula, problemi su eskalirali. Sada imamo horor, navodi Diana Primožić Kukuruzović.

Donacije se mogu uplatiti na IBAN Udruge prijatelja životinja Vis Vitalis:

HR92 2402 0061 1007 10916

SWIFT/ESBCHR22

PayPal: udrugavisvitalis@gmail.com

- Imamo pse koji su se već i međusobno od gladi počeli jesti! Pse koji se stalno bore za hranu. Zamislite, na samo pedesetak metara od ceste kojom ljudi prolaze prema Plodinama u Marinićima, 40 pasa uskoro bi moglo umrijeti od gladi i međusobnog klanja, u agoniji. U 21. stoljeću!U zemlji koja je svoje zakone uskladila sa onim EU. Što je najgore – nitko nije mogao reći da nije znao. Za taj smo problem, ne znajući doduše koliko je uznapredovao, čuli svi. Jedna je volonterka, jedna od riječkih pionira zaštite životinja na problem ukazivala, ali kako to biva, jedni imamo previše obaveza oko životinja koje već imamo na skrbi, a na žalost drugi deklarirani ljubitelji bi sastančili, sazivali novinare i ne napravili ništa do kraja. Tako je i ovaj put, dodaje Primožić Kukurozović, opisujući dalje stravične scene koje su volonteri zatekli u Marinićima.

Četrdesetak pasa bez vode, bez hrane. Hrpa izmeta, mrtvih, do pola pojedenih štakora. Životinje u lošem stanju, gladne, međusobno se jedu. Mladunčad nesteriliziranih kujica zaklana i pojedena. Taj horor na minutu pješke od tržnog centra u koji dolaze tisuće ljudi dnevno, pet minuta od centra Općine kao što je Viškovo i deset minuta vožnje od centra Rijeke, nastavila je opisivanje ova volonterka.

Kontaktirala je Općinu Viškovo, no budući je načelnica na godišnjem odmoru, predloženi sastanak će se dogoditi tek idući tjedan.

- Za ove pse – prekasno. Oni taj datum ne bi dočekali živi. U Općinu Viškovo vjerujem. Oni nikad ne odbijaju zbrinuti pse sa ceste, u skladu sa zakonom. Nisu odbili ni izdvojiti za sterilizaciju maca kada ih je kolegica iz druge udruge zamolila. Kooperativni su i nadam se da će pomoći riješiti ovaj gorući problem na način da psi ne završe ubijeni. Mi svakako nećemo dozvoliti da se to desi, kaže Diana Primožić Kukuruzović.

Volonteri predlažu da se psi iz Marinića do zime presele u druga skloništa, najviše u ona u Njemačkoj, Austriji i Italiji, budući se u ovom nelegalnom azilu nalaze uglavnom neudomljivi psi.

Plan je da ona i volonteri iz njene udruge svakodnevno idu hraniti pse i čistiti bokseve u Mariniće, vidjeti koje se može udomiti, a ostalima osigurati minimum uvjeta za preživljavanje do konačnog preseljenja

Kako bi sve to bilo moguće, iz Udruge su pokrenuli veliku akciju skupljanja novca, hrane i drugih potrebnih stvari.

Za preko četrdeset pasa mjesečno je potrebno šestotinjak kilograma hrane. Svaki pas mora biti očišćen od nametnika, čipiran i cijepljen što stoji 250 kuna po psu, te steriliziran, odnosno kastriran za 400 do 700 kuna po životinji. To je, navodi, minimum uvjeta da bi se psi mogli poslati u skloništa u EU. Prijevoz pasa ide s Traces dokumentom, što stoji dodatnih 200 kuna mjesečno, dok bi prijevoz svojim osobnim automobilima odradili volonteri.

- Nas bi svaki pas koštao i više od 900 kuna, plus hrana, plus osoba koja bi ih hranila i čistila. Ovi psi, naravno, nisu krivi što su zatočeni godinama bez mogućnosti udomljavanja, što nisu sterilizirani i što su se međusobno parili i množili. Oni ustvari nisu krivi ni za što, pa ne bi trebali ni dozvoliti da plate životom jer su nadležni zabijali glavu u pijesak poput nojeva., objašnjava.

Što je sve potrebno?

Volonteri navode kako hitno trebaju;

- SUHU HRANU ZA PSE i KONZERVE, BILO KOJE KVALITETE

Ukoliko je kupite u Pet centru u Rijeci, u HOP-u na Viškovu, ili veterinarskoj apoteci u Veterinarskoj stanici Rijeka, možete je ostaviti tamo za Udrugu Vis Vitalis. U tom Vas slučaju molim obavijest u inbox. Ukoliko uplaćujete na naš IBAN, hranu ćemo kupiti sami.

- SREDSTVA ZA UNIŠTAVANJE CRIJEVNIH NAMETNIKA, BUHA I KRPELJI Optimalne bi nam bile tablete tipa NexGard Spectra, ili još bolje Bravecto, ali novaca nemamo, a birati ne možemo… Advantix, Frontline,… Drontal, Pratel,… sve trebamo za te jadne pse. Sve to možete kupiti u Pet centru u Rijeci, u HOP-u na Viškovu, ili veterinarskoj apoteci u Veterinarskoj stanici Rijeka, te možete tamo ostaviti za Udrugu Vis Vitalis. Ukoliko uplaćujete na naš IBAN naveden na kraju, ova ćemo sredstva kupiti sami.

- VIŠE TRANSPORTNIH BOXEVA, KOSIH, ZA BUNKER - 40 pasa treba prevesti osobnim automobilima, a moji transporteri i auto su već dali danak…za adresu dostave molim vas kontaktirajte me u inbox, ukoliko uplaćujete na IBAN, molim Vas navedite „za box“ http://m.zooplus.hr/shop/psi/transporteri_za_pse/transporteri_pas/veliki_plasticni_transporteri/400637

- NEOGRANIČENI BROJ NAJVEĆIH POSUDA ZA VODU I HRANU

- OGRLICE, VODILICE

- TENDE, nepropusne