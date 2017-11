Do navedenog oštećenja je došlo uslijed prodora oborinske vode kroz porozne ploče terase, koja se djelomično akumulirala u međuprostoru stropa i uz utjecaj vremena oštetila slojeve žbuke, doznajemo u Gradu Rijeci

RIJEKA Glavni ulaz HNK-a Ivana pl. Zajca privremeno je zatvoren jer su se urušili dijelovi balkona.

Kako saznajemo u Odjelu riječke gradske uprave za upravljanje imovinom, nakon što su dijelovi balkona otpali, ukonjene su dotrajale obloge žbuke, a time i moguća opasnost za prolaznike.

No, ipak je oko stupova na glavnom ulazu postavljena sigurnosna traka, a posjetitelji će morati koristiti bočni ulaz u građevinu sve dok balkon ne bude saniran.

Brojna oštećenja

– Do navedenog oštećenja je došlo uslijed prodora oborinske vode kroz porozne ploče terase, koja se djelomično akumulirala u međuprostoru stropa i uz utjecaj vremena oštetila slojeve žbuke.

U tijeku je izrada projekta koji uključuje izradu zaštitno-radne skele i tehnologiju radova sanacije prije kojih je potrebno zaštititi konstrukcijske čelične elemente, te zamjenu kamenih ploča terase do vraćanja kasetnog rastera u prvobitno stanje, a čime će se navedeno oštećenje trajno sanirati – kažu u Odjelu za gospodarenje imovinom.

Projekt za ove radove izrađuje Građevinski fakultet u Rijeci. Taj će projekt zatim morati dostaviti i na suglasnost riječkom Konzervatorskom odjelu pa se za sada još ne zna kada će radovi uopće moći započeti.

Pojedini dijelovi zgrade riječkog kazališta, jednog od najljepših riječkih objekata, u prilično su lošem stanju. Gradske vlasti su prije nekoliko godina krenule u sanaciju koja se financira novcem prikupljenim od spomeničke rente. Tako se u zgradi danas posebnim uređajem isušuje vlaga, lani su sanirani zidovi i podovi u suterenu i prizemlju, a promijenjena je i drvenarija na južnom dijelu zgrade. No, čini se da je to samo kap u moru.

Duga povijest

Od otvorenja riječke kazališne kuće – a bilo je to 3. listopada 1885. godine – pa do 1933. godine na ovome objektu nije bilo većih popravaka. Prva generalna obnova izvodila se etapno od 1933. do 1943. godine, a druga je uslijedila 1970. godine i potrajala gotovo dvanaest godina. Obnovljeno zdanje ponovo je otvoreno u studenom 1981. godine.

Prema nekim izvorima, tadašnja sanacija velikim dijelom izvođena je bez nadzora konzervatora.