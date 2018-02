RIJEKA Pedeset i dva nova autobusa nabavit će Autotrolej u ovoj godini, pri čemu čak dvadeset novih autobusa sa sto posto troškova financira Ministarstvo prometa, dok će preostala 32 biti sufinancirana s 85 posto, iz sredstava Europske unije, predviđenih za projekte Urbane aglomeracije Rijeka, potvrdio je direktor gradskog prijevoznika Marin Rajčić.

Pojednostavljeno, Autotrolej će 52 nova vozila, što je najveći broj novih autobusa nabavljen u jednoj godini, platiti tek nešto više od milijun eura, objašnjava Rajčić.

– Autobuse nabavljamo kroz dva natječaja, odnosno programa. Prvi je Ministarstva prometa, koje nam je dodijelilo stotpostotno financiranje prihvatljivih troškova nabavke dvadeset vozila, u iznosu od 38 milijuna kuna, a predviđena je nabava 16 solo autobusa i četiri zglobna, pogonjenih diesel motorima koji zadovoljavaju stroge Euro 6 norme ispušnih plinova. Drugi je projekt »Jačanje sustava javnog prijevoza«, u u sklopu strateškog cilja Urbane aglomeracije, kroz koji nam je odobreno sufinanciranje nabave 32 nova vozila, u iznosu od 7,2 milijuna eura. Riječ je o deset minibuseva, sedam zglobnih autobusa, te petnaest solo buseva, od kojih će deset kao gorivo koristiti stlačeni prirodni plin. Kroz ovaj projekt odobreno nam je 85 posto ukupno potrebnih sredstava, dok će preostalih 15 posto biti osigurano iz vlastitih sredstava komunalnog društva, kaže Rajčić.

Kvalitetnija usluga

Nabavkom tih autobusa, te rashodovanjem dijela sadašnjih, broj autobusa Autotroleja bit će neznatno smanjen, sa sadašnjih 175 na oko 165, no razina usuge, prema njegovim riječima, bitno će se povećati. Svi novi autobusi zadovoljavat će najstrože ekološke norme, a osim toga, bit će opremljeni klima uređajima te wi-fi sustavom bežičnog interneta koji će putnici moći koristiti tijekom vožnje.

– Prosječna starost našeg voznog parka sada je 11 godina, po čemu smo i u ovom trenutku među najboljima u Hrvatskoj, a kada stignu ovi autobusi, ta će prosječna starost biti svega šest godina, što je zaista respektabilno. Cilj je povećanjem kvalitete usluge privući veći broj putnika, odnosno korisnika javnog gradskog prijevoza, posebno na prigradskim linijama. Posljednjih godina nabavili smo veći broj novih autobusa koji prometuju uglavnom na gradskim linijama, a ovoga puta kupujemo autobuse gradsko-prigradskog tipa, koji će prometovati uglavnom na linijama u okolici grada. To znači da će, primjerice, solo autobusi umjesto troja, imati dvoja vrata, čime se povećava broj sjedećih mjesta, što je i potrebno na duljim linijama poput prigradskih. Svi autobusi moći će se koristiti i na gradskim linijama, prema potrebi, a bit će i niskopodni, kako bi se olakšao pristup teže pokretnim osobama, kaže Rajčić.

»Pametna« stajališta Uz nove autobuse, iz sredstava urbane aglomeracije odobreno je i sufinanciranje opremanja 40 autobusnih stajališta informatičkom opremom za najavu dolaska autobusa na stajalište, procijenjene vrijednosti 760 tisuća eura, kao i izrada web aplikacije najave dolaska autobusa na stajalište za mobilne telefone i računala, procijenjene vrijednosti 40 tisuća eura.

– Opremom za najavu dolaska bit će opremljena frekventnija stajališta u centru grada i prigradu, a uz pomoć web aplikacije svaki će korisnik na svom mobilnom telefonu ili tabletu moći vidjeti kada će autobus na liniji kojom želi putovati biti na određenom stajalištu, kaže Rajčić.

Iz sredstava urbane aglomeracije s 85 posto bit će sufinancirana i izrada studije za određivanje najpovoljnije lokacije nove autobaze, čija se vrijednost procjenjuje na 460 tisuća eura.

Nakon postupaka javne nabave, isporuka svih 52 autobusa očekuje se tijekom iduće godine, pri čemu bi 20 vozila koje financira ministarstvo trebalo biti isporučeno početkom iduće godine, a preostala 32 u drugoj polovici 2019.

Nema jeftinih karata

Zanimalo nas je hoće li novi autobusi, s nižom cijenom održavanja i manjom potrošnjom goriva donijeti i promjene u cijeni karata, ili barem uvođenje jeftinih polusatnih karata po uzoru na zagrebački ZET.

– Izračuni su pokazali da bi uvođenje te vrste karata dovelo do značajnog pada prodaje ostalih karata, a time i do značajnog pada prihoda Autotroleja. Kako poslujemo dijelom od prodaje karata, a dijelom od subvencija lokalnih samouprava, ne možemo računati na povećanje subvencija kojima bi pokrili gubitke, tako da bi za nas to bilo neodrživo. Iskustvo ZET-a je pokazalo znatan pad prihoda, ali zagrebački gradski proračun to može podnijeti. Uveli smo neke druge pogodnosti, primjerice popust od deset posto za korisnike gradske kartice, što se pokazalo uspješnim, jer se promet te vrste kartica povećao za dvadesetak posto. Kao što sam istaknuo, nove putnike namjeravamo privući većom kvalitetom usluge, udobnijim novim autobusima, te dodatnim uslugama poput besplatnog bežičnog interneta, kaže Rajčić.