Izjavu Milorada Pupovca da je spreman biti potpredsjednik nove hrvatske Vlade, ali samo ako u njoj ne bude tehnički ministar kulture Zlatko Hasanbegović u Mostu, još jednom HDZ-ovom partneru za sastavljanje Vlade, nisu željeli komentirati.No, uz napomenu da govori u svoje, a ne u ime Mosta, zastupnik te stranke Miro Bulj kazao nam je da će o tome tko će činiti hrvatsku Vladu odlučivati većina u Saboru, a ne jedan čovjek osobno, pa tako ni Milorad Pupovac, koji, čini se Bulju, ima velike ambicije s obzirom da se sam kandidira za potpredsjednika Vlade. - Dobro znam u kakvim uvjetima žive građani srpske nacionalnosti. Žive u jednako teškim uvjetima kao i njihovi susjedi Hrvati, nikakve tu razlike nema. Umjesto da hvali političke elite po Zagrebu Pupovcu bi bilo bolje da dođe na teren i vidi kako mu ljudi teško žive. U selima bez infrastrukture, bez prijevoza do škole, pa nemaju pristupnu cestu do groblja da dostojanstveno pokopaju svoje najmilije, kaže Bulj.Dodaje da bi Pupovac građanima srpske nacionalnosti puno više pomogao da to proba riješiti umjesto da se dodvorava ostalim pripadnicima hrvatske političke elite. - Manje teatralnosti i manje dodvoravanja političkim elitama, a više pokušaja da se riješe osnovni problemi naših građana, savjetuje Bulj. Zato Bulja, kako kaže, koliko god važna bila Vlada manje od imena ministara zanima da u Vladin program osim sedam Mostovih zahtjeva uđu neki važni projekti koji će ljudima na terenu poboljašti život.Ističe da bi Vlada morala provesti novu indeksaciju za određivanje potpomognutih krajeva, kako bi se u nerazvijenim krajevima Like, Gorskog Kotara, Slavonije pa i Cetinske krajine zadržali ljudi koji bježe, jer jednako loše žive i Hrvati i Srbi. - Djeci koja tamo žive treba osigurati udžbenike, prijevoz do škole i svima bi nam, pa i Pupovcu bilo bolje da se time bavimo, kaže Bulj. Dodaje i da očekuje da Vlada u svoj program ugradi i provođenje postojećeg zakona o sportu, a on osobno će se zalagati i za povratak Ine u hrvatsko vlasništvo. - Inu su političke elite izručili u strane privatne ruke, a za to nisu odgovorni Mađari, nego baš ti hrvatski političari, a tako su napravili i s hrvatskim bankama i telekomunikacijskom infrastrukturom. To su problemi o kojima se kod slaganja Vlade mora razgovarati, a ne tko će brže bolje postati potpredsjednik ili ministar, rekao nam je Bulj.