Snimka koja je iscurila u javnost sa sastanka Zorana Milanovića s braniteljima mogla bi biti jedan od važnijih momenata u ovoj kampanji, osim možda sučeljavanja dvojice stranačkih lidera, a mišljenja stručnjaka o toj aferi su vrlo podijeljena.

Politolog i sociolog s FPZG-a dr. Dražen Lalić uvjeren je kako je Milanović iskreno govorio što misli i da bi ga to što je izrekao moglo koštati gubitka glasova s ljevice.

– Autentično govori, on to doista i misli, njemu se stvarno fućka za pozdrav »Za dom spremni«, ali mnogi njegovi birači misle drukčije o tome i itekako im taj pozdrav smeta – kaže Lalić.

Po njemu, kod dijela neodlučnih birača i birača desnice on može zbog toga ostavljati dojam snage i originalnosti, ali kod birača ljevice zbog toga može ne samo dobiti, nego i izgubiti glasove – upozorava Lalić.

Vanjskopolitička šteta

Smatra i da Milanović u spornom razgovoru posve pogrešno umanjuje važnost ustaškog pozdrava, svodeći ga na pravno pitanje, a riječ je o prvorazrednom političkom problemu.

– Takvo komuniciranje može umanjiti njegove šanse za pobjedu – kaže prof. Lalić.

Misli i da SDP nije sebi smio dopustiti ni mogućnost da se razgovor Milanovića i branitelja snimi, a kamoli da bude objavljen. – Primjerice, njegova doista neozbiljna izjava da će biti obijestan i namjera, ako dođe na vlast, da će uspostaviti sud koji će progoniti počinitelje ratnih zločina počinjenih na Kosovu – takva izjava kojom se na zlo odgovara zlim, nanosi vanjskopolitičku štetu ne samo Milanoviću i SDP-u nego i zemlji u cijelosti – smatra profesor s FPZG-a.

– S pojedinim ljudima koji su bili na tom sastanku Milanović ne bi nakon dosadašnjih iskustava, ponajprije vezano za prosvjed u Savskoj, ni trebao biti u istoj prostoriji, a kamoli s njima pokušavati voditi ozbiljne razgovore na temelju uzajamnog povjerenja. Takvi likovi po tko zna koji put su iskoristili situaciju. Zato curenje tog razgovora koristi prije svega Plenkoviću i HDZ-u – zaključuje Lalić.

Politički analitičar Žarko Puhovski ne misli da bi Milanović ovim mogao puno izgubiti.

– Ne bih rekao da je Milanović znao da ga snimaju, sad se samo pravi frajer kad to kaže. No, također, mislim da mu i odgovara ta percepcija da su mu branitelji došli »na noge« i da je to za njega važnije od neugodnosti koje bi ova snimka njemu mogla donijeti. – Najviše mu problema može izazvati samo izjava da mu se fućka za pozdrav »Za dom spremni«, to ipak može odbiti dio lijevih birača – kaže Puhovski.

Protukandidat Kolindi

Smatra da je ovime Milanović uspio Srbiju kao temu izbaciti iz kampanje, jer se dakle dvije velike stranke oko toga slažu, a takav pristup dokazuje tezu da se Milanović, po Puhovskome, planira na predsjedničkim izborima kandidirati protiv Kolinde Grabar-Kitarović i napokon je možda pobijediti.

– Ovakva retorika s djedom ustašom i sličnim porukama ide u tom smjeru, on očito želi biti »šef svih Hrvata i Hrvatica«, uostalom sam je rekao da mu je ovo zadnja bitka za mjesto premijera, a sigurno ne želi biti šef DVD-a – kaže Puhovski. »Iz meni nepoznatih razloga, njegov je cilj očito konačna pobjeda nad Kolindom«, kaže prof. Puhovski.

Po njemu, branitelji su dolaskom na razgovor u SDP i sami poslali poruku – HDZ-u – da oni nisu »jedini dućan u kojem oni mogu kupovati«, što je također bitan moment ove kampanje – smatra Puhovski.