RIJEKA Željko Joksimović, jedan od najpopularnijih regionalnih pjevača, multiinstrumentalist i član žirija »X– Factora«, nastupit će u petak 11. studenoga u Dvorani mladosti. Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta, a prodaja ulaznica kreće od ponedjeljka 19. rujna. Prodajna mjesta su: Kucha Bar, Khala Bar, Mirage Bar, »Dallas Music Shop« Rijeka i sustav Eventima

. Cijene ulaznica za parter su 100 kuna od 19. do 30. rujna, 120 kuna od 1. do 31. listopada, 130 kuna od 1. do 10. studenoga i 140 kuna na dan koncerta na blagajni Dvorane mladosti. Ulaznice za fan pit zonu koštaju 150 kuna, a za sjedenje na nenumeriranim tribinama treba izdvojiti 120 kuna.

Željko Joksimović je s pjesmom »Lane moje« predstavljao Srbiju i Crnu Goru na Eurosongu 2004. u Istanbulu na kojem je zauzeo drugo mjesto, a autor je i popularne »Lejle« s kojom je sarajevska grupa Hari Mata Hari na Eurosongu 2006. predstavljala Bosnu i Hercegovinu i osvojila drugo mjesto. Snimio je i duet s Tonyjem Cetinskim u pjesmi »Zabluda«.