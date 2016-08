RIJEKA U četvrtak 8. rujna započinje prvo izdanje Rab Jazz Festivala u idiličnoj atmosferi podno četiri znamenita zvonika kvarnerskog otoka. Prvu večer festivala otvorit će vrhunski hrvatski jazzer i pijanist Matija Dedić autorskim interpretacijama glazbenih klasika svojeg oca, umjetnika, kantautora, pjesnika i skladatelja Arsena Dedića.

Na Matijin poziv, na pozornici Rab Jazz Festivala pridružit će mu se i Hrvoje Hodak, rapski kantautor i teksopisac.

Najava ove glazbene manifestacije pobudila je velik interes javnosti, a kvalitetu i potencijal ovakvog glazbenog festivala odmah su prepoznali gradonačelnik Nikola Grgurić i Grad Rab.

– Raduje me da će se ova sjajna glazbena manifestacija održati baš u prvoj polovici rujna. Potpora Grada Raba prvom Rab Jazz festivalu sasvim je logična posljedica svega onoga što čitavo vrijeme zagovaramo, a to je da Rab kao poznata turistička destinacija, ali i sredina u kojoj se živi kroz čitavu godinu, sa svim bogatstvom svojih povijesnih datosti, ustrajava na nuđenju novih kvalitetnih sadržaja, ne samo za turiste, već i za nas otočane. U tom smislu Rab Jazz festival morao bi biti pun pogodak i siguran sam da će već ova godina pokazati da je on Rabu potreban i da takav festival našem podneblju i okruženju pripada – kazao je gradonačelnik Grgurić, dok je umjetnički direktor festivala Bruno Mičetić dodao:

– Ova cijela priča, nakon nekoliko pokušaja da se ostvari ideja o jazz festivalu na otoku Rabu, veliko je zadovoljstvo, ali i velika odgovornost. Nastojat ću da svi umjetnici koji nastupe na ovom festivalu odu kući zadovoljni te da se požele vratiti još koji put na festival. Kod samog odabira izvođača na festivalu nastojali smo zadržati jedan visok kriterij te pokazati otočanima, ali i gostima otoka, kakve su mogućnosti samog otoka te što se sve lijepog da ovdje uraditi. Na festival smo pozvali i izvođače poznate široj pubici, ali i one manje poznate, koji prestavljaju trenutno neke od vodećih projekata u zemlji.

U sklopu otvaranja Rab Jazz Festivala bit će predstavljen i opus fotografija Davora Hrvoja, našeg jedinog profesionalnog jazz kritičara i dokumentarista atmosfere jazz pozornice. Dan kasnije, u petak 9. rujna nastupit će dva trija – Bruno Mičetić i Zvjezdan Ružić trio. U subotu će se predstaviti Gipuja, te Elma Burnić.