Sofascore je postao službeni partner NHL-a, dok je NFL navijačima donio highlightove u stvarnom vremenu

Globalna platforma za sportske rezultate i statistiku Sofascore proglašena je najboljom aplikacijom za ljubitelje sporta na američkom tržištu, u izboru Google Play Best of 2026, priopćio je Sofascore.

Priznanje, navodi se u priopćenju, dolazi na kraju godine u kojoj je Sofascore snažno ulagao u Ameriku.

Uz veliki fokus na Svjetsko prvenstvo u nogometu koje se igralo u SAD-u, Kanadi i Meksiku, Sofascore je postao službeni partner NHL-a, dok je NFL navijačima donio highlightove u stvarnom vremenu. Američki korisnici tako na jednom mjestu prate NFL, NBA, MLB i NHL jednako detaljno kao i svoje omiljene nogometne momčadi.

Suosnivač i Chief Strategy Officer Sofascorea Ivan Bešlić ističe kako je američko tržište jedno od najzahtjevnijih na svijetu.

“Godinama radimo na tome da budemo što bliže tamošnjim navijačima. Google nagrada u sportskoj kategoriji potvrda je da smo na dobrom putu. Ponosni smo što je proizvod nastao u Hrvatskoj prepoznat ondje gdje je konkurencija najjača”, izjavio je Bešlić.

Sofascore je, navodi se, jedna od najuspješnijih hrvatskih tehnoloških priča, a ne koriste ga samo navijači. Milijuni ljubitelja sporta diljem svijeta preko njega prate sve, od lokalnih liga do Lige prvaka i NBA-a, a redovito ga koriste i igrači, treneri i menadžeri, koji preko njega prate formu, statistiku i protivnike. Njegove ocjene igrača, poznate kao Sofascore Rating, računaju se na temelju više od 100 parametara.

Aplikaciju su u Hrvatskoj prije 16 godina pokrenuli Ivan Bešlić i Zlatko Hrkać, a sad je godišnje koristi više od 200 milijuna ljudi. Pokriva 26 sportova na više od 40 jezika, a iza nje stoji tim od više od 300 zaposlenika.