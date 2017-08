Klice su najbolja hrana koju možete sami uzgojiti. Život uvijek počinje sa sjemenom koje klija, raste i razvija se. Još davno su stare kulture Egipta, Indije, Kine, Perzije i Grčke poznavali visoku vrijednost ove hrane i njene učinke na dugovječnost i zdravlje. Znanstvenici koji su proučavali prehranu dugovječnih naroda potvrdili su da je udio žive hrane, plodova i biljne hrane kod nekih skupina bio znatan, ako ne i isključiv. Još prije 5000 godina kineski car poručio je svome narodu: "Zrno soje pustite da klija".

Čudesni trenutak klijanja biljke krije veliki broj biokemijskih promjena koje višestruko povećavaju hranjiva i ljekovita svojstva. U procesu klijanja, sadržaj vitamina, minerala i proteina se višestruko povećava, dok istodobno dolazi do značajnog smanjenja udjela ugljikohidrata i kalorija. Dio sadržaja šećera se pretvara u vitamin C, antioksidans koji štiti buduću biljku od štetnih utjecaja okoline. Zato klice imaju puno veći sadržaj vitamina C i to čak 500 do 600%, 300 postotni porast sadržaja vitamina A, a povećanje udjela bjelančevina od 30% prati i njihov oblik koji je najlakše probavljiva forma od svih prehrambenih izvora.

U procesu klijanja, škrob se pretvara u jednostavne šećere, što čini klice lakše probavljivima, i daje im poseban, slatkast ukus. I ne samo to, sadržaj klorofila se znatno povećava, a on znači život, našu esenciju i nije slučajno molekularna struktura klorofila vrlo slična molekularnoj strukturi hemoglobina, glavnog sastojka naše krvi. U početku klijanja događa se važan proces pri čemu dolazi do cijepanja složenijih energetskih struktura u jednostavnije oblike.

Hrana za misli i um

Uzgoj klica je odličan način da si osigurate pristup kvalitetnoj svježoj hrani cijele godine. Kada sami uzgajate klice ne konzumirate neželjene pesticide, aditive i druge kemikalije opasne za zdravlje. Da bismo ove dragocjene klice proizveli ne treba nam ništa posebno. Organsko sjeme, malo vode, kisika, dušika, ugljičnog dioksida i sunčeve svjetlosti. Ta ukusna hrana, ne samo da klijanjem povećava višestruko sadržaj hranjivih vrijednosti, nego i znatno doprinosi našem zdravlju. Prije svega pogoduje metabolizmu probave i obnovi crijevne flore. Klice tako bitno doprinose jačanju našeg imunološkog sustava, te sadrže puno klorofila i enzima koji pročišćavaju, revitaliziraju i reguliraju procese obnove svih stanica našeg tijela. Zato ih mnogi nazivaju hrana za misli i um.

Zdrave, ukusne i hranjive klice možemo pripremati od sjemenki kao: alfa-alfa, kres, rotkvica, suncokret, lan, konoplja, pšenica, cikla, rikula, radič, brokula, soja, vrijesak, mungo, kupus, mrkva i druge, a također i mahunarke te orašasto voće. Nakon namakanja u vodi, od 4 do 8 sati, izlijte preostalu vodu i sjemenke dobro isperite. Sjemenke u procesu klijanja moraju biti dobro vlažne, ali ne i mokre. Potrebno je dva puta dnevno ispirati klice svježom vodom i staviti ih na prozračno mjesto radi sprečavanja pojavljivanja plijesni. Možemo ih staviti na prozor ili u kuhinju, ali ne izlagati ih direktno suncu. Nakon 3 do 7 dana možemo konzumirati klice. Čim proklijaju moramo ih spremiti u hladnjak.

Lucerka najbolje klija

Možemo ih jednostavno sami raditi u staklenim posudama, zdjelicama ili u automatskoj klijalici. Automatska klijalica sama regulira i održava proces vlaženja i cirkulacije zraka i time potiče ubrzani rast i sprečava nastajanje plijesni. Automatska klijalica znatno olakšava proces klijanja, pogotovo ljudima koji su dosta zaposleni i ne stignu sami ispirati, ovlaživati i brinuti se o procesu klijanja. Prednost je i u tome da možemo istovremeno klijati više vrsta sjemena. Koristite samo organske sjemenke za klijanje. Uvjerite se da ste izabrali sjeme od uglednog dobavljača, koji može jamčiti da ono nije podvrgnuto radijaciji ili termičkoj obradi, jer taj postupak sprečava klijanje.

Klice od raznih sjemenki su različite, kao što im je različita i prehrambena vrijednost, posebno okus i način pripremanja. Kraljicom klijanja smatra se lucerka, čijem je sjemenu slično sjeme crvene djeteline. Pšenične klice mogu se samljeti i upotrijebiti kao dodatak juhama, povrću, koktelima, namazima, omletima, pizzama i sličnim jelima. Sjeme svih ostalih žitarica može se upotrijebiti jednako kao pšenično. Klice grahorica poput leće, graha, soje i graška ne preporuča se jesti svježe i sirove, jer su teško probavljive. Ipak, one su izvrstan dodatak juhama i pirjanom povrću, a ako ih se namjerava upotrebljavati u salatama, potrebno ih je prije toga prokuhati ili propržiti. S klicama možete započeti dan - zdravim doručkom od klica u zobenoj kaši i jogurtu. Stoga, kako ne morate čekati lijepo vrijeme, uživajte u ovoj super namirnici odmah i bez ograničenja!