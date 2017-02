Srbijanski premijer i vođa Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić dobio je u petak jednoglasnu poptporu Središnjeg odbora svoje stranke da se kandidira na predsjedničkim izborima, a aktualni predsjednik države Tomislav Nikolić izjavio je da postoji mogućnost da uđe u izbornu utrku ako izostane dogovor s Vučićem.

Središnji odbor vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) jednoglasno je podržao predsjednika stranke i aktualnog premijera Aleksandra Vučića za kandidata na predstojećim predsjedničkim izborima u Srbiji, a Vučić je najavio povlačenje s dužnosti predsjednika vlade Srbije.

»Htjeli su moju glavu na crti, i evo – ja im na crtu izlazim«, poručio je Vučić pozdravljen dugim pljeskom.

On je ponovio kako je odlučio prihvatiti kandidaturu čvrsto uvjeren da su Srbiji »potrebni rad, stabilnost, investicije, nove bolnice« i zato što »netko mora stati na vrata, kada na njih kuca prošlost«.

«Ponosan sam na vas jer smo se u prethodnih četiri ili pet godina uspjeli pomjeriti s mrtve točke u zemlji koja je bila na rubu bankrota i koja nije vidjela svoju budućnost«, naglasio je Vučić, rekavši svojim stranačkim sudrugovima da im se vjerojatno posljednji put obraća kao predsjednik vlade.

»Želim reći da sam učinio sve da zemlju izvučem iz krize. Jesam li griješio? Griješio sam, ali sam se trudio da greške ispravljam«, rekao je Vučić i najavio da će »prvih pet dana svog odmora iskoristiti za kampanju«.

Ruski internetski portal »Sputnjik« objavio je u petak navečer intervju s predsjednikom Nikolićem, koji na pitanje postoji li moguc´nost da se ponovno kandidira za šefa države, odgovara da to ovisi o dogovoru s Vučićem.

»Istina je da postoji moguc´nost i to sve ovisi o mom odnosu s Aleksandrom Vučic´em. Mi smo imali različite vrste dogovora… Ja sam bio uvjeren da u svezi s predsjedničkim izborima provodimo isti plan. Onda se ispostavilo da to nije baš onako kako smo se neprekidno dogovarali… Mi smo se nedavno sastali i meni je Aleksandar napisao na papiru na šta je spreman«, rekao je Nikolić objasnivši kakva su njegova stajališta.

»Ja sam onda njemu napisao što ja mislim da je nastavak naše dalje suradnje i sad vam otvoreno kažem — to su bile samo dvije varijante: jedna je bila da se ja kandidiram za predsjednika, a on da me podrži, druga da se on kandiira i da ga ja podržim, s tim što onda s pravom očekujem da se vratim na dužnost predsjednika SNS-a i da mi povjeri mandat kao predsjedniku SNS-a za sastav nove vlade, koja bi ostala bez premijera njegovim izborom za predsjednika. Dakle, ništa što ja nisam uradio za njega«, naglasio je Nikolić.

Vučić je, pak, na sjednici Središnjeg odbora SNS-a upozorio na »veoma važnu ulogu« Nikolića za tu stranku, naglasivši kako ne želi da od bilo kojeg naprednjaka čuje »ružnu riječ« o Nikoliću.

»Ja sam spreman surađivati i raditi zajedno s Nikolićem kao sa svakim od vas i ta želja neće nikada prestati, ali sam siguran da postoji razlika između nas i njih i mislim da to razumije i Tomislav«, naglasio je Vučić, upućujući na političke protivnike.

Mandat Nikoliću traje do svibnja ove godine, a očekuje se da će predsjednički izbori biti rapisani za travanj. Osim Vučića kojeg je kandidirala vladajući SNS, do sada su kandidature potvrdili vođa radikala Vojislav Šešelj, a bivši ministar vanjskih poslova Vuk Jeremić i donedavni pučki pravobranitelj Saša Janković, te čelnik konzervativnog pokreta Dveri Boško Obradović več su započeli kampanju.

Vučićevu kandidaturu podržale su i članice vladajuće koalicije – socijalisti Ivice Dačića, Jedinstvena Srbija Dragana Markovića Palme i Pokret socijalista Aleksandra Vulina.