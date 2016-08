RIJEKA Tehnički ministar zdravlja Dario Nakić danas će posjetiti Klinički bolnički centar Rijeka gdje će prigodnom ceremonijom označiti početak radova na izgradnji novog objekta pedijatrije i ginekologije na Sušaku. U sklopu njegovog posjeta sušačkom lokalitetu javnosti će biti predstavljen novi 128-slojni CT uređaj te Centar za podvodnu i hiperbaričnu medicinu s novom barokomorom koja je ovdje stigla koncem prošle godine.

Dan prije posjeta ministra obišli smo novoizgrađene prostore ovog centra u kojem je smještena suvremena barokomora, a koji sa zgradom hemodijalize predstavljaju jedine dosad izgrađene objekte u sklopu projekta nove riječke bolnice.

Objekt u kojem je smještena suvremena barokomora koja odjednom može primiti osam pacijenata, uključuje i cijeli prateći sustav opskrbe pacijenta. U novoj zgradi nalazi se opća medicinska ambulanta gdje će se bolesnici prvi put pregledavati. U ambulanti će se procijenjivati njihovo stanje te hoće li im hiperbarični tretman pomoći, što uključuje više pregleda liječnika hiperbaričara, ali i ostalih struka poput anesteziologa, pulmologa i traumatologa koji utvrđuju svrsishodnost terapije i eventualnu prisutnost kontraindikacija zbog kojih bi tretman u barokomori mogao loše utjecati zdravlje pacijenta.

– Naša najveća prednost je što se nalazimo u sklopu bolničkog sustava koji ima sve prateće službe za sve vrste bolesnika koji se kod nas mogu pojaviti, počevši od ambulantnih bolesnika do najtežih pacijenata koje tretiramo u jednici intenzivnog liječenja, a koji zahtijevaju intenzivni monitoring i respiratornu potporu u hiperbaričnoj komori. Imamo sve dijagnostičke metode i konzilijarne službe koji će takvog bolesnika pripremiti za naš tretman. Tako smo koncipirali i naš tim koji je multidisciplinaran. Imamo liječnika za rane koji je kirurg traumatolog, imamo pulmologa, anesteziologe i buduću specijalisticu hitne medicine. U pripremi je zapošljavanje dr. Marija Franolića koji 20 godina radi u ovom dijelu medicine i jedan je od napoznatijih stručnjaka na području hiperbarične medicine, objašnjava voditelj Centra za podvodnu i hiperbaričnu medicinu, anesteziolog dr. Boris Reinić.

Riječ je o sustavu koji u jednoj smjeni zahtijeva deset stručnjaka različitih profila, od liječnika do medicinskih tehničara koji su dobro educirani za ovaj posao i terapiju pacijenata. U timu se nalazi i inženjer Andrej Francetić koji vodi cijeli sustav dostave plinova iz nove stanice za medicinske plinove i brine se za funkcioniranje hiperbarične komore.

Kako kaže dr. Boris Reinić, nova barokomora može se transformirati i za liječenje nepokretnih pacijenata tako da se iz nje izvade stolice i uvedu dva ležaja od kojih jedan može biti spojen na respirator, ako je pacijentu potrebna umjetna ventilacija. Inače, barokomora proizvođača Haux koja se nalazi na Sušaku smatra se vrhunskim sustavom ovog tipa.

– Ukratko, to je najbolje od najboljeg. Ne samo što se tiče same barokomore, nego i svih ostalih sustava praćenja bolesnika i zbivanja u barokomori. Imamo sve što u ovom trenutku nema niti jedna barokomora u Hrvatskoj i šire, rekao bih sve do Graza i Milana koji imaju velike renomirane centre, dodaje dr. Reinić.

