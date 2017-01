RIJEKA Ovaj je vikend na Kvarneru, uz dosta sunca i jaku buru, bio u znaku vrlo niskih temperatura. Jučer su u sedam sati ujutro u Rijeci bila dva stupnja iznad nule, ali je tijekom dana temperatura narasla do dva stupnja na suprotnoj, pozitivnoj strani temperaturne ljestvice. Temperature su, kažu u Pomorsko-meteorološkom uredu u Rijeci, niže od prosjeka za ovo doba godine, ali još uvijek nisu rekordne. No, dovoljno su niske da zalede Rječinu, ali i riječke gradske fontane koje su i jučer ujutro privlačile pažnju svojim ledenim ukrasima.

Državni Hidrometeorološki zavod na svojoj web stranici najavljuje da će i dalje biti vrlo hladno, a na Jadranu će i dalje biti puno sunca uz umjerenu i jaku, a na udare ponegdje i olujnu buru i tramontanu. Temperature bi se u utorak i srijedu na riječkom području u jutarnjim satima mogle spustiti i do -7, a dnevne će rijetko prelaziti dva stupnja. Tako će biti sve do četvrtka, za kada se najavljuje postupno naoblačenje, a prema kraju dana i mjestimice kiša. Vjetar će okrenuti na jugozapadnjak i jugo i od četvrtka ujutro bit će i osjetno toplije. No, kiša i toplije vrijeme potrajat će, prema prognostičkim kartama, samo u četvrtak i petak, a već u subotu ponovno će se javiti sunce, a živa u termometrima ponovno će se spustiti do nule ili ispod nje.

Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo preporučuju starijim osobama, koje spadaju u rizičnu skupinu pučanstva, posebno osjetljivu na hladnoću, da izbjegavaju izlaganje hladnoći u ranim jutarnjim i noćnim satima. Kada izlaze iz kuće, neka se obuku slojevito, tako da vanjski sloj bude nepropusan na vjetar i vlagu.

Izlazak po hladnoći treba u pravilu izbjegavati, a ako je nužan, treba zaštititi glavu kapom, ruke rukavicama te prekriti usta šalom, radi prevencije direktnog udisanja hladnog zraka. Osim starijih osoba, ove preporučene mjere zaštite trebaju ozbiljno shvatiti i kronični bolesnici i djeca.