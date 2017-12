Do najluđe noći u godini ostala su još samo dva dana, stoga je zadnji čas za razmišljanje o tome gdje ući u 2018. godinu.

Riječki klubovi i kafići i ove godine na Silvestrovo pripremaju novogodišnje dočeke, a mi vam u nastavku donosimo pregled novogodišnjeg programa u nekima od njih.

Doček nove godine u Palachu donosi: 3 floora sa svim mogućim žanrovima, više od 10 DJ-a, super cijene cuge i nagradne igre. Ulaznice po cijeni od 40 kuna do ponoći i 50 kuna nakon ponoći prodavat će se na ulazu u klub. Prvih 100 posjetitelja očekuje besplatna rakija dobrodošlice. Floor 1 nudit će dub, dubstep, dnb i balkan gipsy glazbu koju će birati: Filip Motovunski, Low Frequency, Hormonika Balkanika, E moj Selasije. Drugi floor bit će podređen elektronici i tamo će glazbu birati: Samo Tako, one n, Brx, Roland i m8. Treći floor nudit će rock, metal i punk, a tamo će DJ-i biti Kralj Zla, Ličo& Palačinka sound system i dJ peJO.

Razumna cijena ulaznica

Doček se priprema i u River Pubu gdje posjetitelje očekuje riječka grupa Good Rockin Daddies. Glazbu će birati i DJ Endi. Svi koji žele rezervirati stol mogu se javiti u inbox na Facebook stranici Rivera ili na broj telefona 0922329143.

– Družimo se već od 18 sati uz prigodnu glazbenu slušaonu, od 21 kreće DJ-set i live glazba, a družimo se sve do 6 ujutro! Ulaz je besplatan, no požurite ako želite rezervirati svoj stol – još malo pa nestalo, poručuju iz Rivera.

Opušteno i »kućno« bit će na Silvestrovo u Dnevnom boravku.

– Ulaznice po cijeni od 100 kn su na šanku, a budući da ih je samo 50, nemojte dugo čekati jer smo prošlih godina imali jako puno tužnih lica. U zamjenu za ulaznicu dobivate piće po želji i hranu po inspiraciji masterchefa Pere... Ove godine srneći gulaš i još štošta za prije i poslije, poručuju iz Dnevnog boravka.

Caffe bar – noćni bar Nad Urom priprema »Večer za dušu i pamćenje – jedinstveni doček Nove godine«, uz nastup ansambla Šadrvan kojem će se na repertoaru naći sve od sevdaha do pop i rock glazbe osamdesetih i devedesetih godina. Uz meze cijena karte iznosi 199 kuna. Ulaznice je moguće kupiti Nad Urom ili rezervirati pozivom na broj 051333338 i 0912528448.

Na Marini, s druge strane, nešto posve drukčije – (New Year's Eve) Rockabilly Boat. Retro novogodišnji doček proći će uz nastup benda Pacific Bullets iz Zadra i glazbu po izboru DJ-a Rabbita. Gosti će moći sudjelovati i u nagradnim karaokama, a bit će održan i izbor za tematski najbolje odjeven par večeri te prigodna novogodišnja tombola. Priprema se i vrući show riječkih pin-up djevojaka – Electric Rockabelle i Kate de Mon. Botel Marina priprema i buffet s bogatom ponudom jela. Gosti mogu birat između cocktail večere (250 kuna) i svečane večere (320 kuna). Nude se i dvije vrste novogodišnjih paket aranžmana čije cijene iznose 1199, odnosno 1049 kuna. Ulaznice i rezervacije dostupne su na recepciji botela Marina, a sve informacije moguće je dobiti upitom na mail info@botel-marina.com i broj 051410162.

U Životu je u nedjelju u ponudi »polutvrdi sir – Trapist, rađen po drevnoj tradiciji trap partija«! Posjetitelje očekuje mladi riječki dvojac Sirevi Shmmy & Yung Bessi koji je ove sezone osnovao kolektiv Traples i istoimeni serijal evenata. Pridružit će im se i Sir Snif, sirna starješina u hip-hopu i trapu koji na riječkoj sceni djeluje od 2010. godine, te Snap, riječki producent i sir koji je 2012. počeo nastupati i producirati. Za ulaz će biti potrebno izdvojiti 40 kuna.

U Crkvi je u nedjelju na »meniju« Timeless 2018 NYE, novogodišnji party na kojem će nastupiti 13 regionalnih zvijezda elektroničke glazbe i dvoje posebnih gostiju. Odličan provod garantiraju: Marina Karamarko, DJ Ogi, Lemon, Mark Ash, Krekman, Igorritza, Tino Dobric, Marin Biocic, Tschoky, Danny Clarck, Alen Sforzina, Pico Chavese, DJ Marko Berbakov, Gaga i Life4Funk. Vrata se otvaraju u 22 sata, party traje do podneva, a nakon 9 ujutro »radi« samo izlaz. Ulaznice će biti moguće kupiti na blagajni kluba po cijeni od 70 kn (do 23), 80 kn (od 23 do 7) te 60 kn (od 7 do 9).

Na krovu Rijeke, u Galileo baru, savršeno Silvestrovo garantiraju: Dejan Milićević, Tom Jay, Labozz, MSS i DJ Element. Ulaznice su u pretprodaji u Galileu po cijeni od 60 kuna. U nedjelju će im cijena biti 80 kuna (od 22 do 5) te 50 kuna (od 5 do 8). Sve dodatne informacije moguće je dobiti na bar.galileo@gmail.com te pozivom na broj 098626168 i 0996261688.

U Tunelu se u nedjelju također priprema novogodišnji doček. Za tunelarinu će biti potrebno izdvojiti 50 kuna, a stolove je moguće rezervirati na mail tunel.klub@gmail.com.

Korzo – šarenilo stilova Kao što je poznato, novogodišnji doček na riječkom Korzu proći će uz nastup riječkog pjevača Borisa Štoka, zagrebačke grupe Jinx i grupe Crvena jabuka. Ove se godine priprema i besplatan doček na Trsatskoj gradini gdje program ispraćaja 2017. godine počinje u 21 sat. Posjetitelje će u novu godinu uvesti riječka klapa Nevera, a za dobru zabavu do jutra pobrinut će se i DJ Fisher.

– Nudimo vam ples i zabavu, ništa posebniju od ostalih dana u godini. Možda! Nudimo nešto klope, nešto ekstra cuge, tu i tamo neki koktel na račun kuće, puno dobre vibre, a najviše dobrih želja uz plesne taktove dj Bizzara, poručuju iz Tunela.

Iz stare u novu prigodnim će se tulumom ući i u The Beertiji. Na The Beertija flooru za izbor glazbe bit će zaduženi DJ Alen Tibljaš & DJ Choskeey, a na Klub. flooru DJ Branko Kovačić.

– Ako je želja jaka za rezervacijom stola, javite se u inbox na Facebooku (5 stolova je u opticaju, 450 kn uključuje bocu Jacka i Cole). Ulaznice po cijeni od 35 kn i 40 kn na dan eventa moguće kupiti u The Beertiji, Dallas Music Shopu i sustavu Entrija. Ulaz dozvoljen isključivo punoljetnim osobama, poručuju iz The Beertije.

I Nemo organizira doček nove, 2018. godine. Za glazbene numere i štalu zadužen je Bonko, upad je besplatan, a stolove je također moguće besplatno rezervirati.