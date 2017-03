Prema podacima servisa meteoalarm.eu za Kvarner je oglašen crveni alarm. Jako jugo bi ujutro trebalo okrenuti na buru i jačati na vrlo jaku, navečer mjestimice i olujnu.

Očekuje se da bi najjači udari vjetra mogli biti oko 120 km/h.

Prema podacima DHMZ-a, u Hrvatskoj se danas očekukje promjenljivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom, u gorju ponegdje susnježicom i snijegom.

Na Jadranu pljuskovi s grmljavinom koji u Dalmaciji mjestimice mogu biti oblini. Poslijepodne i osobito prema kraju dana očekuje se postupni prestanak kiše, najprije u zapadnim područjima. Puhat će umjeren, u gorju povremeno i jak sjeveroistočnjak. Na južnom Jadranu u prvom dijelu dana još će puhati jako jugo, a na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena i jaka bura s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima, do kraja dana proširit će se na veći dio Jadrana. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 8 i 14 °C, u gorskim krajevima malo niža.

Problemi u prometu

Zbog olujnog vjetra, autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice otvorena je samo za osobna vozila. Obilazak za ostale skupine je starom cestom DC3 kroz Gorski kotar, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Na autocesti A7 između čvorova Draga i Šmrika i Krčkom mostu zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle (I. skupina), a na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene dodatno za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I . i II. skupina).

Jak vjetar usporava promet i na autocesti A1 između vijadukta Božići i tunela Sveti Rok gdje se vozi uz ograničenje brzine od 60km/h.

Mokri kolnici usporavaju promet u Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru, Lici, Dalmaciji te sjeverozapadnoj i središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji. U Gorskom kotaru mjestimice i povremeno pada slab snijeg. Magla smanjuje vidljivost na autocesti A6 Rijeka-Zagreb, između vijadukta Bukovo i tunela Tuhobić.

Zbog prometne nezgode na 108. km autoceste A3 Bregana-Lipovac, između čvorova Kutina i Novska, u smjeru Lipovca promet teče usporeno.

Vozače HAK poziva da ne kreću na put gorskim cestama bez zimske opreme.

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj na nadvožnjaku u čvoru Zabok (izlazni/ulazni krak u smjeru Zagreba) vozi se uz regulaciju prometa semaforima.

Zbog radova na gradnji drugog kolosijeka željezničke pruge između Dugog Sela i Križevaca, od 6. ožujka do 1. travnja putnike će između Vrbovca i Križevaca prevoziti autobusi koji voze prema voznome redu vlakova (od ponedjeljka do subote od 7,45 do 14,45 sati).

Na graničnom prijelazu Pasjak pojačan je izlazak teretnih vozila.

U prekidu su trajektna linija Lopar-Valbiska, katamaranske linije Rijeka-Mali Lošinj, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split i Korčula-Hvar-Split te brodska Mali Lošinj-Unije-Susak.