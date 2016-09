Cijena ovisi o snazi i kvaliteti

Led žarulja od 10 wata, prema podacima s intertnetskih stranica trgovaca rasvjetnim tijelima, može se naći za 18 kuna, ali i za 30 ili više kuna ako se kupuje poznatija robna marka. Halogena žarulja pod 42 wata, pak, može se kupiti za 15 do 28 kuna. Naravno, što je snaga žarulje, bilo LED ili halogene veća, to je i cijena viša. Koliko stoji klasična žarulja sa žarnom niti nije poznato, jer ih više u Hrvatskoj nema u prodaji. Dok su bile u prodaji koštale su od 3 do 4 kune.