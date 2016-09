ZAGREB Sindikat željezničara Hrvatske (SŽH) izvojevao je povijesnu pobjedu, srušivši sudskim putem nelegalno izabrano radničko vijeće u HŽ Cargu koje je za svog mandata donijelo niz odluka vezanih uz restrukturiranje poduzeća. Koliko je poznato, to je prva takva presuda donesena od kada je zakonski reguliran rad radničkih vijeća. Pravomoćnu presudu Županijskog suda u Zagrebu kojim su poništeni, od strane poslodavca organizirani, izvanredni izbori za radničko vijeće HŽ Carga, održani u studenom prošle godine, potvrdio je i Vrhovni sud. Sve odluke i akti koje je Uprava donijela kroz postupak savjetovanja s nelegalnim radničkim vijećem stavljeni su van snage.

Pune ruke posla

Primjerice, riječ je o pravilnicima o radu i organizaciji HŽ Carga, kao i dopunama i izmjenama tih pravilnika. U postupku savjetovanja donesena je i odluka o načinu rješavanja tehnološkog viška radnika u ovoj godini, prema kojoj bi iz poduzeća trebalo otići 202 radnika.

Nakon što je Vrhovni sud potvrdio pravomoćnu presudu Županijskog suda, Uprava HŽ Carga priznala je radničko vijeće koje je konstituirano koncem svibnja prošle godine nakon izbora koje je za to tijelo raspisao SŽH. To, od Uprave nepriznato radničko vijeće do donošenja pravomoćne presude, imat će pune ruke posla. Naime, sve poništene odluke Uprave, sada idu njemu na savjetovanje. Postupak restrukturiranja poduzeća zbog krive procjene uprave, odvijat će se sa zakašnjenjem.

Cijela zavrzlama oko radničkog vijeća u HŽ Cargu posljedica je restrukturiranja nekadašnjeg HŽ Holdinga i gašenja bivše HŽ Vuče koja je podijeljena između HŽ Carga i HŽ Putničkog prijevoza. Spor je nastao na relaciji sindikata koji djeluju u Cargu i koji nakon isteka manda radničkog vijeća u tom poduzeću nisu uspjeli postići dogovor o izborima za nove članove tog tijela. Stoga je SŽH u travnju prošle godine raspisao izbore za članove radničkog vijeća te o cijelom tijeku događanja redovito izvještavao poslodavca, a koncem svibnja je i formirano radničko vijeće.

Krivi postupci

U međuvremenu je i drugi sindikat koji djeluje u poduzeću raspisao izbore za radničko vijeće, a odluka o formiranju tog radničkog vijeća poništena je odlukom suda u lipnju prošle godine. No, poslodavac nije priznao legalno izabrano radničko vijeće, niti je slušao upozorenja sindikata, te je sam u studenom prošle godine proveo izbor za članove tog tijela. Da je poslodavac postupio krivo i da je poduzeće od svibnja imalo Glavnog radničkog vijeće s legitimitetom utvrdio je sud.