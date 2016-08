Sve institucije treba obvezati na potpunu digitalizaciju svih procesa do kraja 2019., i to kroz obvezu razvoja i priključenja e-usluga u državnu informacijsku infrastrukturu. A ako se neki proces ili procedura ne digitalizira, treba ih ukinuti – jasna je bila Marijana Puljak

Država ne smije građane i poduzetnike tražiti podatke ili dokumente koje već posjeduje i tu praksu treba već jednom početi i provoditi. Apsurdno je da građani moraju vaditi i zatim istoj toj administraciji, ali u drugoj zgradi ili uredu, predavati potvrde o, primjerice, poreznom statusu ili nekažnjavanju samo da bi dobili novi izvadak za prijavu za posao ili natječaj. Poručili su to iz stranke Pametno na tribini 'Splite, je li dosta?', na kojoj su s građanima razgovarali o reformi javne uprave i predstavili im kandidate za 10. izbornu jedinicu. Gospodarstvenici i građani žele što manje vremena i novca trošiti na administraciju i regulaciju te opravdano traže bržu, jeftiniju i manju javnu upravu koja će im pojednostaviti život te stvoriti kvalitetan okvir za poslovanje i potaknuti slobodno tržišno natjecanje.

- Stvarno već jednom moramo završiti s praksom hodanja od ureda do ureda različitih institucija, umjesto da one međusobno razmjenjuju i povlače podatke iz svojih registara. Sve institucije treba obvezati na potpunu digitalizaciju svih procesa do kraja 2019., i to kroz obvezu razvoja i priključenja e-usluga u državnu informacijsku infrastrukturu. A ako se neki proces ili procedura ne digitalizira, treba ih ukinuti – jasna je bila Marijana Puljak, predsjednica stranke Pametno. Podsjetila je da svi znamo za nebrojene primjere neučinkovitosti, pa i kad tvrtka, da bi sudjelovala na natječaju nekog od tijela državne uprave, mora od iste te države, primjerice Porezne uprave, pribaviti potvrdu o podmirenju obveza prema državi. Neučinkovit i spor sustav ujedno je prepreka ozbiljnim investicijama, a rasterećenjem poduzetništva s jednostavnijim i jeftinijim uvjetima poslovanja, ohrabrit ćemo one koji stvaraju vrijednost i ulažu u radna mjesta.

Pametno će postići učinkovitu javnu upravu depolitizacijom, pri čemu će samo čelni ljudi državnih institucija i njihovi zamjenici biti politički imenovani, dok će svi ravnatelji, pomoćnici ravnatelja i oni na sličnim funkcijama na ostalim razinama upravljanja, biti izabrani na javnim natječajima, s javnom objavom tih podataka na webu. Dodatno, njihovim imenovanjem na mandat od pet godina, koji je dulji od političkog mandata Vlade, osigurat će stabilnost i kontinuitet državne službe te odgovornost rukovodećih službenika jer se nakon pet godina moraju ponovno javiti na natječaj i predstaviti dokaze o rezultatima i uspješnosti u rukovođenju. Nadzor nad zapošljavanjem i troškovima tijela državne uprave postigli bi se i javnim registrom o broju i strukturi državnih službenika i dužnosnika.

Profesionalizacija javne uprave postigla bi se primjenom sustava radne učinkovitosti, na osnovu unaprijed definiranih i mjerljivih ciljeva i rezultata rada, primjerice broju riješenih administrativnih predmeta, broju i brzini izdanih dozvola i slično. Korisnici usluga ujedno bi mogli ocjenjivati službenike, a 10 posto najbolje rangiranih dobili bi i bonus na plaću, s time da bi se za taj bonus uzeli u obzir i kriteriji radne učinkovitosti te ocjene nadređenih i podređenih. Najlošije ocijenjeni po svim tim kriterijima dobili bi, pak, destimulaciju plaće.