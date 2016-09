SDSS još nije donio odluku o postizbornoj suradnji, ali u četvrtak je postalo sasvim jasno da njihov potpredsjednik Milorad Pupovac u novoj vlasti želi surađivati s HDZ-om. Može se to lako iščitati iz Pupovčevih riječi na predizbornom skupu SDSS-a u Karlovcu, koji je Vladu Zorana Milanovića oštro kritizirao zbog odnosa prema Srbima u Hrvatskoj i istodobno hvalio prethodne HDZ-ove vlade.

Kako navodi Hina, Pupovac je poručio da "Srbi u Hrvatskoj i Hrvatska u cjelini trebaju novi početak ili pak nastavak puta kojim se išlo do 2012. godine, put normalnoga života, normalnih odnosa, s posvećenošću tome da se svatko u Hrvatskoj osjeća dobro i da svatko radi za sebe i za Hrvatsku".

Milaković: Pupovac primjer nedosljednosti Srđan Milaković, predsjednik DSS-a, konkurentske stranke SDSS-u, tvrdi da je Pupovac "primjer političke nedosljednosti". - Pa zašto su na prošlim izborima išli na zajedničku listu sa SDP-om ako im Milanović nije valjao? Pupovac je vrhunski licemjer, rekao nam je Milaković. No, zamjenik vukovarskog gradonačelnika dijelom se, čini se, ipak slaže s Pupovčevim opservacijama o Srbima u vlasti. - Činjenica je da nitko nema pravo odricati pravo na srpstvo, primjerice, Branku Grčiću. Međutim, Srbi koji su bili u Milanovićevoj Vladi nisu isticali svoj srpski identitet nego se smatraju građanskim političarima. Oni nisu svojim djelovanjem pridonosili afirmaciji srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj, osim kao ministri u sklopu svojeg ukupnog rada za državu. Postoji problem srpske nacionalne manjine koja se nije formirala prirodnim putem negu u nasilnim uvjetima, jer smo od konstitutivnog naroda u Hrvatskoj pretvoreni u manjinu. Zbog tog procesa naša je manjina iznimno heterogena, velike su razlike između Srba u urbanim i ruralnim djelovima Hrvatske ili između onih koji su nastanjeni u bivšoj Krajini i ostalih. A kako imamo i hrvatsko domoljublje koje automatizmom ima u sebi ugrađen antisrpski element, jasno je da situacija u kojoj živi srpska nacionalna manjina nije pozitivna, zaključuje Milaković.

"Želimo Hrvatsku koja neće više ići unatrag već zauzeti smjer prema naprijed, u kojoj nitko, pa ni građani srpske nacionalnosti neće biti isključeni. Želimo da od jeseni Srbi opet budu uključeni u vladu, u hrvatske institucije, da sa predstavnicima drugih nacionalnih manjina nadoknadimo izgubljenih pet godina, posebno posljednjih godinu dana", rekao je Pupovac.

HDZ i hrvatska politička desnica četiri godine su napadali Milanovića da mu je Vlada puna Srba. I prije nekoliko tjedana, HDZ-ovac Josip Kompanović, predsjednik Zajednice povratnika Hrvatske, izjavio je na konferenciji za novinare da predsjednik SDP-a "na sve načine pokušava skrenuti pozornost sa činjenice da su praktično polovica ministara u njegovoj Vladi Kukuriku koalicije bili Srbi te prikriti da će, ako pobjedi na izborima, ponovno povući u Vladu tu istu garnituru". No, Pupovac sada tvrdi da u Milanovićevoj vladi uopće nije bilo Srba. U Karlovcu je optužio Milanovića da je kao premijer imao krivi smjer i da je njegova Vlada "radila sve protivno onome što se radilo prije 2012. godine".

Pritom je Pupovac naglasio da su Srbi u HDZ-ovoj vladi prije Milanovićeve "imali jedno mjesto potpredsjednika vlade, jednoga državnog tajnika, pet ili šest pomoćnika ministara, savjetnike, direktore pojedinih uprava i slično, a u Vladi Kukuriku koalicije samo jednog pomoćnika ministra, Borisa Miloševića, te nekoliko savjetnika". Na taj način Pupovac zapravo negira pripadnost srpskoj naciji pojedinih ministara u Milanovićevoj vlade koji nisu članovi SDSS-a.

Milanović: Pupovcu nije lako Milanović je gostujući u četvrtak na N1 televiziji, prije Pupovčevog istupa u Karlovcu, govorio i o političkoj poziciji potpredsjednika SDSS-a.

- On balansira, nije mu jednostavno, ali morao bi ipak mrvicu više biti okrenut prema Zagrebu, a ne prema Beogradu. Jer, Zagreb je glavni grad Srba u Hrvatskoj. Ne zamjeram mu što razgovara s premijerom Srbije, razumijem njegove probleme, nasljedstvo odnosa koje je on imao s Borisom Tadićem i onda približavanje Vučiću. Ali, ti ljudi na vlasti u Srbiji su zla kob, rekao je Milanović.

Spomenuti Milošević bio je pomoćnik ministra Arsena Bauka, a na toj dužnosti ga je zadržala i Mostova ministrica uprave Dubravka Jurlina Alibegović. Na ovim je izborima Milošević kandidat SDSS-a u jedinici u kojoj se biraju zastupnici nacionalnih manjina, ali na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima on je kao SDSS-ovac bio na listi koalicije Hrvatska raste u devetoj jedinici. Dakle, SDSS je na redovnim izborima praktično nastupio u koaliciji s Milanovićevom političkom opcijom. Tada Pupovac nije govorio da je Milanovićeva vlada išla krivim smjerom i poništila sve dosege HDZ-a u odnosu prema Srbima u Hrvatskoj do 2012. godine.

Inače, Pupovac je, uz veliko negodovanje desničarskih medija, za vrijeme vlasti Kukuriku koalicije bio predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku.

U SDP-u su šokirani Pupovčevim tvrdnjama, ali više ga i ne doživljavaju kao ključnog čovjeka SDSS-a.

- Premda je Pupovac potpredsjednik stranke, on se s vremenom nametnuo kao da je glavni. No, predsjednik SDSS-a je ipak Vojislav Stanimirović, s njim smo u stalnoj komunikaciji i ne postoje nikakvi problemi između naših stranaka, makar Pupovac možda ima neke druge planove, rekao nam je jedan SDP-ov dužnosnik.

Zanimalo nas je kako se Milošević osjećao kao navodno jedini Srbin u Milanovićevoj vladi, ali on se ne javlja na mobitel.