Početkom devedesetih godina bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, u privatnim druženjima zastupao je stavove kakve danas javno zastupaju okorjeli proustaški povjesničari, političari i drugi marginalci iz redova ekstremne desnice. Jedan od internet portala koji šire međunacionalnu mržnju objavio je snimku iz tog vremena, na kojoj Mesić govori o koncentracijskom logoru smrti Jasenovac.

"Samo, nemojmo se zavaravati, Jasenovac je radio i poslije rata još dvije godine. Tamo ima duboko ukopanih Hrvata. Mi ćemo tražit da se iskopaju nove rake, pa da se vidi da su to domobrani, ustaše, čerkezi i tko sve. (...) Tu nije bilo plinske komore. Nemoguće da je toliko ljudi ubijeno. Ljudi su umirali kao što se inače u ratu umire, od tifusa, bolesti, dizanterije, od ovoga, od onoga, ali to su bili radni pogoni. Bilo bi glupo da neko ko se nauči radit u kožari, sad ga ti ubiješ, a tko će sutra radit'. Trebalo je prerađivat kožu, trebalo je za vojsku..."

Tako na snimci govori Mesić, u opskurnom, tvrdo-nacionalističkom razgovoru. Sugovornici mu odobravaju, dodajući i sami poneku budalaštinu i gadost na temu Jasenovca.

- Prema tome, ti pogoni su radili. Ljudi su ubijani ali prije dolaska u Jasenovac. On kad je dolazio u Jasenovac on je bio praktično spašen. Ali umirali su ljudi, jasno da su umirali, djeca istcrpljena, s materom su došla, Glupo je reć da nije bilo smrti. I 25 tisuća je puno, ali nisu to bili samo Srbi. To je bila institucija logora, koja je u to vrijeme bila ne samo tu, nego u cijeloj Europi. Institucija koja je izlorala ljude koji su mogli aktualnom režimu smetati. I zato ga je izolirao..., govori Stipe Mesić.

Objavljena snimka drugi je udarac iz prošlosti, kojeg (ne)umirovljeni političar prima u karijeri.

Osim što sramoti bivšeg predsjednika i danas glasnog zagovornika antifašističkih vrijednosti i poštene interpretacije povijesnih zbivanja, ona govori da su u vremenu stvaranja neovisne Hrvatske uvjerenja koja Mesić prezentira u opskurnom razgovoru bila poželjna kod ljudi delegiranih za najistaknutije državne dužnosti.