Dan nakon najave odlaska Zorana Milanovića s mjesta predsjednika SDP-a, u toj stranci već pušu neki novi vjetrovi – primjerice, Aleksandra Kolarić već se planira vratiti u stranku i čak kandidirati za predsjednicu, a broj imena potencijalnih Milanovićevih nasljednika stalno raste, iz minute u minutu. No, ne misle svi »bivši« kao ona – bivši gradonačelnik Rijeke i bivši ministar financija Slavko Linić ne vraća se u SDP. Smatra da je stranka potpuno devastirana, ali ne samo u centrali nego i na terenu, pa i u Rijeci, gdje aktualnom vodstvu šalje poruku da je potpuno izdalo program i ideologiju socijaldemokrata.

Sad je »in« vratiti se u SDP. Vraćate li se?

– Ni mrtav, što je vama! Ali ja neću kritizirati samo Zorana Milanovića. Sad je on svima kriv, a ja tvrdim krivi su za poraz ljudi oko njega, koji su godinama šutjeli i puštali da gradi svoj autokratski sustav. Stvarali su od njega kult ličnosti, a za to vrijeme Milanović je tjerao ljude iz stranke: prvo Matu Arlovića, pa Željku Antunović, pa Mirelu Holy, pa Aleksandru Kolarić. Raspuštao je organizacije po vlastitom nahođenju, pogledajte što je samo radio u Istri. Svi su ga iz Predsjedništva u tome podržavali, svi, evo i Željko Jovanović mu je tu u Rijeci bio pobornik cijelo vrijeme. Za sve što je govorio i radio.

Rastureni HDZ uspio pobijediti SDP Mislite li da bi se Komadina trebao opet kandidirati? – Još je svježa njegova zadnja kandidatura, pa je to za njega određeni rizik. Ali možda hoće, ja to ne znam. Samo znam, da je bio pobjednik izbora u SDP-u u travnju, sve bi bilo drugačije. Možda bi SDP sastavljao vladu. A vidite, i to je apsurd: ni sada nakon izbora nitko ni pisnuo nije o razlozima gubitka izbora. Ljudi u stranci i dalje šute, kao da se još boje Milanovića. Evo, ja govorim, a nisam ni član, mada me itekako briga što se događa. Nije li to apsurdno?! To najbolje govori koliko je SDP devastiran, nažalost. Uostalom, Milanović nije ni pokušao voditi postizborne pregovore, odmah je odustao, vežući sve uz sebe, uz svoju sudbinu i karijeru. Nažalost, onakav rastureni HDZ uspio je pobijediti SDP, i sad slijedi teški rat, slabljenje stranke. Šteta.

Devastirana stranka

Kako vidite stanje u SDP-u Rijeke?

– Za mene je najveće razočaranje baš vodstvo SDP-a Rijeke, jako me razočaralo što je Vojko Obersnel okrenuo leđa Zlatku Komadini na unutarstranačkim izborima sad u travnju. Mogao je spriječiti ovaj poraz SDP-a na izborima, da je podržao drugi koncept vođenja stranke. Ali opet je bio za Milanovića, iako je to bila posljednja prilika da se spriječi pad SDP-a. Sad imamo što imamo. A još me više razočaralo što Obersnel nije reagirao na strašne stvari koje je Milanović u ovoj kampanji izgovarao.

Na koje?

– Pa na ono da mu se fućka za »Za dom spremni«! Znate vi dobro kako Vojko lako dijeli »šamare«, a Milanovića nije »ošamario« za tu izjavu. Zašto nije javno reagirao i ogradio se od toga? Pa SDP bi potpuno drugačije prošao u 8. jedinici, možda i u cjelini da se Vojko i riječki SDP ogradio od te sramote. Pogledajte što je Milanović govorio o Srbima, o Bošnjacima, o antifašistima! Pa to je presudilo ove izbore, a riječki SDP se ni riječju nije ogradio. To je sramota Obersnelova. Ja ne znam na čiju potporu i on u Rijeci više računa, iskreno. Osobno, nikad mu neću oprostiti što za to nije »ošamario« Milanovića. Više su se mediji oko toga sekirali nego riječki SDP. To je odraz stanja, stranka je devastirana. Očito i Obersnel misli samo na sebe, fućka se njemu za SDP. Ali birači ipak pamte, nisu glupi. Zar u takvu stranku da se vratim? Ne!

Svađa sa susjedima

Kako vi tumačite tako slab odaziv na izborima, vidi se da je to desetkovalo SDP?

– Ma naravno da je bio slab odaziv, sjetite se samo što je Milanović govorio u ovoj kampanji, pa svađao je Hrvatsku sa susjednim vladama. Pa to je opasno, pa to može generirati neki budući rat. On će piti najfinija vina, a djeca će ginuti zbog njegovih izjava?!

Ali Milanović je jasno preuzeo odgovornost: odmah je najavio da se neće opet kandidirati.

– Ma nemojte. Da je htio stvarno otići, dao bi odmah neopozivu ostavku, još u jedan ujutro u nedjelju. Ovako želi pripremiti Ranka Ostojića za novog predsjednika, čovjeka koji je zloupotrebljavao policiju i službe za progon onih koji su mu smetali, pa tako i mene. Milanović itekako želi i dalje upravljati strankom, samo kroz Ostojića.

Čije kandidature još očekujete i koga biste podržali kao osobu koja može vratiti SDP na staru slavu?

– Vidimo da je Tonino Picula u igri, po meni bi i zagrebački SDP, koji se cijelo vrijeme jasno protivio Milanoviću i pružao otpor, mogao imati kandidata.

Rajka Ostojića?

– Možda.