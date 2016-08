Na pitanje našeg lista, Milan Kujundžić odbio je imenovati te navodne udbaške ubojice iz Milanovićevog okruženja, tvrdeći da bi to bilo kao da novinari njega uče kako da operira

ZAGREB Kao odgovor na izjave Zorana Milanovića o majci Andreja Plenkovića, HDZ-ov kandidat u 10. izbornoj jedinici Milan Kujundžić smatra da bi se trebalo istražiti tko su roditelji bliskih suradnika predsjednika SDP-a, ali i njihov background. Kujundžić tvrdi i da on ima saznanja čime su se ti ljudi nekad bavili.

– Milanovićevom izjavom da njegova majka nije bila »vojni lekar« poslana je poruka da je vrijeđanje roditelja kampanja SDP-a. Hrvatski narod očekuje od Milanovića da kaže tko su roditelji njegovih najbližih suradnika koji su radili za Udbu, a neki od njegovih najbližih suradnika su i ubijali – rekao je u Splitu Kujundžić, koji se nedavno na osobni Plenkovićev poziv vratio u HDZ.

Međutim, dalje od tih općenitih optužbi Kujundžić ne želi ići. On je za naš list izjavio da bi Milanović i SDP trebali otvoriti svoje arhive, te da bi se onda jasno vidjelo da »još puno Perkovića i Mustača hoda Hrvatskom«.

– I ti bi ljudi da ih se procesuira bili čak i strože kažnjeni nego ova dvojica u Münchenu. Neka to Milanović napravi i dobit će sljedećih sto izbora, bit će veći Hrvat u povijesti od kralja Tomislava. Pa će se onda vidjeti tko su to ljudi koji su u Saboru i koji su najbliži oko njega – smatra Kujundžić. Ali, odbio je imenovati te navodne udbaške ubojice iz Milanovićevog okruženja, tvrdeći da bi to bilo kao da novinari njega uče kako da operira.

– Napravite dobro svoj novinarski posao oko ovoga i dobit ćete Pulitzerovu nagradu – poučio nas je Kujundžić.

