ZAGREB Josip Klemm intenzivno se dvije godine, od listopada 2014. kad je započeo braniteljski prosvjed, borio protiv Zorana Milanovića. Nije, premda je to bila namjera njega, Đure Glogoškog i ostalih, uspio srušiti Milanovićevu vladu, ali je predsjedniku SDP-a možda i presudno politički naštetio snimkom razgovora s predstavnicima nekih braniteljskih udruga. Stoga smo jučer pitali Klemma je li zadovoljan činjenicom što mu vjerojatno pripada dio zasluga za Milanovićev odlazak iz visoke politike.

– Ne znam ja je li mu ta snimka štetila, a kako je ona došla u javnost, sam Bog zna. Neka nevidljiva ruka. Iskreno, ne likujem, ali svakako mi je drago što na čelu SDP-a više neće biti čovjek koji omalovažava i vrijeđa sve koji ne misle kao on. Milanović je za branitelje govorio da su smrdljivci, a za Srbe da su šaka jada. Bez obzira što sam se zbog toga posvađao s našim desničarima, ja ne mislim da je Aleksandar Vučić šaka jada nego legalno izabrani srpski premijer, rekao nam je ratni veteran Klemm.

On ima još nisku zamjerki na Milanovićevo ponašanje u vrijeme kad je obnašao dužnost predsjednika Vlade.

– Zloupotrebljavao je sustav, na toj se snimci jasno čuje da sam mu ja rekao da je Vlado Dominić kazao da nisu zapovijedali zakon i stručnost nego da je izravno Milanović zapovijedio da se tuče branitelje u crkvi, to napišite. To je bilo nezakonito i to ga je koštalo. Osim toga, u slučaju ćirilica u Vukovaru Milanović je srpsku nacionalnu zajednicu koristio u borbi protiv branitelja, redao je Klemm argumente kontra svojeg protivnika Milanovića. Uglavnom, bivši premijer napušta mjesto predsjednika SDP-a, a Klemm ostaje važan čimbenik unutar braniteljske populacije.