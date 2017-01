»Iskreno, nisam očekivao da će policija intervenirati protiv nas. To je potpuno licemjerno ponašanje vrha policije, koji nikada na obavijesne razgovore ne poziva one koji postavljaju simbole mržnje, ali zato saslušava one koji upozoravaju da vlada evidentno krši Ustav i vrijednosti republike«, kaže Nikola Puharić

»Država ne čuva Ustav. Štoviše, umjesto da privede one koji postavljaju simbole mržnje, na obavijesne razgovore poziva aktiviste koji upozoravaju na kršenje zakona i Ustava. I zato nećemo posustati«. Tako je učinak prošlotjedne akcije u Jasenovcu, u kojoj je Inicijativa mladih za ljudska prava (IYHR) prelijepila ploču s natpisom »za dom spremni«, smatra aktivist hrvatskog ogranka IYHR-a Nikola Puharić.

Dva dana uoči Nove godine, aktivisti IYHR-a prelijepili su spomen-ploču postavljenu na zgradu dječjeg vrtića u Jasenovcu, u sjećanje na poginule pripadnike HOS-a, s uklesanim ustaškim pozdravom »za dom spremni«. Na ljepljivoj vrpci kojom su prelijepili ploču, aktivisti IYHR-a objavili su pismo, pozivajući HOS da »uklone s ovog i svakog drugog mjesta simbole fašizma i mržnje«. Aktivisti su HOS-u poručili da su »ovom svojom pločom, odnosno isticanjem simbola mržnje, stali protiv temeljnih postulata naše zajedničke države«. Ni sat nakon što je nalijepljena, policija je uklonila crnu vrpcu sa spomen-ploče, a aktiviste pozvala na obavijesni razgovor, »pod sumnjom u počinjenje kaznenog djela« kako je, prema riječima Puharića, pisalo na pozivu.

»Na razgovoru smo bili pod sumnjom da smo počinili kazneno djelo, premda nam nitko nije rekao po kojem zakonu. Poslije toga, do danas nam se više nitko nije javio, pa ne znamo je li itko protiv nas pokrenuo ikakav postupak«, kazao nam je jučer Puharić, napominjući kako su se policajci, koji su aktiviste presreli u Novskoj, korektno ponašali.

»Iskreno, nisam očekivao da će policija intervenirati protiv nas. To je potpuno licemjerno ponašanje vrha policije, koji nikada na obavijesne razgovore ne poziva one koji postavljaju simbole mržnje, ali zato saslušava one koji upozoravaju da vlada evidentno krši Ustav i vrijednosti republike«, kaže Nikola Puharić. »Takvo je ponašanje užasno loše za cijelu zemlju, jer država sama potiče historijski revizionizam ne provodeći vlastite zakone i propise. Žalosno je da na to nevladine udruge moraju upozoravati, i to na ovakav način«, dodaje.

Puharić podsjeća da aktivistima nije bila namjera uništiti ili oskvrnuti ploču, pa su namjerno odabrali materijal koji se lako uklanja. »Nismo htjeli uvrijediti žrtve. Upravo obrnuto: htjeli smo spriječiti manipulaciju poginulim pripadnicima HOS-a, jer se širitelji mržnje skrivaju iza tih žrtava«, kaže Puharić. Ocjenjuje, međutim, da njihova akcija nije polučila željeni rezultat. »Nakon naše akcije, premijer je u intervjuu ponovio isto što je govorio i ranije, poručujući da treba osnovati povjerenstvo, te da ustaški pozdrav 'Za dom spremni' ima dvostruko značenje. Očito je da vlada nije promijenila stav, i zato ćemo nastaviti naše akcije u Jasenovcu. Kako, javnost će doznati na vrijeme«, kaže aktivist Inicijative mladih za ljudska prava Nikola Puharić.