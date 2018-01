Nitko od ribara još na svoju kućnu adresu nije dobio nikakvu kaznu, no ukoliko one dođu, bit će proslijeđene MUP-u, kazao je Momić

Slovenija je poslala prve kazne hrvatskim ribarima za koje smatra da love u njenom moru, a idućeg će tjedna nastaviti na sličan način provoditi zakon, objavili su u subotu slovenski mediji.

Kako je navedeno u priopćenju na internetskoj stranici slovenske policije, hrvatskim je ribarima iz Savudrije i Umaga poslano prvih 14 uplatnica za podmirenje kazni, prema zakonu o prekršajnom postupku, "zbog nedopuštenog prelaska slovenske granice".

Odluke o kaznama su poslane fizičkim osobama koje su počinile prekršaj, a ne hrvatskim institucijama jer se radi o pojedinačnim postupcima, a početkom idućeg tjedna bit će poslane nove odluke o globama za hrvatske ribare na isti način, objavila je slovenska policija.

Napomenula je da se onima koji ne plate kaznu može zabraniti ulazak u Sloveniju.

Slovenija ne priznaje crtu sredine u Savudrijskoj vali kao privremenu liniju razgraničenja na moru dok se granični prijepor ne riješi nego tvrdi da joj u skladu s arbitražnom odlukom pripada većina zaljeva.

Predsjednik Ceha ribara Istarske županije Robert Momić potvrdio je u subotu u izjavi za Hinu kako ni jedan istarski ribar nije dobio kaznu od Slovenije zbog navodnog "nedopuštenog prelaska slovenske granice" te ukoliko ih dobiju, shodno dogovoru s ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem, one će biti proslijeđene načelniku sektora za granicu istarske policije.

"Cijela procedura usklađena je s resornim ministarstvom. Nitko od ribara još na svoju kućnu adresu nije dobio nikakvu kaznu, no ukoliko one dođu, bit će proslijeđene MUP-u i od tog trenutka one postaju briga hrvatskih institucija", kazao je Momić.

Dodao je i da je i na sastanku u Zagrebu početkom godine ali i na onom od prije par dana u Bašaniji s ministrom Tolušićem dogovoren modalitet ponašanja. On je podsjetio kako su savudrijski ribari na oba sastanka dobili potporu resornog ministra da imaju pravo loviti ribu na istom području kao i godinama dosad te kako će svaki ribar svoj posao i dalje moći obavljati u miru i neće trpjeti materijalnu štetu.

"Mi i dalje želimo prijateljsku komunikaciju i dijalog sa slovenskom stranom, I dalje ćemo se normalno, kao i dosad, ponašati u Savudrijskoj vali, imajući u vidu da arbitražna odluka nije važeća a jednostrana primjena nije moguća", poručio je Robert Momić.

Prvi čovjek SDP-a Davor Bernardić u subotu je u Krapini zatražio od Vlade RH da podmiri sve eventualne troškove ribarima kad dobiju kazne sa slovenske strane.

Bernardić je u Krapini, gdje je posjetio lokalnu organizaciju SDP-a i predstavio SDP-ov Plan za mlade, na pitanje novinara da komentira to što su Slovenci ovih dana poslali kazne hrvatskim ribarima uputio kritiku Vladi da nije riješila taj problem zadnjih godinu dana.

Od Vlade očekuje da podmiri sve troškove hrvatskim ribarima i da ni na jedan način njihova sudbina i sudbina njihovih obitelji bude ugrožena.

Podsjetio je da SDP ima dva vrlo jasna zahtjeva prema premijeru, vezano uz arbitražnu odluku, a to je da se jasno kaže što je Hrvatska dobila, a što izgubila i da se predstavi strategija izlaska iz te krize.

"Nije dovoljno otići na sastanak sa Cerarom. Nakon toga napraviti PR efekt gdje dođu dvojica premijera i gdje svaki drži svoju stranu. Dakle, Hrvatska treba ozbiljnu Vladu, ozbiljne političare i ozbiljnost u rješavanju problema. Treba napokon početi i raditi. U godinu i pol dana ništa nisu napravili. Samo guraju stvari pod tepih. 2016. su došli, 2017. je prohujala sa vihorom. Sada je 2018., a oni i dalje nemaju niti ideje niti vizije niti plana. Ovo je Vlada skandala i afera", zaključio je Bernardić.