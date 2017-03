ZAGREB HEP-Operater distribucijskog sustava (HEP-ODS), HEP-ova tvrtka koja ima oko 7.500 zaposlenika i distribuira električnu energiju na području 21 elektre u državi, objavila je medijski oglas kojim kupce na području Elektre Slavonski Brod obavještava da će im tvrtka Elektromodul d.o.o. iz Osijeka očitati brojila do 27. ožujka. Ništa u tome ne bi bilo sporno da očitanja brojila nisu dio osnovnog posla HEP-ODS-a, za kojeg plan restrukturiranja kaže da ima višak od gotovo dvije tisuće zaposlenih, no svejedno se posao očitanja dodjeljuje privatnoj tvrtki koja ima 67 zaposlenih.

Poslovna tajna

Kako se može čuti od sindikata unutar HEP-a, većina elektri je posao očitanja dodijelila privatnicima, dok i u upravi HEP-a kažu kako Elektra Slavonski Brod nije izuzetak, jer svako distribucijsko područje, napominju, donosi odluku o angažiranju vanjskih tvrtki sukladno svojim potrebama.

»Pojedine elektre u cijelosti vlastitim resursima odrađuju sve poslove za kategorije kupaca kućanstvo i gospodarstvo, dok neke ne raspolažu dovoljnim brojem djelatnika za pojedini segment poslovanja, primjerice očitanje brojila«, odgovaraju iz uprave, ne navodeći koliko elektri očitanja rade same, a koliko ih za to angažira vanjske tvrtke. Također, u HEP-u ne otkrivaju koliko se ta suradnja s vanjskim tvrtkama plaća te znači li ona, i koliko, manje prihode za HEP ODS.

Sindikalist Petelin: Zaista nema dovoljno radnika Ninoslav Petelin iz drugog, većinskog HEP-ovog sindikata, Hrvatskog elektrogospodarskog sindikata, ujedno član Nadzornog odbora HEP-a, ističe kako za očitanja u elektrama zaista nema dovoljno HEP-ovih radnika. Puno elektri, većina, zato koristi vanjske usluge, napominje sindikalist, dodajući kako monteri na terenu, čija je dob u HEP-u sve starija, ionako jedva izlaze na kraj s količinom posla.

– A nije nimalo svejedno penje li se na stup monter od 60, ili 25 godina. Tamo gdje naši radnici ne mogu stići u očitanja, uzimaju se vanjski kooperanti, i taj se posao dodjeljuje na javnim natječajima – kaže Petelin, zaključujući kako plan restrukturiranja HEP-a navodi da se velik dio poslova treba dodijeliti privatnim poduzećima.

»Konkretni podaci su dio poslovnog odnosa koji HEP ima s pružateljem usluge očitanja i predstavljaju poslovnu tajnu, koja obvezuje obje ugovorne strane«, odgovaraju kratko iz HEP-a, napominjući kako angažiranje vanjskih djelatnika uglavnom nije kontinuirana praksa te se provodi prema potrebi.

– Kad mi kao sindikat razgovaramo pak s direktorima u elektrama, i oni nam sami kažu kako im nije jasno zašto se za očitanje brojila, što je lagan posao, angažiraju vanjske tvrtke, kad je vlastiti radnik najjeftiniji radnik. Onako kako će privatnik za taj posao onda angažirati agencijske radnike, njih može angažirati i sam HEP, odnosno elektra ako joj nedostaje ljudi za očitanja. Smatram, međutim, da je to pored toliko zaposlenika apsurd. Nije riječ o nekom specifičnom ili teškom poslu za koji trebaju vanjski djelatnici, i uvijek su naši monteri ili neki drugi radnici bili ti koji su očitavali brojila dvaput godišnje – komentar je predsjednika HEP-ovog sindikata TEHNOS, Denisa Geta. Upozorava da je problem i to što vanjska, privatna tvrtka na taj način ima pristup brojilima potrošača, do kojih bi smjeli samo oni koji o tim brojilima i inače vode računa, a to su djelatnici HEP-ODS-a. Bez obzira od koga potrošač kupuje struju, o brojilu i mreži brinu HEP-ovci.

»Outsorsanje«

Kako dodaje Geto, radno mjesto očitača brojila u HEP-u ne postoji jer su očitanja uvijek radili monteri i neki drugi zaposlenici, pa je sad taj biznis lako »outsorsati«, odnosno dati ga nekom privatniku. Istovremeno, naručena studija restrukturiranja HEP-a kaže da u ODS-u ima 1.700 do 2.000 radnika viška .

– Nije uspješan menadžment onaj koji radnike proglasi viškom, već onaj koji za sve zaposlenike nađe dovoljno posla i poslove širi. Svakako nije uspješnost ako se pored »viška« zaposlenih posao daje privatnicima, a takvih za HEP radi puno. Čak i većinu održavanja sustava rade vanjske tvrtke – kaže Geto.

Kroz idućih 15 godina HEP bi trebao o svom trošku u sva kućanstva i tvrtke uvesti »pametna« daljinska brojila, nakon kojih očitanje na terenu više neće ni biti potrebno.