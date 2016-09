RWE, tvrtka koja je prije tri godine otvorila liberalizaciju tržišta električnom energijom, od jučer hrvatskim kućanstvima nudi i plin, jeftiniji oko pet posto od onoga kojeg prodaju dosadašnji monopolisti – 34 lokalna distributera poput Energa, Gradske plinare Zagreb i drugih. Time je, sedam mjeseci prije formalnog početka liberalizacije tržišta plinom, kućanstvima dala mogućnost da biraju od koga će plin kupovati, što do sada nije bilo moguće.

Od travnja iduće godine, naime, država više neće moći regulirati cijenu po kojoj je Ina kao proizvođač plina dužna domaći plin prodavati HEP-u, a HEP pak, također po reguliranim cijenama, lokalnim distributerima. Iako su alternativni opskrbljivači plinom i do sada mogli svoj plin ponuditi kućanstvima, jer velikim kupcima već jesu, to im se zbog regulirane cijene nije isplatilo. Cijene plina na tržištu su, međutim, značajno pale te je RWE procijenio da je pravi trenutak da, prije svih, »uleti« u kućanstva. Nema sumnje da će se, nakon njega, moguće i prije travnja, na tržištu pojaviti još alternativnih opskrbljivača, no činjenica je da će na kraju, kad liberalizacija zaživi u potpunosti, velika većina lokalnih distributera, koji su dosad bili monopolisti – propasti, prvenstveno male tvrtke. Teško je očekivati da će biti u stanju nositi se s tržišnom utakmicom odnosno bez reguliranih cijena. Očekuje se da će na tržištu ostati samo nekoliko najjačih, poput Gradske plinare Zagreb, Energa i sličnih, dok će mali lokalni distributeri morati staviti ključ u bravu. Dosadašnje su Vlade upravo iz tog razloga odgađale početak liberalizacije, no to više nije moguće. Kako, štoviše, neslužbeno doznajemo, Europska komisija je završila postupak protiv Hrvatske zbog odgode liberalizacije i činjenice da je Ina dužna domaći plin prodavati HEP-u, a on dalje lokalnim distributerima. Hrvatska je od Komisije još u svibnju dobila zadnji poziv da, najkasnije u srpnju, otvori tržište. Za sada su regulirane cijene još uvijek na snazi, tehnička Vlada zakone ne može ni mijenjati, no ne bude li to učinjeno do travnja iduće godine, Komisija će slučaj dati na Europski sud i Hrvatska može očekivati nimalo jeftine »penale« dok god ne promijeni svoja pravila. Kad liberalizacija ipak nastupi, Ina više neće imati obavezu svoj plin prodavati HEP-u, već će ga moći tržiti, ako joj se to više bude isplatilo, bilo kome. To znači da će i HEP morati plin kupovati na tržištu, a kako mu je Vlada Zorana Milanovića ionako nametnula poslovanje plinom, »neželjeno dijete«, pitanje je kako će se HEP u tome snalaziti. Oduzimanje plinskog poslovanja Ini i prebacivanje u HEP bio je potez kojim se zapravo htjela poslati poruka mađarskom MOL-u. Nakon liberalizacije započet će nemilosrdna utakmica u kojoj će pobjeđivati oni koji budu uspijevali što jeftinije kupiti plin. Hrvatski RWE Plin u tome će imati veliku prednost, budući da njemački RWE ima veliku vlastitu proizvodnju, te godišnje isporuči tisuću puta veće količine plina od ukupne hrvatske potrošnje. Hoće li buduća Vlada prodaju plina opet vratiti Ini, jer HEP-u kao proizvođaču struje neprirodno »stoji«, ostaje pitanje.

Kućanstva koja žele od lokalnog distributera prijeći RWE Plinu od jučer mogu zatražiti promjenu opskrbljivača te promjena mora biti obavljena u roku 15 dana. Predsjednik uprave RWE PLina i RWE Energije Zoran Miliša naglašava kako prelazak znači uštedu od pet posto, što je u prosjeku oko 500 kuna godišnje. Ako s RWE-om već imaju ili će tek potpisati ugovor o opksrbi električnom energijom, zajedno s plinom potrošaći će, kaže, prosječno uštedjeti i do deset posto. RWE Energiji do sada je u opskrbi električnom energijom prešlo 110 tisuća hrvatskih kućanstava, a u naredne tri godine planiraju zazeti deset posto tržišta opskrbe plinom. Plinske cijene će jamčiti najmanje godinu dana, no što će se dalje na tržištu događati, nemoguće je predvidjeti. Činjenica je, međutim, da cijene potrošačima ubuduće neće moći »fiksirati« ni postojeći lokalni distributeri.