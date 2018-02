ZAGREB Ministar državne imovine Goran Marić tvrdi da predstavnici mirovinskih fondova, PBZ Croatia Osiguranja i Erste Plavog, nisu negodovali zbog toga što je država u tvrtku Jadran Crikvenica imenovala novu upravu na mandat od četiri godine, s odredbama ugovora koje im omogućuju visoke otpremnine u slučaju smjene, i to samo nekoliko dana nakon što su mirovinci predali ponudu za kupnju tog hotelskog društva i nepunih mjesec dana prije nego je država tu ponudu i prihvatila.

Jasni kriteriji

Nekoliko dana nakon što je postalo jasno da su mirovinski fondovi jedini predali ponudu za Jadran i da su dionice spremni platiti 200 milijuna kuna, uz još toliko novca za dokapitalizaciju, Nadzorni odbor te tvrtke je imenovao nove ljude u upravu i to Peru Matića kao predsjednika, a Mariju Galjanić Sovar kao članicu uprave. Mediji su otkrili da raskid ugovora znači i bogate otpremnine za njih dvoje. Marić je pak na jučerašnjoj konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje što na to kažu budući vlasnici, na čiji bi teret pale te otpremnine, i jesu li se složili s tim imenovanjem, kazao kako s potencijalnim vlasnicima Jadrana o tome nije razgovarao, kao što nije razgovarao ni o njihovoj punudi, nego je ona prihvaćena na osnovi jasnih kriterija.

– To je pitanje za Nadzorni odbor, Ministarstvo državne imovine nema svog predstavnika u Nadzornom odboru i na to ne može utjecati, kazao je Marić odgovarajući na pitanje zašto je država imenovala u upravu svoje ljude i to na četiri godine u trenutku kad je znala da joj je stigla ispravna obvezujuća ponuda. Dodao je da on nije ničiji odvjetnik, ali da tvrtka nije mogla biti bez uprave, te da po njemu nije dobra praksa da se uprave imenuju na nekoliko mjeseci.

– Nije se moglo unaprijed znati da će ponuda biti prihvaćena i da će ugovor biti potpisan – objašnjavao je Marić. Na ponovljeno pitanje zašto se novom vlasniku ostavljaju obveze prema upravi koju se imenuje malo prije njegova ulaska u tvrtku, Marić je odgovorio otvarajući potpuno drugu temu o tome da je u »Jadranu toliko toga netransparentno i da mnogima odgovara kaos, kao i to da se tvrtka uopće ne proda«.

Tvrdi da su na Upravnom vijeću Centra za restrukturiranje i prodaju u trenutku dok se raspravljalo o ponudi stizali mailovi da će u društvu biti štrajk i da je tamo ušao USKOK.

– Toliko je pojedinaca zainteresirano da tamo bude ovaj ili onaj direktor, da se tvrtka ne privatizira, ali mi smo donijeli jednoglasnu odluku o prodaji. Neka novi vlasnik rješava stvari s novom upravom, s kojom nemam ništa, niti sam znao tko je prije u upravi, a tko je sada – zaključio je Marić.

Buduće vlasnike, odnosno društva za upravljanje PBZ-ovim i Erste mirovinskim fondom ovih je dana i Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije u dopisu pitao je li trenutna Uprava Društva usuglašena između sadašnjeg i budućeg vlasnika, odnosno hoće li i nakon izvršenog upisa stjecatelja dionica ostati u sadašnjem sastavu, te »ima li ta Uprava ovlaštenje provoditi novu organizaciju koja je suprotna usvojenom strateškom planu razvoja Jadrana od 2016. do 2025. godine«?

Veliki teret

Ukoliko su, nastavljaju iz Sindikata, odgovori na prethodna dva pitanja negativni, odnosno ukoliko nema suglasja, tko će – pitaju dalje – »snositi teret navodno visokih otpremnina koje su ugovorene ne samo za članove Uprave, već i za pojedine novopostavljene direktore, koji su, usput rečeno, na te pozicije postavljeni protivno zakonom utvrđenoj proceduri?« Hoće li to, pitaju iz Sindikata, ići na teret poslovanja Jadrana d.d. i radnika društva, na teret sadašnjeg vlasnika ili budućeg vlasnika?

Čelnici mirovinaca odgovorili su, a SIKD njihove odgovore prenosi na svojoj internetskoj stranici.

– Predsjednik Uprave PBZ CO fonda Dubravko Štimac naglašava da se razmišlja na isti način brinući o budućnosti Jadrana. Misle da su kao potencijalni novi vlasnici kojima je odabrana ponuda za kupnju Jadrana svoje stavove jasno izrekli te se nadaju da će se sve ono što se bude radilo do stupanja u vlasništvo Društva, biti ograničeno na njegovo dnevno poslovanje. U tom kontekstu upućen je odmah i dopis predsjedniku NO-a Jadrana. S Dubravkom Štimcem složio se i predsjednik Uprave Erste Plavog fonda Petar Vlaić koji u svom odgovoru naglašava da im je u interesu da kada stupe u posjed dionica u vrlo kratkom roku uspostave primjerenu strukturu upravljanja Jadranom, navodi se na web-u SIKD-a.