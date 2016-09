Decentralizacija nema alternative

Vjerujete li da će, uđete li u postizbornu suradnju s SDP-om i njihovim koalicijskim partnerima, te formirate Vladu, decentralizacija doista biti barem započeta u idućem mandatu, ako ne i provedena do kraja, ili će ostati tek jedno od predizbornih obećanja?

– Mislim da nema alternative. Vjerojatno se iz Zagreba ne vide problemi ljudi u Rijeci, Bakru, Krku, Klani... A u svim tim gradovima i općinama ljudi imaju problema, i to najčešće s neučinkovitom državnom administracijom koja onemogućava razvoj. Primjer su zemljišta. Gradovi i općine su do 2011. kroz program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem davali ta zemljišta u zakup. To je bio sustav koji je funkcionirao na dnevnoj bazi. Od Milanovićeve Vlade, kada je država preuzela taj posao, pa do danas, na Krku, primjerice, niti jedno zemljište nije dano u zakup. Sustav je potpuno neučinkovit. Kako na primjeru poljoprivrednog zemljišta tako i u svemu ostalom. To su problemi koji se rješavaju decentralizacijom.